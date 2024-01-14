Balıkesir Üniversitesi öğrencileri deprem bölgesindeki öğrencilere yardım eli uzattı

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri deprem bölgesindeki öğrenciler için seferber oldu. Öğrenciler ders kapsamında hazırladıkları 60 adet kırtasiye kolisini Gaziantep'in Nizip İlçesindeki Zübeyde Fidan Sayın İlkokulu'na gönderecek.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri, Takım Çalışması dersinde "Depremin Gülen Yüzleri" adı altında bir projeye imza attı. Öğrenciler, esnaftan topladıkları kırtasiye malzemelerini Gaziantep'in Nizip İlçesindeki Zübeyde Fidan Sayın İlkokulu'na gönderecek.

Böyle bir projede görev almaktan mutlu olduğunu anlatan Damla Ataselim, "Kırtasiye malzemelerini esnaflardan nakdi ve ayni yardım toplayarak yine deprem bölesindeki esnaflardan tedarik ettik. Bunları 60 öğrenciye göndereceğiz. Çantalarını, kalem kutularını, boyalarını cetvellerini her şeyini tedarik ettik. Onları paketledik ve bunları deprem bölgesindeki Gaziantep'in Nizip ilçesine göndereceğiz" dedi.

Hediye Kahraman da, "Biz Finans ve Bankacılık öğrencileriyiz. Takım Çalışması dersi için bu projeyi hazırladık. Projemizin amacı, deprem bölgesindeki çocukları bir nebze olsun mutlu edebilmek. Acılarını hafifletebilmek. Bunun için bir çok sponsor bulduk. Kırtasiye malzemelerini de deprem bölgesi tarafından tedarik ettik. Onlarında kalkınmasını sağlamak için. Projemiz gereğince kolilere hazırladık. Önümüzdeki günlerde göndereceğiz" diye konuştu.

Öğrencileri tebrik eden Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise, "Takım Çalışması dersi kapsamında bu yıl da yine farklı projelerle bir araya geldik. Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencilerimizde BUBFA 'Depremin Gülün Yüzleri' zisimli bir projeyi gerçekleştirdiler. Deprem bölgesindeki minik kardeşlerimizin belirli ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamaya çalıştılar. 60 tane öğrencimizin olduğu ilkokuldaki bir sınıfın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hazırlanan malzemeleri şimdi Gaziantep Nizip'e gönderiyoruz. Ben bu anlamda takım çalışması dersi kapsamında bu projeleri yürüten öğrencilerimizi, özellikle bu hassas konu ile ilgili çalışan öğrencilerimizi kutluyorum. Tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da projelerimiz bu şekilde devam edecek" dedi.