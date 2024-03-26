Başkan Büyüksimitci, Orta Vadeli Programı Desteklediklerini Açıkladı - Son Dakika
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Başkan Büyüksimitci, Orta Vadeli Programı Desteklediklerini Açıkladı

Başkan Büyüksimitci, Orta Vadeli Programı Desteklediklerini Açıkladı

Mart Ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, Başkan Büyüksimitci, Türkiye'nin makroekonomik politikadan ve enflasyon ile mücadeleden taviz vermemesi halinde yatırım ikliminin iyileşeceğini ve piyasalara istikrar ve güvenin hakim olacağını belirtti.

26.03.2024 13:06  Güncelleme: 13:08
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Mart Ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, Orta Vadeli Programı desteklediklerini açıklayan Başkan Bütüksimitci, "Türkiye haziran ayından bu yana uyguladığı makroekonomik politikadan ve enflasyon ile mücadeleden taviz vermedikçe, yatırım iklimi iyileşecek, piyasalara istikrar ve güven hakim olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mart Ayı Meclis Toplantısı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun katılımı ile KAYSO meclis salonunda yapıldı. Meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yüksek enflasyonun tüm dengeleri bozduğunu, enflasyonu kontrol altına almak için yapılan faiz artışlarının ise firmaların krediye ulaşımını zorlaştırdığını belirterek, "Bir şekilde krediye ulaşabilen firmalarımız ise, bu kadar yüksek oranlı faizlerle faaliyetlerini nasıl sürdürebilecekleri başlı başına uzmanlık alanı haline gelmiştir" dedi.

İşletmelerin üzerindeki yüklerin bazı tedbirlerle azaltılabileceğini ifade eden Özkaya, "Aktiflerimizde bulunan atıl vaziyetteki varlıklarımıza göz atmalıyız. Tüm masraf kalemlerini listelemeli, harcama kalemlerinin üzerinde titizlikle durmalıyız. Tedarik stok kontrollerini sıklaştırmalı, uygun stokta çalışmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Ayrıca verimliliğe ve dijitalleşmeye odaklanmalı, ürün ve müşteri odaklı karlılıklara yönelmeliyiz. Teknoloji ile üretimi daha kolay hale getirmeliyiz. Kredi kullanımlarında özel bankalar yerine Eximbank ya da Merkez Bankası kredilerine yönelmeliyiz" diye konuştu.

Son olarak ticari kredi kartlarındaki taksit ödeme ve taksit sınırlandırılmasının doğru olmadığını ifade eden Özkaya, böyle bir sınırlandırmanın işletmelerde tahsilat kalitesini düşüreceği gibi kayıt dışı ekonomiye de alan açacağını sözlerine ekledi.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yoğun programları arasında meclis toplantına katılımlarından dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Başkan Palancıoğlu'nun görev süresi boyunca birçok vizyoner projeye imza attığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, "Gece gündüz demeden Melikgazi İlçemizi her alanda daha ileri götürmek ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için gösterdiğiniz gayretleri biliyor, samimi çabalarınızı tekdirle izliyoruz" dedi.

Sanayicilere desteklerinden dolayı Başkan Palancıoğlu'na teşekkür eden Büyüksimitci, "Sanayicilerimizin sorunları ile her daim yakından ilgilendiniz. Ne zaman kapınızı çalsak bizi boş çevirmediniz. Biz de Oda olarak şehrimize yapacağınız her hizmette yanınızda durmaya çalıştık, bundan sonrada durmaya devam edeceğiz. Tüm bu çalışmalarınızdan dolayı size ve ekibinize, şahsım ve sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin ilk anından itibaren Başkan Palancıoğlu ile birlikte çalıştıklarını anlatan Büyüksimitci şunları söyledi;

"Başkanımla oluşturduğumuz Deprem Koordinasyon Merkezimizle yaraları sarmak, deprem bölgesine yardım ulaştırmak için canla başla çalıştık. Burada da Başkanımızın gayretlerine şahit oldum. Ekibiyle birlikte her türlü fedakarlığa katlanarak yaraları sarmak için gayret ettiler. Yine Kayseri Serbest Bölge'nin yönetiminde Sayın Başkanımla birlikte çalışıyoruz. Burada da kendisini sanayiciye hizmet etmenin gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah bundan sonra da birlik beraberlik anlayışıyla, omuz omuza vererek istişare içerisinde şehrimize değer katan projeleri hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Türkiye ekonomisinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 4, 2023 yılının tamamında ise yüzde 4,5 oranında büyüdüğünü hatırlatan Başkan Büyüksimitci, Türkiye ekonomisinin, AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu, iç piyasada atılan sıkılaştırma adımları ve küresel sıkılaşma eğilimlerine rağmen pozitif bir büyüme performansını oldukça önemli bulduklarını söyledi.

Sürdürülebilir bir büyüme için enflasyonla mücadelenin önemine değinen Büyüksimitci, "Sanayi sektörüne verilecek destek, ülkemizin büyüme hızını arttıracak, istihdam artışını destekleyecektir. 2024 yılı için makroekonomideki en önemli konu enflasyon olmaya devam edecektir. Enflasyonla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesini doğru buluyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme için düşük enflasyon en önemli ön şarttır" diye konuştu.

Orta Vadeli Programı desteklediklerini ve kararlılıkla uygulanması gerektiğini dile getiren Büyüksimitci, "Türkiye haziran ayından bu yana uyguladığı makroekonomik politikadan ve enflasyon ile mücadeleden taviz vermedikçe, yatırım iklimi iyileşecek, piyasalara istikrar ve güven hakim olacaktır. Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, orta vadeli programı desteklediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Programda yer alan yapısal reformların kararlılıkla uygulanması durumunda, iş dünyamızın önü açılacak, yatırım, üretim ve istihdam artacaktır" şeklinde konuşmasını tamamladı.

Son olarak kürsüye gelen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıaoğlu, yaklaşık 15 yıldır sanayicilerle iç içe çalıştıklarını, bundan sonra da daha yoğun bir iletişim içerisinde olacaklarını söyledi.

Verdikleri vergilerle ve yaptıkları hayırlarla Kayseri'nin kalkınmasına katkı sunan sanayicilere teşekkür eden Palancıoğlu, "Sanayinin ve ticaretin önünü açmamız lazım. Sanayicimiz ne kadar çok üretim, istihdam, ihracat ve katma değer yaparsa bizler o kadar mutlu oluruz. Çünkü sizlerin verdiği vergiler, şehrimize yatırım olarak geri dönüyor. İnşallah belediye olarak bizler de sanayicilerimizin önünü açmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Depremde göstermiş olduğunuz destek ve yardımlarınızdan dolayı sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Başkanlarımla birlikte bin tıra yakın yardım malzemesini bir telefonla gönderdiniz. Kayseri denince akla hayırseverlik geliyor. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Başkan Palancıoğlu, konuşmasının devamında önümüzdeki 5 yıl boyunca yapacakları çalışmaları ve projeleri de sanayicilerle paylaşarak konuşmasını tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyüksimitci, Orta Vadeli Programı Desteklediklerini Açıkladı - Son Dakika

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