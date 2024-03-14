Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus\'ta İçme Suyu Hattı ve Çocuk Gelişim Merkezi Açtı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde 'Doğu Ova Çiçekli Grubu Mahalleleri İçme Suyu İsale, Terfi, Şebeke Hattı ile 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şebeke hattının 10 bin 265 nüfuslu toplam 14 mahalleye hizmet edeceğini duyurdu.

"Tarsus'taki kırsal mahallelerin tamamına baraj suyu verme imkanımız olacak"

Başkan Seçer, açılışını gerçekleştirdikleri 'Doğu Ova Çiçekli Grubu Mahalleleri İçme Suyu İsale, Terfi, Şebeke Hattı' hakkında bilgi verdi. Hattın 10 bin 265 nüfuslu toplam 14 mahalleye hizmet edeceğini belirten Seçer, yatırımların ihtiyaca göre ve ferasetle yapılması gerektiğine dikkat çekti. Seçer, "Biz burayı yapmasaydık havalimanına su veremezdik. Kaynağımız Kargılı. Orada bizim yeraltı kuyularımız var" dedi. Mersin merkezin yüzde 85'inin su ihtiyacını Tarsus Berdan Havzası'ndan karşıladıklarını belirten Seçer, Pamukluk Barajı İsale Hattı ve Arıtma Tesisinin çalışmalarına başladıklarını ve tamamlanınca Tarsus'taki kırsal mahallelerin tamamına baraj suyu verme imkanları olacağını kaydetti.

Açılışta paylaşılan bilgiler kapsamında, 58 bin 25 metre ve içme suyu abone bağlantısı bulunan ve 3 bin metre uzunluğundan oluşan hat ile; Kargılı, Karsavran, Verimli, Çiçekli, Simithacılı, Çağbaşı, Karaçerçili, Egemen (Çayboyu), Alifakı, Baharlı, Ballıca, Yüksek, Kelahmet, Reşadiye (Heleke) mahalleleri olmak üzere 10 bin 265 nüfuslu toplam 14 mahalle ile Çukurova Havalimanı'na sağlıklı içme suyu iletimi sağlanacak.

"Her şey çocuklarımız için"

2 değerli çalışmayı Tarsusluların hizmetine sunduklarını belirten Başkan Seçer, 100. Yıl Atatürk Çocuk Gelişim Merkezi'nin de Tarsus Atatürk Mahallesi'ne çok yakıştığını söyledi. 8 bin 80 metrekare kullanım alanı olan merkezde 100 çocuğun eğitim alabileceğini aktaran Seçer, "Merkezin içerisinde yemekhanesinden çamaşırhanesine, tören alanından spor, tarım ve hayvancılık uygulama alanına kadar her ünite var. Her şey çocuklarımız için" şeklinde konuştu. Çocukların, erken yaşta tarım ve üretim bilincini öğrenebilmeleri için tarım uygulama alanının oldukça önemli olduğunu söyleyen Seçer, MESKİ'nin de çocuklara su bilincini aşılamak için bir su müzesi planladığını duyurdu.

13 ilçede çocuk gelişim merkezi açacaklarının da müjdesini veren Seçer, " Anamur'da da Mut'ta da her bölgede yaparız. İkinci dönemimizde buna bolca vaktimiz olacak. Çocuklarınızı güvenle bu merkezlere gönderin. Öğretmenlerimizin hepsi birbirinden iyi yetişmiş, çocuklarımıza aşkla hizmet ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

Başkan Seçer 100. Yıl Çocuk Gelişim Merkezi'ni inceledi

Başkan Seçer, açılışın ardından çocuk gelişim merkezini gezerek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Çocuk Gelişim Merkezleri'nin Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık'tan merkez hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, Çocuk Gelişim Merkezi'nin harika bir tesis olduğunu belirterek "Tarsus'taki 2. çocuk gelişim merkezimiz, toplamda 6 çocuk gelişim merkezimiz oldu. Yine Tömük'te önümüzdeki günlerde açacağız. Onunla beraber 6 çocuk gelişim merkezimiz var. Bir tanesi Gülnar'da bir tanesi de Yenice'de olmak üzere iki tane de çocuk atölyemiz var" dedi.

"Çocuklarımıza ait toplam 12 eğitim tesisi olmuş olacak"

Önümüzdeki günlerde inşaatı devam eden ve yeni temeli atılacak 4 çocuk gelişim merkezinin daha hizmete sunulacağının da bilgisini veren Seçer, "Bir tanesi daha önce temelini attığımız Kurdali Mahallesi'nde, diğeri ise Toroslar Rıfat Uslu Caddesi'nde yapacağımız çocuk spor kompleksinde bir çocuk gelişim merkezimiz olacak. Ayrıca Silifke'de sosyal yaşam merkezinin temelini atıyoruz. Orada çocuklarımıza ait bir çocuk gelişim merkezi olacak ve en son olarak da Mezitli Çocuk Köyü'nün temelini atıyoruz. Yine orada çocuk gelişim birimimiz olacak ve böylelikle 2 atölye, 10 çocuk gelişim merkezi olmak üzere çocuklarımıza ait toplam 12 eğitim tesisi olmuş olacak" diye konuştu.

"İkinci 5 yılımızda çok daha fazlasını yapacağız"

Çocukların gelişimini ve eğitimi çok önemsediklerini de dile getiren Seçer, başkanlığının ikinci 5 yılında bu tür çalışmaları çoğaltacaklarını belirterek "Bunları önemsiyoruz, bunları çoğaltacağız. İkinci 5 yılımızda çok daha fazlasını yapacağız. Çocuklarımıza ait toplam 12 eğitim tesisi olmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Atatürk Mahallesi'nin 2 yıl önce kurulduğunu ve kısa sürede Büyükşehir'in sayısız hizmet götürdüğünü kaydeden Atatürk Mahallesi Muhtarı Kubilay Hıdıroğlu ise, "Bu kadar kısa sürede bu denli hizmetlerin yapılması ile bizlere ilham verdiniz. Büyük düşünmemizi, ne isteyeceğimizi bilmemizi, sorunun yanında çözüm önerileri geliştirmemize sebep oldunuz" diyerek Seçer'e ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, Meral Seçer, protokol üyeleri ve çocuklar ile birlikte açılış gerçekleştirildi. - MERSİN