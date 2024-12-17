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Bakan Fidan Kahire'ye Gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Kahire'ye gidiyor.

17.12.2024 13:12
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısına katılmak üzere Kahire'ye gidiyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Zirvesi kapsamında, 18 Aralık 2024 tarihinde Kahire'de düzenlenecek D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 21. Toplantısı'na katılacak.

Toplantı gündeminde, Gazze ve diğer bölgesel konular, D-8 Teşkilatı'nın ilerleme raporu, bir sonraki Genel Sekreter adaylığının kabulü, D-8 Sekretaryası'nın bütçesi, komisyon raporlarının onaylanması, Bakanlar Konseyi Toplantısı raporunun kabulü ve D-8 11. Zirvesi'ne hazırlık başlıkları bulunmaktadır.

Bakan Fidan'ın toplantıda, İsrail'in Filistin'deki soykırım ihtiva eden saldırıları ile savaşı bölgesel bir çatışmaya dönüştürmeye yönelik eylemlerinin bir an önce durdurulması çağrısında bulunması, acil ateşkesin sağlanmasıyla birlikte eş zamanlı olarak iki devletli çözümün uygulanması çabalarının ilerlemesinin önemine işaret etmesi, Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardımın ulaşmasının ve BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarına desteğin artırılmasının önemine dikkat çekmesi bekleniyor. Ayrıca Bakan Fidan, İsrail ve destekçilerine yönelik uluslararası baskının mevcut bütün araçlarla tüm seviyelerde artırılarak sürdürülmesine vurgu yapması, küresel ekonomik ve siyasi dönüşüm sürecinden geçilirken D-8 üyeleri arasındaki eş güdüm ve iş birliğinin artırılmasının önemini belirtmesi ve bu kapsamda tüm üyelerin onayladığı Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) tam uygulanmasının önemini ifade etmesi öngörülüyor.

Genç nüfusa sahip D-8 ülkeleri için gençlere istihdam sağlamasında önemli role sahip KOBİ'lerin desteklenmesinin bir öncelik teşkil ettiğinin, gençleri desteklemek için yeni programların faaliyete geçirilebileceğinin altını çizmesi beklenen Fidan, haziran ayında Gazze'ye yönelik olarak İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen D-8 Olağanüstü Bakanlar Konseyi toplantısının bölgesel çabalara önemli katkı sağladığını ve Gazze ve Lübnan'ın yeniden imarı için uluslararası destek sağlanması gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

D-8'in son Dışişleri Bakanları toplantısı, Dışişleri Bakanı Fidan'ın ev sahipliğinde "Gazze'deki durum" başlığıyla "olağanüstü" olarak 8 Haziran tarihinde İstanbul'da düzenlenmişti.

Toplantıda, Gazze'de derhal kalıcı ve şartsız ateşkes sağlanması ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulmasının talep edildiği bir Ortak Bildiri kabul edilmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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