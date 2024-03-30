Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İncesu\'da Miting Düzenledi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu'da düzenlenen mitingde ilçe sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç mitingde yaptığı konuşmada, "Şehrin doğusu da bizim, batısı da bizim, ortası da bizim. Bize düşen koşmak, çalışmak" dedi.

İncesu Mitingi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti İncesu İlçe Başkanı Mehmet Koç, Milliyetçi Hareket Partisi İncesu İlçe Başkanı Seçkin Kızılışık ve partililer eşlik etti.

Mitingde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesulu vatandaşların her zaman ki gibi tarih yazdığını belirterek, " Sarız'ımızdan sizlere selam getirdim. Şehrin doğusu da bizim, batısı da bizim, ortası da bizim. Bize düşen koşmak, çalışmak" dedi.

Birliğin, beraberliğin bereketini yaşadıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizde 17-0'ın bereketini yaşıyoruz. İnşallah bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla bundan sonrada yapacağımızı biliyorsunuz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak İncesu'muzun kıymetli Belediye Başkanı Mustafa İlmek hep yanımızda. El ele gönül gönle hep beraber" diyerek seçimde herkesi sandığa davet etti.

Büyükkılıç, Kayseri denilince akla başarı, icraat geldiğini belirterek, "Kayseri denilince akla başarı gelir, icraat gelir, 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir gelir. Pandemiye rağmen, depreme rağmen. Çünkü bizim yegane prensibimiz çalışmak ve koşturmak, israfa fırsat vermemek, kamu hakkını gözetmek, yetim hakkını gözetmek. Elbette ki el ele, gönül gönle" diye konuştu.

"Bu seçim hizmet seçimi, yatırım seçimi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile yaptığı telefon görüşmesini anlatan Başkan Büyükkılıç, "Buraya gelmeden evvel Haseki bakanımla görüştüm. 'Memduh ağabey elim sende' diyor. Biz hizmet bekliyoruz. Bu seçim hizmet seçimi, yatırım seçimi. Belediyeler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla, Sayın Cumhurbaşkanımızla, milletvekillerimizle, önceki dönem ya da şimdiki bakanlarımızla, hükümetimizle el ele, gönül gönle. Hep beraber kucaklaşacağız, hep beraber burada yapılması gereken ne varsa onları yapacağız" şeklinde konuştu.

"Böyle bir İncesu sevilmez mi?"

Büyükkılıç, İncesu ilçesinin turizmin, sanayinin, tarımın ve hayvancılığın en güzel merkezlerinden biri olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslek Yüksek Okullarını daha fazla ön plana çıkartarak, buradaki eğitime daha fazla destek vererek üniversitemizin en önemli merkezlerinden biri haline getirmek boynumuzun borcu olacak. Biz bugüne kadar yaptık, bundan sonrada bu irade yapar, bundan hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemeyelim, birbirimize sahip çıkalım, destek olalım. İncesu'muzun kıymetini biliriz, İncesu'muz bizim göz bebeğimiz, İncesu'muz bizim merkez ilçemiz. İnşallah daha da güzel çalışmalara imza atılacağını ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız buradan ayrılırken bizlere ne dedi? 'Böyle bir Kayseri sevilmez mi?' dedi. Ben de diyorum ki böyle bir İncesu sevilmez mi? Sizleri bağrıma basıyorum. Cenab-ı Allah çifte bayramlar lütfetsin."

Akar, Gerçek Belediyeciliğin Cumhur İttifakı Tarafından Gerçekleştirilmekte Olduğunu Söyledi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise Cumhur İttifakı'nın sadece İncesu'da değil, sadece Kayseri'de değil tüm Türkiye'de ülkenin ve milletin gelişmesi için, Türkiye için gece gündüz demeden gayret gösterdiğine işaret etti. Akar, insanların hayatını en çok etkileyen konunun belediyecilik olduğunun altını çizerek, gerçek belediyeciliğin ise Cumhur İttifakı tarafından gerçekleştirilmekte olduğunu paylaştı.

"Biz Memduh başkanımızı belediyeciliğin profesörü yaptık"

Türkiye'de 85 milyonun kardeş, tek yumruk, tek bilek olduğunu vurgulayan Akar, milli ve yerli politikaların Cumhur İttifakı'nda bulunduğunu söyleyerek, "Sayın Memduh Başkanımız burada Kayseri'nin her köşesine yetişmeye çalışıyor. Biz Memduh Başkanımızı belediyeciliğin profesörü yaptık. O da size teslim. Mustafa İlmek de belediyeciliğin doktoru" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da herkesi oy vermeye davet ederek, "2004 yılından beri İncesu'daki 20 yıllık hizmetler AK Parti döneminde yapıldı. Hizmetler kişilere vaki değil. Mühim olan Cumhur İttifakı. Yapılan her işte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın imzası var" diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise İncesu'nun büyük bir aile olarak seçime hazırlandığını kaydederek, "Meydanı hiç boş bırakmadı. İncesu bugüne kadar hiç yorulmadan çalıştı. Yarın da bunun ödülünü alacak. İlmek Başkanımız çük güzel hizmetler yaptı yine yapacak. İstikrar önemli, huzur önemli. Biz tüm belediyeleri Memduh Başkanımın başkanlığında ve ağabeyliğinde 5 yıl boyunca huzur içerisinde, istikrar içerisinde yönettik ve yine 17-0'la ve yine huzur içerisinde hep birlikte Cumhur İttifakı'nın mührünü hem İncesu meydanına hem Kayseri meydanına vuracağız" ifadelerinde bulundu.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız da kendileri için makamın, koltuğun önemi olmadığını, hizmet için gayret ettiklerini dile getirerek, hep beraber koşturmaya devam edeceklerini söyledi. Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları ile durmadan koşmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti İncesu İlçe Başkanı Mehmet Koç da İncesu'nun güzel insanlarına, İncesu'nun güzelliklerini yansıtmaya gayret ettiklerini ifade ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi İncesu İlçe Başkanı Seçkin Kızılışık ise Cumhur İttifakı çatısı altında buluştuklarını paylaşarak, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadıklarını söyledi. - KAYSERİ