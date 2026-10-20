Başkan Sekmen: "Yenilenebilir enerji; çağımızın en önemli stratejisidir"

Enerji Kentleri Birliği'nin Olağan Meclis Toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, ülke genelindeki belediye başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, "Hiç şüphe yok ki, içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli meselelerinden biri enerjidir. Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler, artan nüfus, sanayileşme, iklim değişikliği ve küresel ölçekte meydana gelen hadiseler, enerjinin stratejik önemini her geçen gün daha da artırmaktadır" dedi.

"Bugün güçlü ekonomilerden, gelişmiş sanayilerden, sürdürülebilir şehirlerden ve milli kalkınma hedeflerinden söz ediyorsak, bütün bunların temelinde güçlü bir enerji altyapısının bulunduğunu da kabul etmek durumundayız. Enerji, üretimin devamlılığıdır. Enerji, sanayimizin gücüdür. Enerji, tarımımızın, ticaretimizin ve şehirlerimizin gelişmesinde en önemli unsurlardan biridir. Bu bakımdan enerji kaynaklarının doğru değerlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji yatırımlarının yaygınlaştırılması, ülkemizin geleceği açısından hayati bir önem taşımaktadır" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Özellikle son yıllarda dünyada yaşanan gelişmeler bizlere göstermiştir ki, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve milli kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması artık çok daha büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Bizler de Enerji Kentleri Birliği olarak bu büyük meselenin yerel yönetimler boyutunda önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Çünkü kalkınma yerelde başlar. Şehirlerimizin sahip olduğu enerji potansiyelini değerlendirmeden, belediyelerimizin enerji üretim kapasitesini geliştirmeden ve kaynaklarımızı verimli kullanmadan sürdürülebilir bir kalkınmadan söz etmemiz mümkün değildir. Enerji Kentleri Birliğimiz, kuruluşundan bugüne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, belediyelerimizin enerji alanındaki imkanlarının geliştirilmesi ve yerel kalkınmanın desteklenmesi noktasında önemli çalışmalar yürütmüştür. Bugün 200'ü aşkın üye belediyemizle ülkemizin dört bir yanında güçlü bir kurumsal yapıya ulaşmış bulunuyoruz. Birliğimizin temel gayesi; belediyelerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmasını sağlamak, enerji verimliliğini artırmak, teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını geliştirmek ve yerel yönetimlerimizi enerji yatırımlarında daha etkin hale getirmektir. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu anlayışla hareket ettik. Bu kapsamda üye belediyelerimize danışmanlık hizmetleri veriyoruz, personel için eğitim programları düzenliyoruz. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi ve belediyelerimizi temsil ediyoruz. Ayrıca araştırma, veri toplama, proje ortaklıkları ve mevzuat çalışmalarıyla, yerelde sürdürülebilir enerjinin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Biz, her zaman belediyelerimizin yanında olmaya hazırız. Yenilenebilir enerji projelerinde, enerji verimliliği uygulamalarında, yatırım planlamasında veya mevzuat süreçlerinde belediyelerimize destek oluyor, yol haritalarını çiziyoruz. Uzman danışma kurulumuzla her türlü desteği vermekten memnuniyet duyarız."

Enerji verimliliğinin önemi

Başkan Mehmet Sekmen, konuşmasında enerji verimliliğinin önemine dikkati çekti. Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Türkiye'de yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payı yaklaşık yüzde 62,9 seviyesine ulaşmıştır. Bu, büyük bir başarıdır; ancak hedefimiz daha da yüksektir. Çünkü biliyoruz ki, yerli ve milli kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmak sadece enerji üretmek değil; çevreyi korumak, dışa bağımlılığı azaltmak ve istihdama katkı sunmak demektir. Unutmamamız gerekir: En iyi enerji, tüketilmeyen enerjidir. Bu noktada da enerji verimliliği, geleceğin en önemli kalkınma aracıdır. Bu konuda Bakanlığımız öncülüğünde hem mevzuat altyapısında hem de teknik uygulamalarda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Şimdi görev, yerelde, yani belediyelerimizdedir. Çünkü kalkınma yerelde başlar.

Belediyelerimiz, yenilenebilir enerji yatırımlarını önceleyerek, enerji verimliliği uygulamalarını hayata geçirerek ve vatandaşlarını bu konuda teşvik ederek büyük bir fark oluşturabilir. Enerji Kentleri Birliği olarak biz, bu dönüşümün kalbinde yer alıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla, ilgili kamu kurumlarımızla, üniversitelerimizle ve sektör temsilcilerimizle güçlü bir istişare zemini oluşturduk. Bu noktada Birliğimizin bilgi birikimini, teknik kapasitesini ve kurumsal tecrübesini bütün belediyelerimizin istifadesine sunmaya büyük önem veriyoruz.

Evet ülkemiz, yenilenebilir enerji alanında son yıllarda çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin liderliğinde hayata geçirilen yerli ve milli enerji politikaları, Türkiye'mizin enerji alanındaki imkanlarını ve üretim kapasitesini her geçen gün artırmaktadır. Güneş enerjisinden rüzgar enerjisine, hidroelektrik santrallerinden jeotermal kaynaklara kadar birçok alanda gerçekleştirilen yatırımlar, ülkemizin enerjide bağımsızlık hedefine önemli katkılar sunmaktadır. Bizler de Enerji Kentleri Birliği olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yerel yönetimlerimizin bu büyük kalkınma hamlesine daha güçlü katkılar sunmasını arzu ediyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 2035 yılına yönelik yenilenebilir enerji hedeflerini son derece kıymetli buluyoruz. Bu hedeflere ulaşılmasında belediyelerimizin üstleneceği görevler de oldukça önemlidir. Artık belediyelerimizin yalnızca enerji tüketen kurumlar olarak kalmaması, kendi enerjisini üreten, enerji maliyetlerini azaltan ve elde ettiği tasarrufu yeniden vatandaşına hizmet olarak sunan bir yapıya kavuşması gerekmektedir."

Konuşmaların ardından meclis toplantısı, "Türkiye'nin Enerji Görünümü ve Yenilenebilir Enerji" konulu panel ve bütçe görüşmeleriyle sona erdi.