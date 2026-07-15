Kayseri\'de \'İrade Bizim, Zafer Bizim\' Sergisi Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan 'İrade Bizim, Zafer Bizim' Sanat Sergisi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış programına katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolünün de katıldığı törende duygu dolu bir konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, "Bu millet esareti kabul etmez, bayrağını yere düşürmez, ezanını susturmaz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim, kültür ve sanat alanındaki öncü kuruluşu KAYMEK tarafından hazırlanan 'İrade Bizim, Zafer Bizim' Sanat Sergisi' ve '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi', Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyükşehir Sanat Galerisi'nde düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz'un 10'uncu yılında milletin ortak hafızasını diri tutan böyle anlamlı bir sergiyi hayata geçirmekten büyük bir onur duyduklarını ifade etti.

Konuşmasına Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiiriyle başladı

Başkan Büyükkılıç, konuşmasına Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'nın milletin gönlünde yer edinen dizeleriyle başladı.

Büyükkılıç, "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım" diyerek şiirin ardından bayrağın anlamına dikkat çekti.

15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, geçen yılların acıları unutturmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Aradan tam on yıl geçti. Takvimler değişti. Yıllar birbirini takip etti... Fakat milletimizin hafızasına kazınan o gece ilk günkü canlılığıyla yaşamaya devam ediyor. Çünkü bazı tarihler yalnızca takvimlerde yer almaz. 15 Temmuz da işte böyle bir tarihtir."

Büyükkılıç, 15 Temmuz gecesinde FETÖ terör örgütünün yalnızca bir darbe girişiminde bulunmadığını, devletin bekasını, demokrasiyi, milli iradeyi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, geleceğini ve milletin istikbali hedef aldığını ifade etti.

"Bu millet esareti kabul etmez"

Başkan Büyükkılıç, o gece milletin sergilediği duruşun tarihe altın harflerle yazıldığını belirterek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı. Bu millet esareti kabul etmez. Bu millet bayrağını yere düşürmez. Bu millet ezanını susturmaz. Susturmak isteyen hainlere de gerekli dersi verir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların siyasi görüşü, düşüncesi ve yaşam tarzı ne olursa olsun aynı bayrağın etrafında kenetlendiğini belirten Büyükkılıç, milletin demokrasiye sahip çıkarak tüm dünyaya örnek bir duruş sergilediğini söyledi.

"15 Temmuz, millet olmanın ne demek olduğunu gösteren bir destandır"

Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz'un sadece bastırılmış bir darbe girişimi olmadığını belirterek bunun bir millet destanı olduğunu "15 Temmuz yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değildir. 15 Temmuz; millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösteren bir destandır" sözleriyle vurguladı.

O gece yaşanan fedakarlıkları tek tek hatırlatan Büyükkılıç, "Tankların önüne yatan yiğitler vardı. Kurşunların üzerine yürüyen gençler vardı. Ellerinde sadece şanlı Türk Bayrağı olduğu halde meydanları terk etmeyen analar, babalar, yavrular vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanırken görevini terk etmeyen milletvekilleri vardı. Selalarla meydanlara koşan milyonlar vardı" ifadeleriyle açılışta duygu dolu anlar yaşattı.

Şehitleri anarken duygulandı

Demokrasi şehitlerini anan Başkan Büyükkılıç, zaman zaman duygulanarak sözlerine şöyle devam etti:

"Ömer Halisdemir'ler vardı, Cennet Yiğit'ler vardı, Kübra Doğanay'lar vardı. İsimlerini tek tek sayamadığımız 251 şehidimiz vardı. Binlerce gazimiz. Onlar bize yalnızca bir zafer bırakmadılar. Onlar bize bağımsız bir vatan bıraktılar. Bizlere düşen görev ise o emaneti sonsuza kadar korumak ve yaşatmaktır."

'İrade Bizim, Zafer Bizim' ismi tesadüf değil

Serginin adının taşıdığı mesaja da değinen Başkan Büyükkılıç, millet olmanın en önemli göstergesinin zor zamanlarda omuz omuza durabilmek olduğunu söyledi.

Milletin aynı inançla hareket ettiğini ifade eden Büyükkılıç, "Bizi ayakta tutan sadece gücümüz değildir. İnancımızdır. Birliğimizdir. Kardeşliğimizdir. Her şeyden önemlisi milli irademizdir. İşte bugün açılışını yaptığımız serginin adı da bu yüzden çok anlamlı olsa gerek; 'İrade Bizim, Zafer Bizim'. Çünkü irade milletindir. Zafer de milletindir. Kayserili o gece gerekli cevabı vermiş, her zaman güvenli liman olduğunu kanıtlamıştır. 200 bine varan yiğitler meydanı doldurmuş, Kayseri'den gür bir ses çıkmış, bu vatan bölünmez, bu bayrak yere inmez, bu ezan susmaz demiştir" diye konuştu.

Şehitlere rahmet, gazilere minnet

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anan Başkan Büyükkılıç, "Her birinizi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Yapılacak bu güzel sergimizin milli şuurumuzun pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yalnızca yönetime el koymayı amaçlayan bir kalkışma olmadığını, aynı zamanda milletin iradesini ve birlik beraberliğini hedef alan bir girişim olduğunu ifade etti.

Vali Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara davet etmesinin ardından vatandaşların büyük bir kararlılıkla sokaklara çıktığını belirterek, "Kalplerinde iman, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları dolduran milyonlar, milli iradeye sahip çıkarak demokrasiye olan bağlılıklarını tüm dünyaya göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Serginin özellikle gençler ve çocuklar tarafından ziyaret edilmesinin önemine dikkat çeken Vali Çiçek, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak bu anlamlı etkinliğe tüm Kayserilileri davet etti.

Program, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve protokol üyelerinin kurdele kesiminin ardından sergiyi dolaşarak eserleri incelemesiyle devam etti.

Sergi 19 Temmuz'a kadar ziyarete açık

Konuşmasının sonunda 251 şehidi rahmet ve minnetle anan, gazilere sağlıklı ömürler dileyen Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliğin ilelebet korunması temennisinde bulundu.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte serginin açılış kurdelesini keserek eserleri tek tek inceledi.

KAYMEK'in hazırladığı 'İrade Bizim, Zafer Bizim' Sanat Sergisi, 19 Temmuz'a kadar Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyükşehir Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. - KAYSERİ