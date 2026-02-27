Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi - Son Dakika
Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi

Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi
27.02.2026 19:57  Güncelleme: 20:41
Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi
Eskişehir'de düzenlenen bir iftar programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde dillerden düşmeyen "Kabe'de Hacılar" ilahisine gençlerle birlikte eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyareti sonrasında Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

GENÇLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Vatadaşlarla birlikte iftarını açan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programda yaptığı konuşma sonrasında çadırdan çıkarken gençlerle fotoğraf çektirdi.

Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyledi

DİLLERDEN DÜŞMEYEN İLAHİYE EŞLİK ETTİ

Bu esnada Bakan Yumaklı, çadırda çalan 'Kabe'de Hacılar' ilahisine gençlerle birlikte eşlik etti.

Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyledi
Kaynak: İHA

