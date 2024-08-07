Aydın Ticaret Borsası\'nda 24 Yıllık Çalışan İşten Çıkarıldı

Yerel

Aydın Ticaret Borsası'nda 24 yıldır çalışan Duygu Ödenir, Yönetim Kurulu tarafından zamanla yapmış olduğu hatalardan dolayı iş yerine alınmıyor. Uygulamanın 657 Sayılı Kanunu'na aykırı olduğunu kendisine mobbing uygulandığını iddia eden Aydın Ticaret Borsası'nın kadın çalışanı 24 yıllık emeğinin ve sosyal haklarının kaybolmaması için güvenlik tarafından içeri alınmasa da 3 gündür mesaisini içeri alınmadığı kapının önünde tamamlıyor. Borsa Binasına girişi yasaklanan personeli Duygu Ödenir'in zamanla yapmış olduğu hatalardan dolayı soruşturması olduğunu belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Bu nedenle yönetim kurulu kararı ile güvenliğe talimat verildi içeri alınmıyor. Kendisinin işine de son verildi" diye konuştu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmet veren Aydın Ticaret Borsası'nda 24 yıldır 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan Duygu Ödenir, 2020 yılından bu yana kendisine mobing uygulandığını ve son olarak gerekçe sunulmadan açığa alındığı iddia etti. Açığa alınma süresinin dolmasının ardından tekrar işine dönen Ödenir, şimdi de iş yerine giriş yasağı ile karşılaştığını belirtti. Sabahtan akşama kadar kendisine kapalı tutulan kapının önünde beklediğini kaydeden Ödenir, kendisine yapılan uygulamanın kanuna aykırı olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

"Aidiyet duygusu en yüksek personellerden biriyim"

Aydın Ticaret Borsası'nda 2020 yılında göreve başladığını ve 24 yıldır canla başla işini yaptığını kaydeden Duygu Ödenir, 2020 yılından bu yana kendisine mobbing uygulandığını ileri sürerek "2001 yılında göreve başladım. 657'ye tabi personelim. 2012 yılına kadar tescil memurluğu görevinde bulundum. Yönetim kurulumuzun takdiriyle 2012 yılında basın, yayın ve halkla ilişkiler şefliğine atandım. Onun arkasından Borsa'da genel sekreter değişimi yaşandı, ardından seçimler oldu derken beni 'basında yeterince yer alamıyoruz' gerekçesi ile sözlü olarak bildirilmek kaydıyla görevimden aldılar. Ben siz bilirsiniz deyip verdikleri göreve yapmaya başladım. Oysa basında yer alma sayımız artmıştı. Beni tescil memurluğuna eski görevime verdiler. ve her işimi denetlenip hatam aranmaya başlandı. Ciddi bir mobbing uygulanmaya başlandı. 7 Şubat tarihinde genel sekreterimiz bana; Artık yönetimimiz seninle çalışmak istemiyor. Bana bu şekilde sana iletmemi söylediler. 60 günlük olan yıllık izni kullanman gerekiyor dedi. Ben nedenini sorup istemediğimi belirttim. Aidiyet duygumun yeterli olmadığından bahsettiler bana. Ben de aidiyet duygusu en yüksek personellerden birisi benim, 24 yıldır burada çalışıyorum diye belirttim. Yazılı bir bildirimde bulunmadan direk yönetim kurulunun talimatıyla 60 günlük izin süremi kullandım. 7 Nisan 2024'te izin sürem bitti. İşe başladım. İşe geldiğimde masamda bilgisayarım, eşyalarım, hiç bir şeyim yoktu. Yerime oturdum. Belli bir süre sonra eşyalarım geldi. Eski bir bilgisayar geldi. 27 gün boyunca mobbing devam etti. Bunun üzerine 6 Mayıs günü herhangi yazılı bir bildirim olmaksızın Genel Sekreterimiz Neslihan Duymaz tarafından açığa alındığım söylendi. Güvenlik görevlisi nezaretinde özel eşyalarımı aldım ve dışarı çıkartıldım" diye konuştu.

