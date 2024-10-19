Bandırma\'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

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Balıkesir'in Bandıma ilçesinde, 19 Ekim muhtarlar günü Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Muhtarlar tarafından Atatürk anıtına Çelenk bırakılmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Törene; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Türkiye Muhtarlar Derneği Bandırma Şube Başkanı Hüseyin Kocabıyık, Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı Nur Hancıoğlu, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı Nur Demir Hancıoğlu ve Türkiye Muhtarlar Derneği Bandırma Şube Başkanı Hüseyin Kocabıyık yaptı.

Tüm muhtarlar adına İsrail'i kınayan Başkan Kocabıyık, "Öncelikle tüm muhtarlar adına Lübnan'da masum insanları vahşice katleden katil İsrail'i kınıyor ve lanetliyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygıyla herkesi selamlıyorum." diye konuştu.

Başkan Hancıoğlu, "Muhtar demek, emek demek. Sınırsız hizmet, hoşgörü anlayışına sahip olmak demek. Bunlara sahipseniz muhtarsınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını tanıması biz Türk kadınlarına büyük ayrıcalığıdır. Seçilmiş bir Türk kadını olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi rahmet ve şükranla anıyorum. Geçmişte bu müessesede görev yapmış arkadaşlarımıza gelecek yaşamlarında başarılar diliyorum. Ayrıca bugün aramızda olmayan, bu müesseseye hizmet etmiş ebediyete göç eden muhtarlarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Resmi Törenin Ardından Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Tatlısu'da bulunan BanBel Tatil Köyü'nde kahvaltı organizasyonu düzenleyerek 55 muhtarla birlikte kahvaltıda bir araya geldi.

Günün anısına Bandırma Belediye başkanı Dursun Mirza "Muhtarlarımız, mahallenin güvenini alarak seçildiler. Demokrasinin ilk ayağı olan yüce bir görevdir. Demokrasinin temel taşıdır. Öncelikle seçilen muhtarlarımızı kutluyorum. Bandırma'da da 10 kadın muhtarımız var onlarla gurur duyuyoruz.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal "19 Ekim Muhtarlar günü öncelikle tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun. Kaymakamlık olarak muhtarlarımızın her daim yanlarındayız. Amacımız görev ve sorumlu olduğumuz bölgede yaşayan bölge sakinlerine sunulacak hizmet en iyi şekilde sunabilmektir. Mahallemizdeki sorunları iyi tespit etmek ve kurumlarımızla paylaşarak sorumlu kuruluşlarla etkin bir şekilde hizmet vermektir. Tüm kurumlarımızla birlikte uyum içinde çalışmalıyız". Dedi.

Konuşmaların ardından Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza muhtarlara hediye takdim etti. Son olarak toplu fotoğraf çekilmesinden sonra program sonra erdi. - BALIKESİR