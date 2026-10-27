Balıkesir Edremit'te I. Akademik Zeytin Hasat Şenliği öğrencilerle yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir Edremit'te I. Akademik Zeytin Hasat Şenliği öğrencilerle yapıldı

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Balıkesir Edremit\'te I. Akademik Zeytin Hasat Şenliği öğrencilerle yapıldı
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Balıkesir Edremit\'te I. Akademik Zeytin Hasat Şenliği öğrencilerle yapıldı
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Balıkesir Üniversitesi Edremit MYO ve Edremit Zeytincilik Enstitüsü iş birliğinde I. Akademik Zeytin Hasat Şenliği protokol, akademisyen ve öğrencilerle Edremit'te yapıldı. Etkinlikte zeytin hasadı ve zeytinyağı tadımı yapıldı; öğrenciler uygulamalı deneyim kazandı.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu ile Edremit Zeytincilik Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen I. Akademik Zeytin Hasat Şenliği, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte zeytin hasadı, zeytinyağı tadımı ve geleneksel kültür öğeleri bir araya geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen I. Akademik Zeytin Hasat Şenliği, zeytincilik kültürü ile akademik çalışmaları aynı çatı altında buluşturdu. Edremit Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerçekleştirilen şenlikte katılımcılar, zeytin hasadından zeytinyağı üretimine kadar uzanan süreci yakından takip etti. Hasadı yapılan zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının tadımı yapılırken, bölgenin geleneksel lezzetleri de katılımcılara sunuldu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler ve akademisyenler zeytincilik kültürünün farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulurken, Edremit'in en önemli tarımsal değerlerinden biri olan zeytinin ekonomik ve kültürel önemi de vurgulandı.

Şenlikte ayrıca geleneksel yöntemlerle keşkek hazırlanarak katılımcılara ikram edildi.

Edremit Zeytincilik Enstitüsü ve Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinliğe Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Medet Akcan ve Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülşen Aydın Keskin katıldı.

Kaynak: İHA
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