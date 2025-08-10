Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırga'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde de hissedildiğini ve AFAD İl Müdürlüklerinden ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar büyüklüğü 3.0 üzerinde toplam 7 artçı deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla saha taramaları devam etmektedir" denildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı belirtilen açıklamada, " Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa, Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapılmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet gruplarının temsilcileri AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplanacaktır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA