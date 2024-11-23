Aydın Kitap Fuarı Binlerce Ziyaretçiyle Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Kitap Fuarı Binlerce Ziyaretçiyle Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın Kitap Fuarı, birçok yazar ve bilim insanının katılımıyla sürüyor. Fuar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor ve 24 Kasım'a kadar devam edecek.

23.11.2024 23:41  Güncelleme: 23:50
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Aydın Kitap Fuarı binlerce ziyaretçinin katılımıyla devam ediyor

AYDIN - Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Aydın Kitap Fuarı devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Fuar Aydın'da düzenlenen fuarda sevilen yazarlar, sanatçılar ve bilim insanları vatandaşlar ile buluşuyor.

Aydın Kitap Fuarı'nın bugünkü konukları Prof. Dr. Celal Şengör, yazar ve Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile gazeteci yazar Özer Akdemir oldu. Kitaplarını imzalatmak ve söyleşilere katılmak üzere çevre illerden ve Aydın'ın ilçelerinden binlerce vatandaş Aydın Kitap Fuarı'na geldi. 'Aydın'daki Çevre Mücadelesinden Doğa ve Direniş Öyküleri' isimli söyleşisiyle okurları ile buluşan Özer Akdemir'in ardından Prof. Dr. Celal Şengör söyleşi ve imza etkinlikleriyle Aydın Kitap Fuarı'nda yer aldı. Söyleşilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Siyasetçi yazar Mustafa Balbay'ın imza gününde ise uzun kuyruklar oluştu.

Aydın Kitap Fuarı'nı ziyaret etmekten, sevdikleri yazarlar ve bilim insanları ile buluşmaktan mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Tüm vatandaşlarımızı Aydın Kitap Fuarı'na bekliyoruz"

Başkan Çerçioğlu, tüm vatandaşları Aydın Kitap Fuarı'nı ziyaret etmeye davet ederek, "Ev sahipliğimizde düzenlenen Aydın Kitap Fuarı açıldığı ilk günden bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Her yaştan vatandaşımızın severek takip ettikleri yazarlar, sanatçılar ve bilim insanlarıyla buluştuğunu görmek bizler için mutluluk verici. Fuarımız yarın, 24 Kasım Pazar günü sona erecek. Bir kez daha tüm vatandaşlarımızı Aydın Kitap Fuarı'nı ziyaret etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum"

Aydın Kitap Fuarı'na katılarak eserlerini imzalayan şair Arzu Güler, Fuar Aydın'ı çok beğendiğini belirterek, "İnsanın kendine yapabileceği en büyük yatırımdır bilgi. Bunun üstüne yok. Eski tekstil fabrikasının bu kadar güzel dizayn edilmiş bir bina olabileceğini ben düşünememiştim, bravo diyorum, kutluyorum Büyükşehir Belediyesi'ni" dedi.

Vatandaşlar Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti

Mehmet Özçakır, Aydın Tekstil Park içerisinde bulunan Fuar Aydın alanının restore edilerek kullanıma açılmasından dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Özçakır, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu özellikle kutluyorum; kapalı bir salonda kitap fuarı açmanın, zevkle keyifle gezmenin heyecanını bizlere yaşattı. İçinde bulunduğumuz bu fabrikanın, tekstil fabrikasının böyle anlamlı bir şekilde değerlendirilmesi nedeniyle de kendisini kitap fuarından çok çok daha fazla kutluyorum" diye konuştu.

Fuara çocukları ile birlikte katılan öğretmen Seda Sökmen ise, "Fuar çok güzel, çeşit çok fazla, fiyatlar gayet güzel. Herkesin bu fuara gelmesini ve mutlaka kitap alışverişi yapmasını özellikle bir öğretmen olarak öneriyorum. Bir eğitimci olarak gördüğümüz en büyük eksiklik çocuklarda kitap okumadır ve her ne kadar bir çocuk okursa ileride kendisini geliştirir. Kendisini geliştiren şehrini geliştirir, şehrini geliştiren ülkesini geliştirir ve bu böyle katlayarak devam eder. Bu güzel proje için Özlem Hanıma canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın Kitap Fuarı Binlerce Ziyaretçiyle Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Kitap Fuarı Binlerce Ziyaretçiyle Devam Ediyor - Son Dakika

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