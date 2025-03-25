Bakan Tunç'tan Özel'e "boykot" tepkisi: Ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşım - Son Dakika
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Bakan Tunç'tan Özel'e "boykot" tepkisi: Ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşım

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in taraflı davranan ve protestoları yayınlamayan medya kuruluşlarına ve bağlı şirketlerine karşı boykot çağrısı yapmasına tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markaların isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır" dedi.

25.03.2025 15:18  Güncelleme: 16:19
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen protesto gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sürece taraflı davranan ve protestoları yayınlamayan medya kuruluşlarına ve bağlı şirketlerine karşı boykot çağrısı yapmasına tepki gösterdi.

"ŞİDDET ÇAĞRISI HUKUK TARAFINDAN KORUNAMAZ"

Bakan Tunç açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Şiddet çağrısı hiçbir zaman hukuk tarafından korunamaz. Şiddetin ifade özgürlüğünün aracı olamaz. Şiddet toplumsal huzuru bozan, bireysel hakları ihlal eden bir tehlike oluşturur. Bu bağlamda devam eden adli soruşturmalar hedef alınarak, söylem ve eylemlerde bulunmanın suç teşkil ettiği unutulmamaktadır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MERHUM ANNESİNE YÖNELİK AŞAĞILIK HAKARETLERİ LANETLİYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum

"BOYKOT ÇAĞRISIYLA EKONOMİMİZİN HEDEF ALINMASI ÇOK TEHLİKELİ BİR YAKLAŞIM"

Ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markaların isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Basın kuruluşlarının düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması yuhalattırılması basın özgürlüğüne bir darbedir.

"TÜRK YARGISI TERÖRİSTTEN DE YOLSUZDAN DA HESAP SORAR"

Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır. Vicdanına göre karar verir. Türk yargısı terörden de teröristten de yolsuzdan da hesap sorar.

Yabancı yayın kuruluşuna Türk yargısı bağımsız değil demek çirkin bir algı operasyonudur.

"ADLİ SORUŞTURMAYI SİYASALLAŞTIRMA ÇABALARI NAFİLE"

Adli soruşturmayı siyasallaştırma çabaları nafiledir. Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır, anayasaya göre, kanunlara göre ve vicdanına göre karar verir. Hakim ve savcıları kimse korkutamaz, sindiremez.

"SOKAĞI KARIŞTIRANLAR CEZASIZ KALMAYACAK"

Hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunması sokakta değildir. Sokağı karıştıranlar tespit ediliyor, cezasız kalmayacak."

Bakan Tunç\'tan Özel\'e "boykot" tepkisi: Ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşım
Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Tunç'tan Özel'e 'boykot' tepkisi: Ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Demir Demirel:
    başlarim ekonominizden ekonomiyi siz mahvederken global oluyor ozgür ozel yalakalara boykot deyince suçlu özel .iki yüzlüsünüz,ülkeyi siz bu hale getirdiniz 20 senedir sizin dediğiniz oldu hep 121 39 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    Gazze için ülkede boykot oldu sesin neden çıkmadı 100 23 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    BIYIKLARI KESİNCE FETÖDEN KURTULDUKLARINI SANIYORLAR AMA TİPLER AYNI YALAMKTAN YÜZLERİ YASSILAŞMIŞ :) 97 10 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    Allah allah ekonomi iyidide benmi bilmiyom kalbiniz korde artik gozunuzde kor olmus tabi o kadar maas aliyorsunuz cikin bir vatandasin derdini bir dinleyin ceseretiniz varsa 76 9 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    bademe bak bademe 64 8 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    yalama bafem bıyık 59 12 Yanıtla
  • osman k:
    Kayserili'ye sormuşlar 2 kere 2 kaç eder o ne demiş "alırken mi satarken mi?" 68 1 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    badem sus badem 50 10 Yanıtla
  • özcan özdemir:
    Neden dha haber ajansı sizin demir ören gurbunun her şekilde atv ve yandas medya iha se Türkiye oda size uygun haber ediyor eskiden doğru dürüst haber sunarlar di şimdi ise her haberi carpitiyorlar şu sel yok çizme giyip şu bastı yürüyen merdiveni kapatıp çalışmadı.diyen haber veriyorlar yalan haber 41 2 Yanıtla
  • 205622:
    sen yargıyı düşün ekonomi başkasının işi bağımsız yağı istiyor Halk sarayın kölesi bı yargi istemiyor badem 40 3 Yanıtla
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