Bakan Gürlek'in Nevşehir Ziyareti

27.02.2026 14:07
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'de coşkuyla karşılandı ve birlik mesajları verdi.

Geçtiğimiz günlerde göreve atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilk ziyaretini memleketi Nevşehir'e gerçekleştirdi. Gürlek, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde partililer ve vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

İlçe girişinde toplanan kalabalık, Bakan Gürlek'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Karşılama sırasında "33 yıl bekledik biz bu günü", "Olsun HZ. Ömer, haksıza hırsıza dinmesin kinin", "Bugün değil yıllardır akıncıyız biz", "Tam bir devlet aklı, Kütük Nevşehir Kozaklı", "Senin gibi yiğitler kaybetmez özünü", "Kil Ömer'in adaletini kir hırsızın kalemini" ve "Akın akın geliyoruz" yazılı pankartlar taşındı.

Dualar eşliğinde kurban kesilmesinin ardından Bakan Gürlek, vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti. Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Acıgöl'deki karşılamanın ardından Bakan Gürlek, Cuma namazını kılmak üzere Nevşehir'de bulunan Nevşehir Külliye Camii'ne geçti. Cami çıkışında da vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Gürlek, cemaatle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

