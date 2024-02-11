Başkan Böcek, Kepez\'de CHP Kadın Kolları Buluşması\'na katıldı

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Kepez'de CHP Kadın Kolları Buluşması'na katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu'da da Güzelyurt Seçim Ofisi'nin açılışını yaptı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kimseyi ötekileştirmeden Antalya'ya hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Böcek, "Bütün vatandaşlarımızı ayırt etmeden onlarla kucaklaşarak, aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, ilçelerde vatandaşlarla buluşuyor. Bu kapsamda Böcek, Kepez'de gerçekleştirilen CHP Kadın Kolları Buluşması'na katıldı. CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Milletvekilleri Aliye Coşar, Sururi Çorabatır, Cavit Arı, Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ile birlikte partili kadınlarla bir araya gelen Böcek, kadınlarla birlikte halay çekti.

Böcek, yeni dönemde de kadınların desteğiyle Antalya'nın 19 ilçesi 913 mahallesinde çalmadık kapı bırakmayacaklarını, aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Geçen 5 yıllık süreçte iyi günde ve kötü günde vatandaşların hep yanında olduklarını, sosyal belediyecilik anlayışıyla dertlere derman olduklarını anlatan Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Hatırlar mısınız? 'Maaşları bile ödeyemez' demişlerdi. Personelimizin maaşını günü güne ödedik. Geçenlerde maaşlarına yaptığımız yüksek artışla, önemli bir destek verdik. Destek olmaya da devam edeceğiz."

Antalya'da içme suyunu Türkiye'nin en ucuzu haline getirdiklerini belirten Başkan Böcek, engellilere 10 ton, öğrencilere 5 ton suyu ücretsiz verdiklerini kaydetti. Böcek, yerelden kalkınma ilkesiyle üreticilere önemli destekler sağladıklarını, tüm vatandaşların mutluluğu için çalıştıklarını dile getirdi. Ranta dönük değil halka dönük projeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Böcek, genel sekreteri ve birçok daire başkanı kadın olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kadınlarla birlikte yönettiklerini aktardı.

Başkan Böcek, CHP Aksu Belediye Başkan Adayı İsa Yıldırım ile birlikte Güzelyurt Seçim Ofisi'nin de açılışını yaptı. Aksu'nun aynı zamanda önemli bir tarım ve turizm merkezi olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, göreve geldiklerinde koku sorunu yaşayan Aksu'da kanalizasyonu tamamladıklarını ve koku sorununu çözdüklerini söyledi. 242 kilometre içme suyu hattı da dahil Aksu'ya önemli altyapı yatırımları yaptıklarını anlatan Böcek, Pınarlı Pazaryeri inşaatını da bitirmekte olduklarını belirtti.

Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde kimseyi ötekileştirmeden Antalya'ya hizmet ettiklerini vurgulayan Böcek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçim sloganımız 'Herkesin Başkanı.' İsa Başkanım da herkesin başkanı olacaktır. Hem Cumhuriyetimize sahip çıkacağız, hem de herkesin belediye başkanı olacağız. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza al bayrağımıza Cumhuriyetimizin değerlerine inanan, Atamızın devrimlerine inanarak yürüyen hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın oyuna talibiz. Bütün vatandaşlarımızı ayırt etmeden onlarla kucaklaşarak, aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."