Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarızlılar ile Bir Araya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları ile birlikte Sarızlılar ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Bu dönem Allah'ın izniyle merkeziyle, taşrasıyla, mezrasıyla her tarafta ustalık eserlerimizi sizlerle buluşturacağız. Bize çalışmak yakışır, gönüllerinizde yer etmek yakışır, bize hizmetlerimizle sizi buluşturmak yakışır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri ile birlikte Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak'ı tanıtma programına katıldı. Sarız Atatürk Park'ında Sarızlılar ile bir araya gelinen buluşmaya, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Halit Yağmur, ilçe belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yoğun kar yağışına rağmen Sarız'ın güzel insanlarının kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin merkezinde, taşrasında ve Ankara'da birliğin ve beraberliğin bereketini yaşadıklarını ifade ederek, "Bize çalışmak yakışır, gönüllerinizden yer etmek yakışır, bize hizmetlerimizle sizi buluşturmak yakışır" dedi. Başkan Büyükkılıç, burada ilçe sakinlerine hitap ettiği konuşmasına şöyle devam etti;

"Dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımızın ve kıymetli MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yukarıdaki uyumu, etle tırnak misali adeta devletimizin bekası için ay yıldızlı Türk Bayrağı'mızın vatanımızın, milletimizin onuru için yapmış olduğu çalışmaları, il başkanlarımız Kayseri'de en güzel şekilde sergiliyor. Onların şahsında tüm teşkilatları tebrik ederken, bizler de belediye başkanları olarak daha fazla çalışma yönünde irade göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Burada 44 tane mahallemiz var. 26 tane de mezramız var. Evet, her birinde emeğimiz var, her birinde çalışmamız var. Hani diyorlar ya, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize teşekkür ederken, aynı zamanda yurt dışında bizleri takip eden ve dua eden kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum. Çok şükür birliğin, beraberliğin güzel örneklerini sergiliyoruz. Cumhur İttifakı'nın bereketini yaşıyoruz."

Kayseri'nin merkezine yaptıkları hizmet ve çalışmalarını taşrada da en üst seviyede gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, daha çok hizmet ve proje ile vatandaşı buluşturacaklarını dile getirerek; "Her ilçemizde hizmetlerimizle buluşuyoruz. Şehrimizin merkezine yaptıklarımız, aynı zamanda taşrada yaptıklarımız takdir topluyor. İnşallah Mimar Sinan'ın torunları olarak çıraklık, kalfalık, ustalık diyoruz. Allah'ın izniyle merkeziyle, taşrasıyla, mezrasıyla her tarafa ustalık eserlerimizi sizlerle buluşturacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Büyükkılıç, taşrada da merkezde de Ankara da birliğin beraberliğin bereketini yaşadıklarını belirterek, "Taşrada da merkezde de Ankara'da da cumhurun sesi gür çıkarken Kayseri'de daha çıkacak diyoruz. İnşallah el ele gönül gönüle. 17-0 Kayseri'ye yakışır. Bize çalışmak yakışır, gönüllerinizde yer etmek yakışır, bize hizmetlerimizle sizi buluşturmak yakışır. Her birinize ayrı ayrı sevgiler sunuyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise farklı iller ve yurt dışında dahi Sarızlıların yaşadığını dile getirerek, "Memduh Başkanım 17-0'dan bahsetti, evet 2019 seçimlerinden önce 17-0 diyerek yola çıktık Cenab-ı Allah da mahcup etmedi. Devam edecektir diye murat ediyoruz. Sarız Sarız'dan ibaret değil her tarafta vatandaşı olan bir ilçemiz. Elhamdülillah çalışan iki güzel il başkanımız var" ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de; "Şehrimizin büyüğü Memduh Büyükkılıç'a Kayseri için hayırlı olsun diyoruz. Sarız halkı, cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli liderimizin emaneti olan Cumhur İttifakı'na en yüksek oyla hem ilçe belediye başkanımızı hem de Büyükşehir Belediye Başkanımızı destekleyecektir" dedi. Üzüm, Başkan Büyükkılıç'ın ilçede hizmetlerine aralıksız devam edeceğini ifade ederek, "Bunun için Sarız'ın her köşesinden Baki Bayrak başkanımıza ve Memduh Büyükkılıç başkanımıza destekleriniz çok önemli. Allah mahcup etmesin. 31 Mart akşamı zafer nasip olsun" diye konuştu.

"Burası Kayseri, burada oyun bozulur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise; "Biz gece gündüz demeden çalışacağız. Bizlerin şahsi anlamda bir beklentisi yoktur ama İslam'ın sancaktarlığını yapan milletin sıkıntıları söz konusu olduğunda bizler elbette taşın altına elimizi değil, gövdemizi, hatta kafamızı koyarız, bunun için buradayız. Kayseri Cumhur İttifakı'nın kalesidir diyor Memduh Başkanım, doğrudur. Kayseri tavrını koyduğu zaman Türkiye'de ses getiren bir şehirdir" dedi. Kayseri'de Başkan Memduh Büyükkılıç'ı rekor oy ile seçtirmek mecburiyetinde olduklarını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kayseri bizim şehrimiz. Ben bir şahıs olarak, birey olarak Memduh Başkanıma oy vereceğim. Niye vereceğim, bağlı bulunduğum ilçe Melikgazi'de Melikgazi ilçe adayı açıklandığında ona oy vereceğiz. Çünkü ben hizmet almak istiyorum bir vatandaş olarak. Sarız'da da son 5 yılda tarihin en fazla hizmetini gerek bakanlıklarımızdan gerek kamu kurum ve kuruluşlarımızdan gerekse Büyükşehir'imizin önderliğinde aldık diye düşünüyorum. Yaptık, yapacağız, burada 44 tane muhtarımız şahittir. Elimizden ne geliyorsa yaptık. Belediye başkanımız şahittir, ilçe başkanımız şahittir, ocak başkanımız şahittir. Elimizden ne geliyorsa yaptık. Niye, Sarız da bizim, Pınarbaşı da bizim, Bünyan da bizim, Felahiye de İncesu da Yeşilhisar da Yahyalı da Develi de Talas da Melikgazi de Kocasinan da bizim, alayı bizim kıymetli hemşehrilerim. Biz Kayseri'den bir mesaj vereceğiz, rekor bir oyla biz kalemizi tutacağız ve Türkiye'ye diyeceğiz ki 'biz geçmişte olduğu gibi bu gün de üzerimize düşeni yaptık, yarın da yapacağız. Çünkü burası Kayseri, burada oyun bozulur diyeceğiz."

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen de; "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin talimatlarıyla yine Büyükşehir'imize aday olmuştur, kendisini tebrik ediyorum. Bu süreç içerisinde kendisinin geçmişte güzel projeleri oldu, bizlerin ve Kayseri'nin ağabeyidir. Bundan sonra da kendisi ile yan yana, kol kola çalışarak hem Baki başkanımızı hem de Memduh başkanımızı en yüksek rekor oyla belediye başkanı yapıp, Ankara'ya Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz" ifadelerini kullandı. Sarız Belediye Başkanı ve adayı Baki Bayrak da; "Memduh başkanımızın yol arkadaşı olmaktan mutluluk duyuyorum. Büyükşehir'imizin ve belediyemizin imkanları doğrultusunda Sarız'a daha çok hizmet getirmeye söz veriyoruz. Sizden bir 5 yıllık yetki ve destek istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından el ele birlik, beraberlik mesajı verilerek, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