Yaşadıklarının dayanılmaz boyutlara ulaştığını sebep göstermeksizin kendisinin açığa alınmasının suç olduğunu kaydeden Duygu Ödenir, "Tüm uyarılarıma rağmen 6 Mayıs günü evrak imzalamam ve güvenlik görevlisi eşliğinde binayı terk etmemi istediler. Sanki bir hırsızlık yapmışım ya da yüz kızartıcı bir suçum varmış gibi işyerim olan Aydın Ticaret Borsası'ndan dışarıya çıkarıldım. İmzalamam için verdikleri kağıdın altına da not düştüm, herhangi bir gerekçe bildirmeksizin açığa alınmışımdır diye. O şekilde teslim aldım evrağı. Görüşmek için bir avukata gittim. Durumu avukata anlattım. O da aynı şekilde yasal olmadığını, noter kanalıyla hemen açığa alınma nedenimin bildirilmesi için bir yazı tebliğ ettik. 657 Sayılı Kanun gereğince geçerli olmayan nedenlerle birçok madde sundular. Bunların hepsinin de cevabını verdim. Elimde delillerim de vardı. Onlardan da aynı şekilde delilleri istedim ve genel sekreter talimatıyla yapıldığını bütün işlemlerin bilgisini yazdım. Onun ardından onlar tekrar bana yazı gönderdiler noter kanalıyla ilgili sürelerde. Orada benden elimde olan belgeleri istediler, kanıtları istediler. Onları da sundum. Tabi bu esnada açığa alınma süreci 657 Sayılı Kanunda 3 ay sürebilir. Bu 3 aylık süre bitmeden önce 'Açığa alınma süreniz uzatılmıştır ya da şu nedenlerden dolayı sizinle çalışılmayacaktır' deyip bilgi verilmesi gerekiyordu tarafıma. Buna rağmen bildirimde bulunmaksızın geçti süreç" şeklinde konuştu.

"Mesaimi kapının önünde tamamlamak zorunda kalıyorum"

Yasal olarak açığa alınma süresinin bitmesinin ardından iş yerine döndüğünü ancak işyerine girişinin yasaklandığı belirten Ödenir; "5 Ağustos itibariyle görevime geldim. Beni güvenlik içeriye almadı. Ben de hata yapıyorsunuz. Çünkü 657 Sayılı Kanun gereği herhangi bir gerekçe bildirmediğiniz için ben işime başlamak zorundayım diye bildirdim. Almayacağını söyledi beni içeriye. Hatta yukarıya çıkmıştım ilk. Oradan aşağıya inmemi istediler. Ben de indim ama gerekli yazılı bir belgenin olmasını istedim. Vermediler, bekleyeceğimi söyledim. Yazılı belge olmadan ayrılmamam gerekiyor buradan avukatım da bu şekilde bildirdi dedim. Ona rağmen 17.30'a kadar bekledim ama herhangi bir bildirimde bulunulmadı. Sonra 17.30'da kartımı basıp çıkışımı yaptım. Bu sabah tekrar geldim ve tekrar almadılar beni içeriye. Binayı terk etmezsem polis çağıracağını söylediler. Ben de sıkıntı değil suçlu değilim. Görevimin başındayım, polis çağırabilirsiniz dedim. Sonrasında o işlemi de yapmadılar. 2020 yılından itibaren görevimden alınmamla birlikte bir mobbing uygulanıyor bana ve hiçbir gerekçe ya da yazılı herhangi bir belge sunulmadı. Bir uyarı cezası da almadım kendilerinden. Buna istinaden yine görevimin başındayım. Severek işimi yapıyorum 24 yıldır. Şu durumda iş yerime geldim, içeriye girmeye çalışıyorum ama giremiyorum. Mesaimi kapının önünde tamamlamak zorunda kalıyorum. Bunun bir çözüme ulaşmasını istiyorum. Bir şekilde yazılı olarak bilgilendirilmem gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Konudan haberdar olduklarını ve uygulamanın yönetim kurulu kararı ile yapıldığını belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Meclis Başkanı Bahri Erdel, bahse konu personeli işten çıkaracaklarını ve soruşturma devam ettiği için konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapamayacaklarını belirttiler. - AYDIN