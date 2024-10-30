Balıkçı Kenan'dan Cumhuriyet Bayramı'na Özel İkram - Son Dakika
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Balıkçı Kenan'dan Cumhuriyet Bayramı'na Özel İkram

Balıkçı Kenan\'dan Cumhuriyet Bayramı\'na Özel İkram

Balıkçı Kenan Balcı, Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim'de ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu sundu.

30.10.2024 11:08
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İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikram etti.

Usta balıkçı Kenan Balcı, her özel günde geleneksel hale getirdiği balık ekmek ve meyve suyu ikramını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da sürdürdü. Yüzlerce vatandaşa iki gün boyunca balık ekmek ve meyve suyu ikram eden Balcı, "Cumhuriyetimizin 101 yılı kutlu olsun" mesajı verdi.

"Yaşasın Cumhuriyet"

Etkinlikte konuşan ünlü balıkçı Kenan Balcı, "En büyük bayramı kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz" diyerek şöyle konuştu: "101 yıl önce bugün Cumhuriyetimiz ilan edildi. 101 yıldır büyük coşkuyla bayramımızı kutluyoruz. Bizler de vatandaşlarımıza iki gün boyunca ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu ikramında bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin şan ve şeref dolu yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Yaşasın Cumhuriyet."

Edirne'den Kars'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İki gün boyunca balık ekmek ikramında bulunan Balcı, "Edirne'den Kars'a tesisimize gelen bütün vatandaşlarımıza balık ekmek ve meyve suyu ikram ediyoruz. Bu sene palamut bol çıktı. Bu bolluğu aynı zamanda halkımızla da paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Balığın çok faydalı bir besin kaynağı olduğunun da altını çizen Balıkçı Kenan Balcı, "Bizler sağlık için haftada en az iki kez balık yemeliyiz. Özellikle çocuklarımıza ve yaşlılarımıza mutlaka balık tavsiye ediyorum. Omega 3 deposu. Balığın faydası saymakla bitmez. Reçeteye yazılmayan tek ilaç balık" şeklinde konuştu.

"Marmara Denizi balık olsaydı tükenmişti"

"Denizler ülkemiz için çok önemli" diyen Balcı, "Denizlerimiz bizlere sunulan en önemli maden. Çeşit çeşit, milyonlarca balık veriyor. İçinde hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Deniz o kadar güzel bir nimet ki. Karadeniz ve Marmara Denizi'nin suyu balık olsaydı şimdiye kadar tükenirdi. Asırlardır denizlerde balık tutuluyor yine de bitmiyor. Milyonlarca vatandaşa balık verdik ama yine de balıklar bitmedi. Her sene bol bol çeşit çeşit balık çıkıyor. Denizlerimizde mükemmel bir sistem var. O yüzden bizler denizlerimizi evimiz gibi temiz tutmalıyız. Böyle kusursuz bir sisteme biz de destek verip gözümüz gibi bakmalıyız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkçı Kenan'dan Cumhuriyet Bayramı'na Özel İkram - Son Dakika

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