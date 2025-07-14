Aziziye\'den 15 Temmuz\'a iki yiğit Dadaş

Erzurum'un Taşkaynak (Keyvank) Köyü, iki ayrı dönemde vatan uğruna can veren iki kahramanıyla tarihi bir devamlılığı gözler önüne seriyor.

Aralarında tam 139 yıl bulunan bu iki isimden biri, 93 Harbi'nde Osmanlı topraklarını savunan Keyvanklı Hüseyin Ağa; diğeri ise 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara'da şehit düşen özel harekat polisi Yakup Sürücü. İki isim farklı yüzyıllarda yaşasa da aynı inançla görev yaptı. O da vatanı savunmak. Bu tarihsel bağ, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir tarafından yapılan arşiv araştırmaları ve resmi kaynak taramaları sonucu ortaya konuldu.

Keyvanklı Hüseyin Ağa: Aziziye Tabyası'nın kahramanlarından

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda (93 Harbi), Erzurum halkı direnişin simgesi oldu. Tarihe geçen Nene Hatun, Yaşar Emmi, Topal Gülizar gibi kahramanlarla birlikte, bugün Taşkaynak (Keyvank) Köyünden Keyvanklı Hüseyin Ağa da Aziziye Tabyası'nın savunmasına koşan isimlerden biriydi. Tarihi kaynaklarda ve askeri arşivlerde ismi geçen Hüseyin Ağa, sadece kendi köyünün değil, Erzurum'un direniş ruhunun önemli bir parçası olarak kayıtlara geçti. Onun cesareti ve fedakarlığı, bölgedeki milletçe vatan sevgisinin canlı bir göstergesi oldu.

Yakup Sürücü: 15 Temmuz'un sessiz kahramanı

2016 yılının 15 Temmuz gecesi, Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen hain darbe girişiminde, ülkenin dört bir yanında devletin birlik ve bütünlüğünü korumak için canını ortaya koyan isimler arasında Polis Memuru Yakup Sürücü de vardı. Aslen Erzurum'un Taşkaynak Köyünden olan Yakup Sürücü, Özel Harekat Dair Başkanlığı'nda görev yapıyordu. Darbe girişiminin yaşandığı o günlerde amirinin çağrısıyla Ankara'ya gelerek göreve koştu. Tam da o anda, görev yaptığı birimdeki amirinden çağrı geldi: "Ankara'ya dön, göreve gel." Yakup Sürücü, tereddüt etmeden yola çıktı. Gecenin karanlığında binlerce kilometrelik yolu arkasına bakmadan aştı. Eşiyle helalleşti, ailesine ise kısa bir mesaj bıraktı: "Vatan için gidiyorum." Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ulaştığında saatler gece yarısını geçmişti. Binada görev alan personelin büyük kısmı toplanmış, hain saldırılara karşı hazırlık yapılıyordu. Fakat kimse, dakikalar içinde gelecek olan bombardımanın bu kadar yıkıcı olacağını tahmin edememişti. FETÖ'ye bağlı darbeci pilotların kullandığı savaş uçakları, Özel Harekat yerleşkesini hedef aldı. Art arda atılan bombalarla onlarca polis şehit oldu. Yakup Sürücü, ikinci hava saldırısında şehadete yürüyenler arasındaydı. Henüz 29 yaşındaydı. Hayatının baharındaydı. 1,5 yıllık evliydi. Ailesi, yakınları ve silah arkadaşları onu; sessizliği, vatanseverliği ve görevine olan bağlılığıyla hatırlıyor. Cenazesi Erzurum'da binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. Onun ardından söylenen ortak cümle ise şu oldu: "Ankara'ya geldi ve göreve değil, şehadete koştu."

"Bu vatan nöbeti iki ayrı zamanda tek bir yürekle tutuldu"

Araştırmayı yürüten Taner Özdemir, Erzurum'un köklü geçmişi ile bugünkü şehitlik kültürü arasında bağ kuran bu hikayeyi şu sözlerle değerlendirdi: "Keyvanklı Hüseyin Ağa ile Yakup Sürücü arasında zaman farkı var ama yürekleri aynı. Bu köyde vatan sevgisi nesiller boyu devredilmiş. Hüseyin Ağa'nın Moskof'a karşı direnişi neyse, Yakup Sürücü'nün hainlere karşı duruşu da odur. Bu bir soy meselesi değil, bu bir ruh meselesi."

Taşkaynak'ta vatan sevdası kayıtlarda yaşıyor

Özdemir, bu çalışmayı sadece bir tespit olarak değil, aynı zamanda kültürel bir hafıza çalışması olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Taşkaynak köyü, sıradan bir Anadolu yerleşimi gibi görünse de, tarihi kaynaklar köyün Osmanlı-Rus Savaşı'ndan bugüne kadar vatan savunmasında önemli izler taşıdığını ortaya koyuyor. Gerek Osmanlı arşiv belgeleri, gerekse Cumhuriyet dönemine ait şehitlik kayıtları, bu topraklardan çıkan isimlerin aynı inançla hareket ettiğini gösteriyor. - ERZURUM