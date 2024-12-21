Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu - Son Dakika
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Yerel

Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu

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Aydın'da yaşayan Maden çifti, dünyaya gelen erkek çocuklarına mühendis ve ünlü otomobil markası Honda'nın kurucusu Soichiro Honda'nın ismini verdi. 15 gün önce dünyaya gelen Honda bebeğin ismini duyan ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

21.12.2024 10:12  Güncelleme: 11:37
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çifti, dünyaya gelen ikinci erkek çocuklarına Japon iş adamı ve mühendis, ünlü otomobil markası Honda'nın kurucusu Soichiro Honda'nın adını verdi.

Kemer Mahallesi'nde yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çiftinin üçüncü çocuğu erkek oldu. Baba Muharrem Maden, bir oğlu olduğunda çok sevdiği Honda'nın ismini koymayı hayal ediyordu. Motosiklet tutkunu Maden çifti, 15 gün önce dünyaya gelen oğullarının ismini Honda koydu. İsmi duyanlar ise şaşırıp kaldı.

BABA "HAYALİMDİ" DEDİ

Muharrem Maden, 7 yaşından beri motosiklet tamir ve bakımıyla uğraştığını belirterek, "Motosikletleri çok seviyorum. Bir gün çocuğum olursa ismini Honda koyacağım diye hep hayal ediyordum. Oğlumun ismini Honda koydum. Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum" dedi.

Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu

"OĞLUMA VERİLEN İSİM ÇOK ANLAMLI"

Anne Kevser Maden ise motosiklet tamircisi olarak eşine yardımcı olduğunu ve oğluna verilen ismin çok anlamlı olduğunu düşündüğünü söyledi. Altı yıldır evli olduklarını belirten Maden, Japonları çok sevdiğini belirterek, "Evlilik sürecinde eşimle sürekli bu isim konusunu konuşuyorduk. Söylediğinde hemen kabul ettim. Ben de motosiklet tutkunuyum. Aynı zamanda eşimle birlikte tamir işi yapıyoruz. Soichiro Honda'nın geçmişini de bildiğim için bunu kabul ettim. İnşallah vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur" şeklinde konuştu.

Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Halit kamil Göker:
    ulan ne mallar var ya 30 3 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    BÜYÜYÜNCE O ÇOCUK SANA ÇOK KIZACAK O ZAMANDA BÖYLE MUTLU OLABİLECEKMİSİN ACABA 17 4 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    Honda marka araç yada motor hediye eder iş adamı diye yapıyorlar 12 0 Yanıtla
  • Demokrat:
    Satılmış, döndü gibi isimler oluyorsa Honda niye olmasın. 5 5 Yanıtla
  • Murat Sert:
    belki honda para destegi yapar demiştir.kafa yok 8 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    yahu kardeşim bari Ferrari kursaydın 4 0 Yanıtla
  • Celil Başer:
    uyanik hondanın sahibi bu haberi duyarsa araba hediye edermiş ayaklari 4 0 Yanıtla
  • Recep Özdemir:
    Bece bi daha ki çocuğuna Citroen Saxo koy ?? 2 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    boylelerini vatandasliktan cikaracaksin 1 0 Yanıtla
  • İbrahim Yıldırım:
    Ne var bunda benimde Kizimin ismi Suzuki 0 0 Yanıtla
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