 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balkan Panorama Film Festivali Karşıyaka'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Balkan Panorama Film Festivali Karşıyaka'da Başladı

Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali başladı. Festivalde 125 film, bir hafta boyunca 200 seansta gösterilecek. Festivalde 12 dalda ödül verilecek ve tüm gösterimler ücretsiz olacak.

Balkan Panorama Film Festivali Karşıyaka\'da Başladı
20.01.2024 - 16:17,
Abone Ol

Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali başladı. Bir hafta boyunca düzenlenecek 200 seansta 125 film gösterilecek.

2015 yılından bu yana İzmir'de düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali dokuzuncu kez sanatseverlerle buluşuyor. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sali Saliji-Sallini'nin kurduğu festival bu yıl Rumeli Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla yapılıyor.

Festival, Suat Taşer Kültür Merkezi'nde yapılan gala ile başladı. Galaya, önceki dönem İzmir Milletvekili Kani Beko ve eşi Müberra Beko, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Ceren Umay, Doç. Dr. Sali Saliji-Sallini, sinema sanatçıları Menderes Samancılar, Nursel Köse ve eşi Ulrich Mertin, Tayfur Aydın, Miho Shimotashiro, Mevlüde Emel Keleş, Majit Panaki, Hakan Salınmış, Onur Dilber, Atilla Kilinçe, konuk ülke Kuzey Makedonya'dan delegasyon, Karşıyaka Belediye meclis üyeleri ve sinema severler katıldı.

SİNEMA İNSAN HAYATINDA İZ BIRAKIR

Karşıyaka'da festivale ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Sinema ile uğraşan. Bu güzel sanat dalının herhangi bir alanında yer alan herkese hayranlık duyduğumu söylemek isterim. Hepsi iyi ki varlar. Bence hakları ödenmez" dedi.

Sinemanın insan hayatında önemli etkiler bırakan bir sanat dalı olduğunu söyleyen Tugay, "Filmlerin bizim en yalın en gerçek hallerimizi gösterdiğine inanıyorum. Bir taraftan da izlerken bir şeyler öğreniyor ve bir şeylere karar veriyoruz gibi geliyor. Hayatımda önemli etkiler bırakan iki film sayabilirim. Biri 12 Kızgın Adam, diğeri ise Archibald Joseph Cronin'in 'Şahika' adıyla Türkçeleştirilen kitabından uyarlanan filmdir. Sinemanın insanın üzerinde ne kadar etkili olabileceğini gösteren iki örnektir. Çok özel bir sanat dalı. Böylesine özel bir sanat dalına hiçbir zaman vazgeçmeden daha fazla destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

SİNEMA TOPLUMUN YANSIMASIDIR

6 yaşından beri sinema sanatıyla ilgilendiğini söyleyen Doç. Dr. Sali Saliji-Sallini, "Ömrümün neredeyse kırk beş yılı sinema ile geçti. Sinema insanın inanılmaz derece ufkunu açan, dünyayı daha iyi tanımasına daha iyi algılamasına yol açan bir sanat dalıdır. Sinema bize kim olduğumuzu gösterir. Kendimizi tanımamızı sağlar. İçinde bulunduğumuz toplumun bir yansımasıdır. Bu festival için bu şehirde en fazla yakışan yer Karşıyaka'dır. Benim bir hayalim var. Karşıyaka'da bir gün umarım bizim simgemiz haline gelen tasvirin şemsiye altında öpüşen çiftin heykelini yaparız" ifadelerini kullandı.

ONUR KONUKLARINA ÖDÜL

Onur konuğu Petar Bojoviç, "Burada bizi bir araya getiren sinema sanatıdır. Bu beni özellikle mutlu ediyor. Bizi aslında birleştiren özgürlük çabasıdır. Sanatın en temel hedefi özgürlüğe kavuşma arzusudur" diye konuştu.

Onur konuklarından olan ve Kasım 2022'de hayatını kaybeden sinema sanatçısı Rıza Akın'ı temsilen galaya katılan eşi Miho Shimotashiro, bu festivale eşiyle birkaç kez katıldıklarını ve filmleri izlemekten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Rıza Akıncı'nın ödülünü vermek üzere sahneye çıkan Menderes Samancılar, şöyle konuştu; "Sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Rıza kardeşimi andıkça acımız büyüyor. Biz kırk yıllık arkadaştık. Çok uzun yollar yürüdük. Sevgili kardeşime böyle bir ödül vereceğim söyleseler aklımızın ucundan bile geçmezdi. Hayat böyle bir şey. Yaşlanmanın kötü tarafı da bu. Sürekli arkadaşlarını yolcu ediyorsun. Her attığın adımda acılarla büyüyorsun. Bizim payımıza düşen de bu acılarla büyümek. Biz sanatçıyız halkamızı için sanatı da sinemayı da ömrümüz yettiği sürece yapmaya yaşatmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Bu güzel festivale emek veren alnından ter akıtan her bireye mesleğim ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Elinize yüreğinize sağlık."

12 DALDA ÖDÜL VERİLECEK

Festivalde Türkiye ve Balkan yapımı uzun metraj ve kısa metraj kurmaca, belgesel ve animasyon filmler gösterilmekle birlikte; ulusal ve uluslararası olmak üzere 12 dalda festivalin sembolü olan Sarı Şemsiye ödülü verilecek. Festival kapsamında, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında Suat Taşer Kültür Merkezi, Çatı Bostanlı, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi, Çarşı Kültür ve Sanat Merkezi, İzmir Sanat'ta gösterimler gerçekleştirilecek. Bir hafta boyunca yaklaşık 200 seansta 125'in üzerinde film gösterilecek. Halka açık olan festivalde tüm gösterimler ücretsiz olacak.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Film Festivali, Karşıyaka, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balkan Panorama Film Festivali Karşıyaka'da Başladı - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:58:00. #1.11#
SON DAKİKA: Balkan Panorama Film Festivali Karşıyaka'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement