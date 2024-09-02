Balıkesir'de Altın Madeni Protestosu: İtiraz Dilekçeleri Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Balıkesir'de Altın Madeni Protestosu: İtiraz Dilekçeleri Verildi

Balıkesir\'de Altın Madeni Protestosu: İtiraz Dilekçeleri Verildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, Avunduk ve Sübeylidere köylerinde işletilmesi düşünülen altın madenine karşı tepki gösterdi. Çevre Platformu öncülüğünde Hükümet Konağı önünde toplanan çevreciler, Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere itiraz dilekçeleri verdi.

02.09.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, Avunduk ve Sübeylidere köylerinde işletilmesi düşünülen altın madenine karşı tepki gösterdi. Çevre Platformu öncülüğünde Hükümet Konağı önünde toplanan çevreciler, Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere itiraz dilekçeleri verdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde vatandaşlar, Avunduk ve Sübeylidere köylerinde işletilmesi düşünülen altın madenine karşı tepki gösterdi. Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere itiraz dilekçeleri veren Avunduk ve Sübeylidere muhtarları ile köylülerinde aralarında bulunduğu çevreciler, dilekçelerine olumlu yanıt verilmez ise yargıya baş vuracaklarını söyledi.

Çevre Platformundan avukat Filiz Sonsuz, ormanların ve zeytinlerin zarar görmemesi için uğraştıklarını belirterek, "Madra dağında Tümad'ın açtığı maden vardı. Altın siyanürle ayrıştırılıyor. Yaklaşık 5 yıl oldu. Şimdiden zararlarını görmeye başladık. Zararını biz de hissediyoruz. Köylülerden de duyuyoruz. Biz bununla uğraşırken, şimdi de Varlık Fonunun altındaki Koza Madencilik A.Ş. bir başka altın ve gümüş madeni ile karşımıza çıktı. Biz itirazımızı yaptık Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere dilekçelerimizi Kaymakamlığa verdik. İtirazlarımızın sonucunu bekleyeceğiz. Olumlu yanıt alamazsak konuyu yargıya taşıyacağız. Bu dağlar bir madeni bile kaldıramazken daha fazlasını hiç kaldıramaz. Ayrıntıları dilekçemizde yazdık" dedi.

Madene karşı olduklarını anlatan Sübeylidere Mahalle muhtarı Rıza Önsöz, "Biz madene karşıyız. Çünkü ormanlarımız zeytinlerimiz  gidiyor. Sübeylidere köyü olarak en çok zararı da bize olacak. Tozdan zarar göreceğiz. Omanlarımız zeytinlerimiz yok olacak. Yapılmaz ise iyi olur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Burhaniye, Balıkesir, Hükümet, Güncel, Enerji, Çevre, Hukuk, Yerel, Maden, Çevre, Hukuk, Enerji, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir'de Altın Madeni Protestosu: İtiraz Dilekçeleri Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:50 Narin Güran’ın Kaybolması ile İlgili Muhtar Tutuklandı Narin Güran'ın Kaybolması ile İlgili Muhtar Tutuklandı
16:20 Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
16:06 İzmir’e dehşeti yaşatan zanlı, 20 sene önce de cinayet işlemiş İzmir'e dehşeti yaşatan zanlı, 20 sene önce de cinayet işlemiş
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 18:09:52. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Altın Madeni Protestosu: İtiraz Dilekçeleri Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement