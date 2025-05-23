Bakü'de II. Türk Ticaret Fuarı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 10-12 Haziran'da 2. Türk Ticaret Fuarı düzenlenecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 10-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan II. Türk Ticaret Fuarı-Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarı öncesi basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda fuarın tanıtımı, genel hedefleri, katılımcı ülkeler, yatırım fırsatları ve yeni teknolojiler ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

AzExport platformunun başkanı Ayhan Gedeşov yaptığı konuşmada, fuarda Türk devletlerinden çeşitli şirket temsilcilerinin ve devlet kurumlarının bir araya getirileceğini ve çeşitli paneller gerçekleştirileceğini ifade etti. Gedeşov, "3 gün boyunca toplam 6 panelin düzenlenmesi planlanmaktadır. İlk olarak Türk devletlerinin ekonomik gücü ve yatırım imkanlarına ilişkin bir panel tartışması yapılacak. Bu panelde, ekonomik alanın potansiyeli, gelecekteki perspektifler, Türk devletlerindeki girişimcilerin birlikte değerlendirebileceği ekonomik fırsatlar ve karşılıklı yatırım imkanları ele alınıp daha sonra Türk devletlerinde tarım alanında bir panel gerçekleştirilecektir. Bu panelde çeşitli devlet kurumları ve sektör temsilcileri bir araya gelerek elde edilen başarıların paylaşımı, deneyimlerin aktarılması ve bu alandaki gelişmeler üzerine tartışmalar yapılacaktır. Ayrıca belirtmek isterim ki AzExport platformu da bu alanda çeşitli projeler yürütmekte ve devletler arası projelerde aktif olarak yer almaktadır. Bunlardan biri de Digital AgroData platformunun kurulmasına yönelik projedir. Bu platformun temel amacı, Türk devletlerindeki şirketlerin tarım alanındaki istatistiklerinin toplanması, deneyim paylaşımının sağlanması, ürün alım-satımı ile ithalat-ihracat süreçlerinin yönetilmesi gibi işlemleri tek bir koordinasyon altında toplamaktır" şeklinde konuştu.

"Turizmi geliştirmek için oldukça fazla imkanımız var"

Fuarda turizm ve kültür alanının da ele alınacağını vurgulayan Gedeşov, "Son zamanlarda Türk devletleri arasında turizm ve kültür alanında ihracat imkanları da oldukça genişlemiştir. Karşılıklı turistlerin, gezilerin gerçekleştirilmesi söz konusudur. Ancak belirtmek isterim ki bu, şu anda potansiyelin altındadır. Çünkü bizim turizmi geliştirmek için oldukça fazla imkanımız var. Aynı zamanda kültür alanında da karşılıklı tecrübe paylaşımı, çeşitli yeni sergilerin ve etkinliklerin ortak düzenlenmesi konuları planlanıyor. Daha sonra start-up ve yatırım alanında da bir panelin tartışılması öngörülüyor. Bu panelde de gençlerin yeni fikirlerinin, projelerinin oluşmasına destek olmak için hangi adımlar atılıyor, örneğin, Özbekistan'daki kurumlar, Azerbaycan'daki kurumlar, diğer Türk devletlerindeki kurumlar bu alanda ne gibi çalışmalar yapıyorlar? Hangi şekilde bir iş birliği yapabilirler? Bu gibi konular ele alınacaktır. Çünkü start-upların gerçekten küresel ekosisteme, ekonomik ekosisteme ve aynı zamanda Türk devletlerinin ekosistemine entegre olması çok önemlidir. Bu açıdan gençlerin desteklenmesi de etkinlik kapsamında sağlanacaktır. Genel olarak belirtmek isterim ki Azerbaycan'dan yaklaşık 10 start-up'ın kendi ürünüyle, özellikle Enterprise Azerbaycan platformunda kayıtlı olan start-upların burada temsil edilmesi sağlanacaktır" dedi.

"Genel perakende ticaretin yaklaşık yüzde 25'i dijital platformlar üzerinden gerçekleşti"

Fuarın ayrıca dijital ticaret alanını da içereceğini belirten Gedeşov, "Son istatistiklere baktığımızda görüyoruz ki dijital ticaret son 10 yılda hiçbir zaman istatistiklerde düşüş göstermemiştir. Hatta geçtiğimiz yılın verilerine göre genel perakende ticaretin yaklaşık yüzde 25'i dijital platformlar üzerinden gerçekleşmiştir. Tabii ki burada lider konumda olan platformlar Amazon, Alibaba, eBay ve Walmart gibi platformlardır. Şu anda Azerbaycan'da da bu alanda geniş çaplı çalışmalar yürütülmektedir. Biz Türk devletleriyle de bu alanda iş birlikleri yürütüyoruz. Özellikle Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerle karşılıklı olarak onların tecrübelerini öğreniyoruz, onlar da bizim tecrübemizi öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

