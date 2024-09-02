Balıkesir\'de Altın Madeni Protestosu: İtiraz Dilekçeleri Verildi

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(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, Avunduk ve Sübeylidere köylerinde işletilmesi düşünülen altın madenine karşı tepki gösterdi. Çevre Platformu öncülüğünde Hükümet Konağı önünde toplanan çevreciler, Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere itiraz dilekçeleri verdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, Avunduk ve Sübeylidere köylerinde işletilmesi düşünülen altın madenine karşı tepki gösterdi. Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere itiraz dilekçeleri veren Avunduk ve Sübeylidere muhtarları ile köylülerinde aralarında bulunduğu çevreciler, dilekçelerine olumlu yanıt verilmez ise yargıya baş vuracaklarını söyledi.

Çevre Platformundan avukat Filiz Sonsuz, ormanların ve zeytinlerin zarar görmemesi için uğraştıklarını belirterek, "Madra dağında Tümad'ın açtığı maden vardı. Altın siyanürle ayrıştırılıyor. Yaklaşık 5 yıl oldu. Şimdiden zararlarını görmeye başladık. Zararını biz de hissediyoruz. Köylülerden de duyuyoruz. Biz bununla uğraşırken, şimdi de Varlık Fonunun altındaki Koza Madencilik A.Ş. bir başka altın ve gümüş madeni ile karşımıza çıktı. Biz itirazımızı yaptık Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere dilekçelerimizi Kaymakamlığa verdik. İtirazlarımızın sonucunu bekleyeceğiz. Olumlu yanıt alamazsak konuyu yargıya taşıyacağız. Bu dağlar bir madeni bile kaldıramazken daha fazlasını hiç kaldıramaz. Ayrıntıları dilekçemizde yazdık" dedi.

Madene karşı olduklarını anlatan Sübeylidere Mahalle muhtarı Rıza Önsöz, "Biz madene karşıyız. Çünkü ormanlarımız zeytinlerimiz gidiyor. Sübeylidere köyü olarak en çok zararı da bize olacak. Tozdan zarar göreceğiz. Omanlarımız zeytinlerimiz yok olacak. Yapılmaz ise iyi olur" diye konuştu.