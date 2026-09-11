Bakırlıoğlu, TMO'nun 95 liralık üzüm fiyatına Saruhanlı'da tepki gösterdi - Son Dakika
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Bakırlıoğlu, TMO'nun 95 liralık üzüm fiyatına Saruhanlı'da tepki gösterdi

Bakırlıoğlu, TMO\'nun 95 liralık üzüm fiyatına Saruhanlı\'da tepki gösterdi
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YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Saruhanlı'da üzüm üreticileriyle buluşarak TMO'nun 2026 çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını geç açıklamasına ve 9 numara için belirlenen 95 liraya tepki gösterdi. Fiyatın gecikmesiyle üreticilerin ürününü 60-65 liradan tüccara sattığını belirten Bakırlıoğlu, fiyatın revize edilmesini istedi.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Üzüm sergilerini gezen Bakırlıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2026 yılı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatını geç açıklamasına ve 9 numara üzüm için belirlenen 95 liralık fiyata tepki gösterdi.

YENİ Partili Bakırlıoğlu, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm üretecilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. TMO'nun açıkladığı üzüm alım fiyatlarına tepki gösteren Bakırlıoğlu, üreticilerin 15 gündür TMO'ya fiyat açıklaması yönünde çağrıda bulunduğunu, fiyatın geç açıklanması nedeniyle üreticilerin önemli bölümünün ürününü tüccara satmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bakırlıoğlu, "Geçen sene 120 liraya alınan kuru üzümün bu sene 95 liraya alınmaya çalışılması kabul edilebilir değil. İşçilikten gübreye, mazottan ilaca kadar bütün maliyet kalemlerinde ciddi artışlar var. Buna rağmen üreticinin eline geçen para düşüyor. TMO fiyatı çok geç açıklayarak üreticiyi tüccarın insafına terk etti" dedi.

"Üretici 60-65 liraya üzümünü satmak zorunda kaldı"

Üreticiler ise TMO'nun fiyat açıklamasını beklerken piyasadaki üzüm fiyatlarının sürekli gerilediğini anlattı. Üreticiler, ilk etapta 80 lira seviyelerinde olan fiyatların zaman içerisinde 70, 60 ve 55 liraya kadar düştüğünü, ürünün önemli bölümünün bu fiyatlardan tüccara satıldığını söyledi.

Bir üretici, geçen yıl 120 lira olan üzümün bu yıl 95 lira olarak açıklanmasının maliyetler karşısında yeterli olmadığını belirterek, "Geçen sene 120 liraydı, bu sene 95 lira. Hepsini 95 liradan veremezsin. Kimini 80'e, kimini 85'e vereceksin. İnsanlar 60-65 liraya sattı. Biz de bekliyoruz, acaba ne olacak diye. Külliyen zarar" diye konuştu.

Bir başka üretici ise ürünün TMO tarafından kalite ve kesintiler nedeniyle açıklanan 95 liralık fiyatın altında değerlendirilebileceğini belirterek, üreticinin eline geçecek gerçek rakamın daha da düşeceğini ifade etti.

Üretici, "Bu üzüm normalde 9 numara. Ama TMO'da 7-8 numara diyecekler. 95 lira açıklanmış ama millet 85 liraya satacak, kesintilerle 80 liraya gelecek" dedi.

"MALİYETLER ARTTI, ÜZÜM FİYATI GERİLEDİ"

Üreticiler, gübre, işçilik, mazot, ilaç ve diğer girdilerdeki artışlara da dikkat çekti. Bir üretici, geçmiş yıllarda 400-600 lira seviyelerinde olan gübre çuvalının bugün bin 500 liraya çıktığını, yevmiye ücretlerinin ise 2 bin 200 liraya kadar yükseldiğini belirtti.

Mazot fiyatlarındaki artışın da üreticinin gelirini önemli ölçüde erittiğini söyleyen üretici, "Evvelki sene bir kilogram üzüm satan üretici 3 litre mazot alabiliyordu. Şu anda 1 litre alamazsın. TMO'nun açıklamış olduğu fiyatla bile alamazsın" ifadelerini kullandı.