Türk Ticaret Fuarında yeni imkanlar

Azexport'un aynı zamanda dijital bir sergi alanı da oluşturacağını aktaran Gedeşov "Şu anda bu sergi alanında başlangıç olarak 10 Azerbaycan şirketi için dijital stant kuruldu. Bu, bildiğiniz tüm fiziksel fuarlardaki imkanların dijital biçimde sunulmasıdır. Nasıl ki fiziksel bir fuarı ziyaret ediyoruz, stantlardaki ürünlerle karşılaşıyor, oradaki temsilcilerle görüşüyoruz, aynı süreci dijital ortamda da gerçekleştirmek mümkün. Başlangıç olarak 10 şirket için dijital stant kuruldu. Platforma 7/24 dünyanın herhangi bir yerinden bağlanarak stanttaki ürünleri keşfetmenin yanı sıra doğrudan canlı video bağlantısı ile şirket temsilcisiyle birebir görüşme yapmak ve ürünle ilgili bilgi talebinde bulunmak da mümkün. Bunlar yeni imkanlar. Düşünüyorum ki biz biraz zamanı önceden yakalamış olduk. Çünkü bu teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesi biraz zaman alacaktır. Bizim yüz yüze iletişim kültürümüz henüz daha ileride. Ama göz önünde bulundurmak gerekir ki yeni nesil yetişiyor ve genç nesiller dijital teknolojilere daha fazla yöneliyor. Bir süre sonra bu süreç doğal olarak elektronikleşmeye doğru gidecek ve bu yüzden bence şimdiden bu süreçlere hazır olmalıyız" dedi. Son yıllarda elektronik ticaret hacminin geleneksel ticaretin önüne geçmeye başladığını belirten Gedeşov, "Bu açıdan bu alanda da hazırlıklı olmamız bizim için çok önemli olacaktır. İşte bu amaçla biz artık Türk devletleriyle iş birliği yapıyoruz ve 100 Türk devleti şirketi için dijital sergi alanı kurulması sürecini hayata geçirdik. Bunlar için bir dijital sergi alanı olacak, orada farklı dijital katlar bulunacak ve her katta Türkiye'den, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan ve diğer Türk devletlerinden stantlar yer alacak. Bu stantlar farklı sektörlere göre ayrılacak ve artık dünyanın herhangi bir noktasından bir kişi bu dijital sergiye girerek buradaki stantlarla, temsilci şirketlerle canlı yayınla doğrudan görüşme yapabilecek" ifadelerini kullandı.

"Türk Ticaret Fuarı'nın temel amacı, Türk devletleri arasında ilişkilerin kurulmasıdır"

Türk Ticaret Fuarı Organizatörü Aygün Aliyeva ise konuşmasında Türk Ticaret Fuarı'nın 8 Türk devletinin desteğiyle düzenlenen, ticaret, yatırım ve teknolojiyi geliştirmeyi hedefleyen Türk dünyasının en büyük iş fuarı olduğunu belirtti. Aygün Aliyeva, "Fuar kapsamında 20'den fazla alanda ürün grupları ve yeni teknolojiler sergilenecek. Fuarda ülkelerin yatırım imkanları, önemli sektörleri, iş insanlarının karşılaştığı sorunlar, çözüm yolları ve diğer önemli konular uzman konuşmacılar eşliğinde konferanslarda konuşulacaktır. İkili B2B ve franchise görüşmeleri ile şirketlerin stratejik ortaklıkları geliştirilecek ve Türk devletlerinin ortak markaları oluşturulacaktır. Fuarda 11 ülke katılımcı olarak, 20'den fazla ülke ise ziyaretçi olarak yer alacak. Sevindirici olan, yüzlerce Türk devleti şirketinin aynı sahada ve aynı mekanda misafir edecek olmamızdır. Her yıl düzenli olarak bir Türk devletinde gerçekleştireceğimiz Türk Ticaret Fuarı'nın temel amacı, Türk devletleri arasında ilişkilerin kurulmasıdır" dedi.

Macaristan'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesinde imzalanan Budapeşte Bildirisi'ni hatırlatan Aliyeva, "Söz konusu bildiri ticaret, enerji, dijital dönüşüm gibi stratejik alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik bir yol haritasıdır. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları, kardeşlik ruhuna bağlılıklarını beyan ederek Türk devletleri arasında birlik ve dayanışmaya zarar verecek her türlü girişimin önüne geçileceğini vurgulamıştır. Türk devletleri arasında stratejik ortaklık, ebedi dostluk ve kardeşlik anlaşmasının hazırlanmasına karar verilmiştir. Bizler, Orta Asya ile Azerbaycan arasında bölgesel işbirliğine katkı sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de dediği gibi bizim ailemiz Türk dünyasıdır ve ortak çabalarımızda öyle davranmalıyız ki Türk devletleri uluslararası arenada bir güç merkezi haline gelsin ve bunu ancak birlikte başarabiliriz. Kardeş ülkeler olarak ortaklık temelinde birliğimizi ve entegrasyonumuzu artırarak daha parlak bir geleceğe adım atacağız" şeklinde konuştu. - BAKÜ