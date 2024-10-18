Başkan Geylani Taş, Muhtarlar Gününü kutladı - Son Dakika
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Başkan Geylani Taş, Muhtarlar Gününü kutladı

Başkan Geylani Taş, Muhtarlar Gününü kutladı

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, 19 Ekim Muhtarlar Günüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

18.10.2024 13:54
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Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, 19 Ekim Muhtarlar Günüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Muhtarlık oldukça önemli olduğunu söyleyen Başkan Taş, bugünü kutladıkları için oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "19 Ekim 2015 pazartesi günü 29507 sayılı resmi gazete de yayınlanan 2015/11 numaralı Başbakanlık Genelgesiyle bundan sonra bütün yurt da 19 Ekim resmi olarak muhtarlar günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Türkiye Genelinde 9.sini kutlamak için hazırlandığımız bir dönemde maalesef ülkemizde yaşadığımız 6 şubat Depremi ile ülkece yaşadığımız bu zor dönemde ve ayrıca bütün İslam alemini infiale sürükleyen barbar, katil, terörist bir ülke olan Siyonist İsrail'in Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksaya, Gazze'ye Kudüs'e ve en son Lübnan ve Müslüman ülkelere karşı yapmış oldukları saldırılar ile Mazlum Filistin halkına karşı Soy kırım yaparak camileri bombalayarak binlerce insanın şehit edildiği bir dönemde Adıyaman Muhtarlar Federasyonu olarak 19 ekim muhtarlar Gününü İsrail denen terörist ülkeyi kınayarak bütün varlığımız ile Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız. Depremde, Filistin'de ve Lübnan'da hayatını kayıp eden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve bu katliam karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bütün insanlığı bu katliama dur demeye davet ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Geylani Taş, Muhtarlar Gününü kutladı - Son Dakika

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