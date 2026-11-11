Aydın ve Muğla için zeytin rotası projesi Kuşadası'nda tanıtıldı - Son Dakika
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Aydın ve Muğla için zeytin rotası projesi Kuşadası'nda tanıtıldı

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Aydın ve Muğla için zeytin rotası projesi Kuşadası\'nda tanıtıldı
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Aydın ve Muğla'nın zeytin kültürünü turizmle buluşturacak Zeytin Rotaları Projesi, Kuşadası'nda tanıtıldı. GEKA ve turizmcilerin 8 ilçede yaptığı incelemenin ardından oluşturulan rota, ziyaretçilere gastronomi, doğa ve tarih deneyimi sunacak.

GÜNEY Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 'Aydın ve Muğla Zeytin Rotaları Projesi' tanıtım toplantısında konuşan Aydın Valisi Osman Varol, "İki turistik ilimizin yeni bir kültür rotası kazanıyor olması bizi çok mutlu etti. Zeytin bu bölgenin vazgeçilmez tarımsal ürünlerinden biri. Bu bağlamda bir coğrafya ile tarımsal bir ürünün turizm alanında iç içe geçmesi ziyaretçilerimize de farklı bir deneyim sunacak" dedi.

Aydın ve Muğla'ya turizm alanında yeni bir kültür rotası kazandırmak amacıyla GEKA tarafından 2025 yılında bir çalışma başlatıldı. Aydın ve Muğla Zeytin Rotaları Projesi adı verilen çalışmada, iki ilde zeytin yetiştirilen 8 ilçe belirlendi. Bu kapsamda GEKA uzmanları ve turizmcilerden oluşan bir grup, Aydın'da Kuşadası, Söke, Germencik, Didim ve Çine; Muğla'da ise Bodrum, Milas ve Yatağan olmak üzere 8 ilçede bulunan doğal yürüyüş yolları, antik kentler, zeytin hasat ve üretim alanları ile tadım noktalarını dolaştı. Yapılan incelemenin ardından iki ili ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlere bölgenin zeytin ve zeytinyağı kültürü ile gastronomi, doğa turizmi ve tarihi miraslarını tanıtacak bir kültür rotası oluşturuldu.

Turistlere farklı bir tatil deneyimi sunacak olan projenin tanıtım toplantısı, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Konferans Salonu'nda yapıldı. Tanıtım toplantısına Aydın Valisi Osman Varol, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Seçer Sağınç, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, KUTO Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Türkiye Seyahat Acenteleri Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan ve çok sayıda turizmci katıldı. Tanıtım toplantısında, katılımcılara barkovizyon eşliğinde projenin detayları hakkında bilgi verildi.

'BU PROJE BİZİM İÇİN AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR'

Tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Seçer Sağınç, "Bu proje taşıdığı vizyon ve ortaya koyduğu iş birliği açısından bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü turizm artık deniz, güneş ve kum üçlüsünden ibaret değil. Dünyada bugün ziyaretçilere özgün deneyimler sunan ülkeler turizm alanında artık bir adım daha önde. Yerel kültürü ve yaşam biçimini tanıtan destinasyonlar turistler için büyük önem taşıyor" dedi.

'YEREL VE ULUSAL EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK'

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ise, "Zeytin bu topraklarda binlerce yıldır yetişiyor. Zeytin bu coğrafyanın sadece bir tarımsal ürünü değil, aynı zamanda bu coğrafyanın bir yaşam biçimi ve kültürel mirasıdır. Biz zeytini sadece tarım ürünü olmaktan çıkarıp, deneyimle harmanlayarak bölgemizin tanıtımına katkı sunmak istiyoruz. Projemiz aynı zamanda yerel ve ulusal ekonomiye de önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

'ZEYTİNİ SIRADAN BİR TARIMSAL ÜRÜN OLARAK GÖRMEMEK LAZIM'

Aydın Valisi Osman Varol da konuşmasında, "İki turistik ilimizin yeni bir kültür rotası kazanıyor olması bizi çok mutlu etti. Zeytin bu bölgenin vazgeçilmez tarımsal ürünlerinden biri. Bu bağlamda bir coğrafya ile tarımsal bir ürünün turizm alanında iç içe geçmesi ziyaretçilerimize de farklı bir deneyim sunacak. Zeytini sıradan bir tarımsal ürün olarak görmemek lazım. Bu ürün üzerine inşa edilmiş hayatlar, medeniyetler, zenginlikler ve coğrafyalar var. Bir tarımsal ürünün coğrafyayla, yerleşim kültürüyle ve insanların yaşam biçimiyle ne kadar güçlü bir bağ kurabileceğinin en güzel örneklerinden biri zeytindir. Bu topraklarda iz bırakmış ve iz bırakmaya devam eden bir değerin merkeze alındığı bu proje son derece kıymetlidir. Projenin faaliyet boyutuna baktığımızda ise turizmi geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla hazırlandığını görüyoruz. Burada yeni dönemin önemli kavramlarından biri olan deneyim turizmi karşımıza çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: DHA
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