Üreticiler, artan maliyetlere karşın ürün fiyatlarının gerilemesinin kendilerini borç batağına sürüklediğini belirterek banka, mazotçu, gübreci ve ilaççıya borçlarının bulunduğunu, tarım sigortası ödemelerini yapmakta zorlandıklarını anlattı.

"BAĞLAR KÖKLENEBİLİR"

Üreticiler, yaşanan sorunların devam etmesi halinde bağların sökülmesinin gündeme gelebileceğini de dile getirdi. Bir üretici, "Böyle giderse bağlar köklenir. İşin içinden çıkılmaz. Çiftçiyi ayakta tutan üzüm vardı, o da gitti" dedi. Üreticiler, ayrıca bu yıl rekoltenin de beklentilerin altında kaldığını belirterek, üzüm sergilerinde geçen yıllarda 900-950 kilogram seviyelerinde ürün alınırken bu yıl 600 kilogramı bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

"TMO'NUN FİYAT AÇIKLAMASI ÜRETİCİYE FAYDA SAĞLAMADI"

Bir üretici, TMO'nun fiyat açıklamasının piyasaya beklenen şekilde yansımadığını belirterek, tüccarların halen 60-62 lira seviyelerinde üzüm aldığını belirterek, "TMO'nun fiyat açıklaması bize hiçbir fayda olmadı. Geç açıklandı zaten. Tüccar alacağını aldı. Şu anda mağduruz" diye konuştu. Üreticiler, ayrıca TMO'nun alım miktarına ilişkin sınırlamaların da kendilerini zor durumda bıraktığını belirterek, ellerindeki ürünün tamamını kuruma satamadıklarını ve bunun yerine tüccara yönelmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

"ÖLÜMÜ GÖSTERDİLER, SITMAYA RAZI ETTİLER"

Bakırlıoğlu ise TMO'nun fiyatı geç açıklamasının piyasada üreticinin aleyhine sonuç doğurduğunu savundu.

Bakırlıoğlu, "Biz 15 günden beri bağ bağ, sergi sergi dolaşıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bir an önce fiyat açıklaması gerektiğini söylüyoruz. Geçen hafta Genel Başkanımız da Manisa'ya geldi ve aynı çağrıyı yaptı. 'Bir an önce fiyatı açıkla' dedik. Açıklamadılar. Bugün fiyat açıkladılar. Çok geç kaldılar. Buradaki üreticiyi tüccarın insafına terk ettiler" dedi.

Üreticilerin geçen yıl 120 liraya sattıkları ürün için bu yıl en az 130-150 lira arasında bir fiyat beklediğini belirten Bakırlıoğlu, açıklanan 95 liralık fiyatın üreticinin beklentisinin altında kaldığını söyledi.

Bakırlıoğlu, "Üreticinin beklentisi 130, 140, 150 liraydı. Geçen sene 120 liraya sattığı üzümün bu sene 95 liraya açıklanması büyük bir hayal kırıklığı. Üreticinin maliyetleri artarken ürün fiyatının düşmesi kabul edilemez. TMO'nun fiyatı yeniden revize etmesi ve artırması gerekiyor" diye konuştu.

Üreticilerin banka, tarım sigortası ve diğer borçlarını ödeyebilmesi, yeniden üretime devam edebilmesi için üzüm fiyatının yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Bakırlıoğlu, TMO'nun mevcut fiyat politikasıyla üreticinin zarar ettiğini savundu.

Bakırlıoğlu, TMO'nun uygulamasını, "Ölümü gösterdiler, sıtmaya razı ettiler" sözleriyle eleştirdi.

Üreticiler ise açıklanan fiyatın revize edilmesini, alım şartlarının netleştirilmesini ve ürünlerinin maliyetlerini karşılayacak seviyede fiyat verilmesini talep etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bakırlıoğlu, TMO'nun 95 liralık üzüm fiyatına Saruhanlı'da tepki gösterdi - Son Dakika

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