Başkan Subaşı: Bilecik Belediyesi seçim öncesi 75 günde 44 milyon lira zarar etmiş

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Başkan Subaşı acı gerçeği açıkladı, Bilecik Belediyesi seçim öncesi 75 günde 44 milyon lira zarar etmiş

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı:

"3 Nisan'da geldiğimizde kasa 28 milyon, borç 64 milyon civarında"

"Elektrik faturası ödenmemiş"

"1 milyon 184 bin lira da temizlik malzeme gideri olmuş"

"139 işçi çıkarmak zorunda kaldık"

BİLECİK - CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 3 Nisan'da mazbatasını alarak göreve geldiğinde 64 milyon 872 bin liralık bir borç bulduklarını ve ödenmemiş elektrik faturalarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Semih Şahin'in yerine vekaleten 1 buçuk sene Melek Mızrak Subaşı görev yapmıştı. Semih Şahin'in geçtiğimiz ocak ayında istifasının ardından yapılan oylamada Melek Mızrak Subaşı ve İYİ Partili Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Sadık Kaya partisinden istifa ederek bağımsız olarak seçime girip belediye başkanlığı için yarışmıştı. Kaya, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Bilecik Belediye Başkanı seçilmişti.

"3 Nisan'da geldiğimizde kasa 28 milyon borç 64 milyon civarında"

Bilecik Belediyesi Mayıs ayı belediye meclis toplantısı CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştir. Gündemin 6'ncı maddesinde iç borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi konusu oldu. Bu gündem maddesi de CHP ve AK Parti'nin kabul oyuna karşı MHP'li üyeler 'Ret' kullandı. Bu gündem oy birliğiyle kabul edildi. Bu gündem sonrası 'Neden iç borçlanma istediğini' anlatan Subaşı, "13 Ocak'ta cari borç durumumuz 40 milyon 990 bin liraymış ve iller bankası payımızda 48 milyon civarındaymış. 3 Nisanda geldiğimizde borcu 64 milyon 872 bin lira olarak bulmuşuz ve iller bankası payı dahil kasa nakit durumumuzda 28 milyon civarındaymış. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum dengeli bir harcama söz konusuyken enteresan bir kasayla karşılaşmış bulunuyoruz. Şimdi 40 milyon borcumuz var ama kasamızda 48 milyonumuz varmış. Fakat 3 Nisan'da geldiğimizde kasa 28 milyon borç 64 milyon civarında. Tabi ki birde toplam borcu da yansıttık zannediyorum" dedi.

"Elektrik faturası ödenmemiş"

Subaşı açıklamasının devamında, "Bir de şöyle bir durum var 75 günlük durumu sizlere özetlemek isterim. İşçi alımı giderleri ilave 5 milyon 933 bin lira, doğrudan temin harcamaları 17 milyon 613 bin lira, vergi borcu 75 günde ilave gelen bir buçuk milyon, referans çöp toplama 11 milyon 400 bin lira bu ne demek asla borcumuzu ödememişiz demek. Bıraktığımız tablo da bu yer almıyordu. Bu yüzden gelir gelmez hem ödenmemiş elektrik faturalarıyla, hem Biosun borçlarıyla, hem de referans borçlarıyla karşı karşıya kaldık. Tabi ki aynı zamanda vatandaşlarımızdan güzel tebrik ziyaretleri alırken bir de işin arka kısmı vardı. Çöplerin toplanmasının durması gibi. Elektrik faturası ödenmediğinde başkana direkt zimmet çıkıyor işlenen faiz işte 200 bin lira civarında bu gibi sıkıntılarla karşılaştık. Rutin banka borcumuz bile ödenmemişti. Bu bizim için çok rutinde olan bir rakam zannediyorum 1-1 buçuk milyon civarındaydı dengelenebilecek noktalarda. İlk defa şöyle bir şey yaptık bankayla lütfen bizden pazartesi almayın cumaya kaydıralım bu sadece bu aya özel olsun" ifadelerine yer verdi.

"1 milyon 184 bin lira da temizlik malzeme gideri olmuş"

Subaşı açıklamasının devamında 75 günde 1 milyon 184 bin lira da temizlik malzeme gideri olduğunu anlatarak, "Tabi bunun dışında Belediyeler Birliği borcu 1 milyon 155 bin, basın yayın giderleri 2 milyon 254 bin, akaryakıt giderleri 2 milyon 903 bin lira. Akaryakıt gideri sadece 75 günde. Aylık biz ortalamaya vurduğumuzda 300 - 400 bin civarında olurdu akaryakıt giderimiz. Temizlik malzemesi giderleri bu çok dikkat çekici çünkü sanki pandemi de alınmış bu malzemeler ve sokaklar yıkanmış. Ben görmedim kıymetli meclis üyelerimiz acaba sokaklarımız mı yıkandı. 1 milyon 184 bin lira da temizlik malzeme gideri olmuş. Bu ne demek toplamda 43 milyon 944 bin lira belediye 70 günde bir zarar söz konusu. Kayı şirketi ile ilgili olanları söyleyemiyorum bile. Tabi bunlarda çok detaylı açıklayamadığımız dosyalar var avukat arkadaşlarımız bana hak verecektir bunlar Cumhuriyet Başsavcılığında eğer yasa doğrultusunda izin verilirse onları da basın yoluyla paylaşmaya hazırız. Şimdi hal böyleyken cari borcumuzda 64 milyon civarındayken bazı sıkıntılarımızda var tabi ki. Ocak kasa durumu personel maaş ödemesi 48 milyon kasamızda para varmış. Maaş ödemesi 21 milyon civarında yapıyormuşuz. Tabi arada bir toplu sözleşme oldu işçilere yüzde 100 zam yapıldı. Nisan ayında Mart kasasında 33 milyon para varken 29 milyon maaş ödenmiş. Mayıs ayında da 26 milyon aksa durumu 23 milyon maaş ödemesi yapılacak" dedi.

"139 işçi çıkarmak zorunda kaldık"

Subaşı açıklamasının sonundan, "Tabi 139 işçi çıkarılmasaydı her ay ilave 6 milyon daha gelecekti. Burada neyi anlatmaya çalışıyorum burada şöyle bir durum var belediye hizmet makamı. Hepimiz belediyeden hizmet bekliyoruz. Önceliğimiz sokaklarımız, çöplerimizin alınması, temiz olması, kaldırımlarımızın ilimize yaraşır şekilde olması, yollarımızın düzenlenmesi, alt yapımızın gitmesi gibi. Tabi bunun yanında birçok sosyal faaliyet aynı zamanda sosyal yardım da söz konusu. Ama belediyemiz iş kurun yaptığı işi üstlenirse sadece istihdam alanı açarsa biz hizmet edemiyor durumuna geliyoruz" ifadelerine yer verdi.