Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman\'daki deprem mağduru kadınları ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki deprem mağduru kadınları unutmadı.
Kahta ilçesindeki konteynerlerde kalan kadınları ziyaret ederek karanfil dağıtan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, kadınlarla sohbet edip taleplerini dinledi.
Kadının barış, huzur ve gelecek olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Yeni Türkiye Yüzyılını kadınlarla birlikte inşa edeceklerini söyledi.
Bakan Yardımcısı Aydın, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü. Bu münasebetle özellikle Adıyaman ilimizin Kahta ilçesinde şu anda konteyner kentte meskun olan kadınlarımızı, ailelerimizi ziyaret etme imkanı bulduk. Bu vesileyle ben bir kez daha tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. Tabii ki burada yaşayan kadınlar şu anda özellikle 6 Şubat depreminden sonra en çok mağdur olan kesimler kitleler. Çoluk çocuğuna ailesine bakmak zorunda olan hanımlar, kadınlar ve bu zor şartlar altında da sağ olsunlar ellerinden gelen bütün imkanları seferber ederek hem çocukların eğitim ve diğer sağlık gibi ihtiyaçların giderilmesi ailenin bir arada tutulması ve bu manada da geleceğe güvenle bakmak noktasında hep bizlere enerji verdiler kadınlar. Allah onlardan razı olsun. Günleri kutlu olsun. Tabii biz şunu ifade ediyoruz; aslında Türkiye Yüzyılının gerçek mimarları kadınlar olacak. Biz kadınlara inanıyoruz, güveniyoruz. Güçlü kadın her alanda her bulunduğu konumda siyasette sanatta iş dünyasında her bulunduğu ortamda, güçlü kadın güçlü toplum demek, güçlü toplum güçlü devlet demek ve bu arada aileyi de bir arada tutan en büyük unsurdur kadınlar. O açıdan kadınların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi, kadınların ailenin tüm taleplerine, beklentilerine cevap verebilmesi adına bizler ilk günden itibaren özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın emir, talimatları ve direktifleri doğrultusunda hep elimizden gelen tüm gayreti ortaya koymaya çalıştık. Bugün de en zor durumda olan depremi yaşamış, zor şartlar altında ailesinin başında duran, ailesini bir arada tutan ve geleceğe güvenle bakan geleceğe çocuklarını taşıyan, onların her türlü imkanını ihtiyacına karşılayan kadınlarla bir arada olmak istedik. Ben onları hem tabii 6 Şubat'tan dolayı büyük bir üzüntü yaşadık. Büyük bir afet yaşadık. Kayıplarımız için bir kez daha hepimize geçmiş olsun diyorum. Allah rahmet eylesin kayıplarımıza. Ama yine de hayata tutunmak kadın eliyle mümkün. Kadın elinin değdiği her iş başarıyla sonuçlanır. Kadının elinin değdiği her iş güzellikle neticelenir. Kadın barış demektir, kadın huzur demektir, kadın gelecek demektir ve inşallah bu geleceği de Türkiye Yüzyılında kadınlarla birlikte inşa edeceğiz. Ben tekrar tüm kadınların kadınlar günü tebrik ediyorum. Bu manada burada kaymakamlığımız, teşkilatlarımız her birimiz vekillerimiz buradayız. Her daim olduğu gibi bugün de yine onların yanında, onların ihtiyacını karşılamak üzere yanlarındayız buradayız. Ben tekrar günlerini tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah hep birlikte yeni vizyonla yeni hedefle çocuklarımızı da ailelerimizi de geleceğe taşıyarak Türkiye yüzyılını oluşturacağız" dedi.
Bakan yardımcısına AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, AK Parti Kahta Belediye Başkan Adayı Mehmet Can Hallaç ve partililer eşlik etti. - ADIYAMAN
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