Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Mazak atandı - Son Dakika
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Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Mazak atandı

06.08.2022 11:45
Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Mazak atandı

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Haziran ayında vekaleten atanan Mehmet Mazak Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile asaleten atandı.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Haziran ayında vekaleten atanan Mehmet Mazak Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile asaleten atandı.

Mustafa Çaltı'nın emekliye ayrılmasının ardından İlkay Karaağaç'ın vekalet ettiği Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne vekaleten atanan Mehmet Mazak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile asaleten atandı.

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne asaleten atanan Mehmet Mazak sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı. Mazak, mesajında şu ifadelere yer verdi. "Kültür ve Turizm Bakanımız @MehmetNuriErsoy'un takdirleri ve Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın tensipleriyle #Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne asaleten atandım. Balıkesir şehrimizi Kültür Sanat ve Turizmde yukarıya en yukarıya çıkarmak için hep birlikte çalışacağız. 08 Haziran 2022 günü vekaleten başladığım İl Müdürlüğü görevinde şehrin yönetimde görev yaparak çalışmalarımı kolaylaştıran herkese, desteklerini gördüğüm yakın dostlarıma, Sayın Bakanım Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum" paylaşımı yaptı.

Mehmet Mazak Kimdir:

1971 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde doğan Mazak, 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ Bölümü'nde "İstanbul'da Kayıkçı Esnafı ve 1802 Tarihli Kayıkçı Esnafı Sayım Defteri" konulu yüksek lisans tezini tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sultanbeyli ve Üsküdar Belediyeleri'nde görev yapan Mazak'ın ilk kitabı 1998 yılında "Eski İstanbul'da Deniz Ulaşımı" adıyla yayımlandı. İstanbul şehir tarihi ve kültürü üzerine çok sayıda makalesi ve kitabı yayımlandı. Kültür iletişimi, kültürel kimlik ve marka oluşturma, tarihsel derinlik kazanma konularında proje ve çalışmaları olan Mehmet Mazak bazı kültür sanat dergilerinin yayın ve bilim kurullarında bulundu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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