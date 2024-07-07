Bağcılarlı Uzay ve Uçak Teknisyeni Samet Saray, Uzay Yolculuğunu Anlattı

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İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'yı uzaya götüren Dragon kapsülünün üretim aşamasında görev alan uzay ve uçak teknisyeni Samet Saray, Bağcılar Belediyesi'nin konuğu oldu. Bağcılar'dan uzaya uzanan yolculuğunu anlatan Saray, "Uçan araçlar hayatımızın bir parçası haline gelecek ve 2028'den itibaren görmeye başlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Bağcılar Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi mezunu uzay ve uçak teknisyeni Samet Saray, adını İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'yla duyurmuştu. Saray, Gezeravcı'yı uzaya götüren SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünün üretim aşamasında görev almıştı. Özellikle gençlerin hayranlık duyduğu Saray, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Bağcılar'dan Uzaya" isimli programa konuk oldu. Saray, etkinlikte gençlerin uzay ve kariyerine ilişkin sorduğu soruları cevaplandırdı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Saray'ın babası, annesi, eşi ve oğlu da katıldı.

2002-2007 yılları Bağcılar'da geçti

Bağcılar'da liseyi okuyan Saray, 2002 ve 2007 yılları arasında hayatını bu bölgede geçirdi. Bağcılar Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi Uçak Elektroniği ve Teknisyenliği Bölümünden mezun olan Saray, daha sonra İTÜ Meslek Yüksek Okulu'nda Endüstriyel Elektronik programında eğitim aldı. Yurt içi ve yurt dışında birçok şirkette çalışan Saray, şu an aktif olarak Supernal'de yüzde 100 elektrikli uçan araç projesinde görev alıyor. Uçan araçların yaklaşık olarak 4 yıl içerisinde gündelik hayatta görüleceğini söyleyen Saray, tasarımını biraz helikoptere, biraz uçağa, biraz da TOGG'a benzetiyor.

"Jetgiller hayatımızın bir parçası haline gelecek"

Saray, 2028'den itibaren Jetgilleri görmeye başlayacağımızı ve bu konuda dünyada Dubai, New York ve Los Angeles gibi pilot şehirlerin olduğunu belirtti. Uçan araçların Türkiye'de ilk görüleceği yerin İstanbul olabileceğini söyleyen Saray, "Uçan araçlar bir taksi gibi yolcu paylaşımlı şekilde hayatımıza girecektir, daha sonra şahıslara kadar ineceğini düşünüyorum. Bir 10 yıl içerisinde hayatımızın bir parçası olacak gökyüzü çok daha kalabalık olacaktır" dedi.

"Asla vazgeçmeyin"

Gençlerin teknoloji alanında yaptıkları çalışmalarda ısrarcı olmalarını isteyen Saray, "Testlerinize devam edeceksiniz, asla vazgeçmeyeceksiniz. Belki çeşitli sensörler kullanarak işte kayıt cihazları kullanarak, daha önceki başarısız olduğunuz fırlatmalarda neyin başarısız olma sebebi olduğu konusunda detaylı bilgiye sahip olabilmeniz için işte bu sensörleri doğru yerlere koymanız gerekiyor" dedi.

"Yapay zekayla ilgilenin"

Gençlerin teknolojiyi çok daha üst bir seviyeden yakaladığını söyleyen Saray, "Daha iyi seviyelere hızlı bir şekilde gitmek için ben yapay zekayla daha fazla ilgilenmenizi tavsiye edebilirim. Çünkü yapay zeka şu anda farkında değiliz ne kadar ciddi bir şekilde geldiğini. Ama dünyada internet bulunduğu zaman insanların hayatını nasıl değiştirdi; o geçiş ya da cep telefonları, akıllı cihazlar şu anda yapay zeka daha ciddi geliyor. Buna yoğunlaşabilirsiniz. Asla bu konularda karamsar davranmayın. İşte robotlar hayatımızı ele geçirecek gibi şeyler bazı filmlerde vs. bunu lanse ediyorlar. Hayır, bu çok güzel bir şey ve biz gençler olarak çok zekiyiz. Daha iyisini yapabilecek potansiyelde olduğumuzu düşünüyorum, buna yoğunlaşabilirsiniz" diye konuştu.

"Meslek liselerine karşı bir önyargı söz konusu"

Meslek liselerine karşı bir önyargının olduğunu ifade eden Saray, "Benim zamanımda ben meslek lisesinden çıktıktan sonra mühendislik bölümlerini seçemiyordum ve benim için o en büyük dezavantajdı. Onun için değişiklikler yapıldı, bu büyük bir avantaj. Bence meslek lisesinde okumak büyük bir avantaj. Çünkü genelde gençler 16-17 yaşlarında liseye başlıyor, orada 4 yıllık bir süreç içerisinde bir mesleği öğrenmek mi ya da genel eğitimler almak mı? Kesinlikle mesleğe yönelmek daha faydalı oluyor. O zamanla 21 yaşlarındaki zaman daha farklı olabiliyor. Benim gibi başarılı olan, sizin gibi başarılı olacak kardeşlerimin bu algıyı tamamen kıracağını düşünüyorum. Bağcılar'da lise hayatımı yaşadım ve bunun sayesinde ben Bağcılar Anadolu Teknik Lisesinden Uçak Elektroniği ve Teknisyenliği bölümünden mezun oldum. O zamanlar açıkçası herhangi bir yurt dışında ya da çok büyük firmalarda büyük işler yapabileceğim aklıma dahi gelmemişti. Fakat insanın önüne çeşitli fırsatlar çıkıyor. Ben bir ağabeyiniz gibi size anlatmak istiyorum. Şunu fark ediyorum buradaki eğitim fazlasıyla yeterli. Burada öğrendiğimiz bu kültür aslında çok değerliymiş. Çünkü ben farklı yerlerde farklı pozisyonlarda şirketlerin içerisinde bulunduğum için rahatlıkla söyleyebiliyorum" dedi.

"Gençlerimizin önünde önemli bir rol model"

Samet Saray'ın gençlerin rol model olarak görebileceği çok önemli bir isim olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Samet kardeşim Bağcılar'ımızda okumuş İstanbul'un çok kıymetli bir ferdi. Aynı zamanda yurt dışında çok önemli işlere imza atarak ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Kendisinin çok kıymetli tecrübelerinden gençlerimizle birlikte yararlanma fırsatı bulduk. Arkadaşlar Jetgiller diye bir çizgi film vardı bizim çocukluğumuzda, bilenler bilir yeni nesil çok bilmez onu. Uzay araçlarıyla işten eve, evden işe gidilirdi. Buna çok uzak değiliz artık. Samet Bey de bunun üzerinde çalışıyor. Herhalde sizin gençlik dönemlerinizde Jetgillerdeki gibi seyahat edeceğiniz, Türkiye ve Dünya'yı göreceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL