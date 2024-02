Yerel

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, veteriner hekimlerle bir araya geldi. Gerçek bir hayvansever olan Tugay, sokak hayvanları konusunda "Sağlıklarıyla ilgilenerek, insan sağlığına tehdit oluşturmadıkları sürece sokakta, kent yaşamında var olmalarını sağlayacak bir düzen kuracağız" dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İzmir Veteriner Hekimleri Odası ve Belediye Veteriner Hekimler Derneği'nin yönetim kurulları üyeleriyle bir araya geldi. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan, veteriner hekimlerin özlük hakları, sahipsiz hayvanlar, doğal yaşam, hayvancılık ve mezbahalar ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı kurularak verilen hizmetlerin koordinasyonun sağlanması, bakım evlerinin bölgelere ayrılarak hizmet vermesi, veterinerlerin tıbbi atık bertarafında verilebilecek hizmetlerle ilgili taleplerini iletti.

Toplantıda Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı veteriner hekimlerin de bulunduğunu hatırlatarak, sokakta gezen hayvanların sağlıklı olmaları, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve gözlem altında olmalarının önemine dikkat çeken Tugay, şöyle dedi:

"9 veteriner hekimle güzel bir dönem geçirdik. Bana belediyenin veterinerlik hizmetlerinin neler olduğunu ve nasıl olması gerektiğini onlar öğrettiler. Ben tabii ki hekimim ama sizin alanınız özel. Kamuoyunda sokakta hayvanların olup olmaması ile ilgili tartışma var. Hayvanların haklarına saygı göstererek, hayvanlarla ilgili duyarlılığı olan ve onların da varlığından bir şekilde insanların da taleplerini gözeterek bir şeyler yapmalıyız. Onları kısırlaştırarak, sağlıklarıyla ilgilenerek, insan sağlığına tehdit oluşturmadıkları sürece sokakta onların da kent yaşamında var olmalarına izin vererek bir düzen kurma yönünde düşüncem var. Zaten kanun da böyle. Burada en kritik nokta kısırlaştırma, sokakta serbest gezen hayvanların sağlıklı olmaları, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve gözlem altında olmaları. Çoğalmaların önüne geçmek için mutlaka çok yoğun bir kısırlaştırma yapmak lazım. Büyükşehir Belediyesi tabii ki buna yetişemiyor, ilçe belediyelerin çok daha aktif olmaları lazım. Karşıyaka'da özellikle köpeklerde çok başarılı oldu arkadaşlarımız, kedilerde de olabilecek en iyi seviyeye geldiler ama çok daha fazlası gerekiyor."

YOĞUN BİR KISIRLAŞTIRMA DÖNEMİ

Tugay, seçilmesi halinde ilçe belediyelerle koordinasyonu sağlayarak, planlı, bilinçli bir şekilde, sağlıklı envanter tutarak, kırsal bölgeyi de denetim altına alarak yoğun bir kısırlaştırma çalışması yapılacağını belirtti. Tugay, "Beraberinde adım adım, sağlık, bakım ile ilgili ihtiyaçlarıyla ilgilenmek anlamında ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Sürdürebilmek için kararlı olmak, kimin neyi üstleneceğini belirlemek gerekiyor. Özellikle belediyelerde çalışan veteriner hekimlerin çok desteğine ihtiyacım var" dedi.

"İLÇE BELEDİYELERİYLE KOORDİNASYONU SAĞLAYACAĞIZ"

Karşıyaka Belediyesi'nde yapılan çalıştayda veteriner hekimlerin ne kadar fedakarca ve çalışmaya istekli olduğunu gördüğünü belirten Tugay, "Hem mutlu oldum, gurur duydum, hem de bu işi başarabileceğimize inandım. Ben ilçe belediye başkanlarıyla koordinasyon konusunda üzerime düşeni yapacağım. Ben bu takımın kaptanı olacağım. Kimsenin işleyişine müdahale etme niyetinde değilim ama Bayraklı'yla Karşıyaka'nın, Bayraklı'yla Bornova'nın veterinerlik hizmetlerini tam ilçe sınırından ayıramıyorsunuz. Bunu bilmek lazım ve şehrin bütününü yönetmek gerekiyor. Bunun ideali büyükşehir belediyesinin liderliğinde bir koordinasyon sağlamaktır. İşin ihtiyaçlarını, mantığını, felsefesini belediyenin veteriner hizmetleri birimleri olarak karar verip, kimin ne rol üstleneceğini netleştireceğiz. Çünkü boş alanlar var, bazı zamanlarda kimin ne yapacağı ile ilgili belirsizlik hali var. Araç gereç, malzeme, personel sıkıntılarını da görüyorum. Bunların hiç biri halledilemeyecek konular değil. Büyükşehir Belediyesi'nin veterinerlik hizmetlerini sizin de önerdiğiniz şekilde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'na dönüştürerek daha güçlü hale getireceğiz." dedi.

"BELEDİYELERDE VETERİNER HEKİM SAYISI ARTACAK"

Başkan Tugay, bazı ilçe belediyelerinde tek veteriner hekim olduğunu bazılarında hiç olmadığını dile getirerek, istihdamın arttırılması gerektiğini söyledi. Tugay, şöyle dedi:

"Son dönemde tesisleşme açısından Pako olsun, Menemen'de yenilenen tesis olsun bir şeylerin yenilendiği ortada. Ne yapacağız, nasıl yapacağız, kim ne rol üstlenecek bu konuda uzlaşalım. Sonra herkes üzerine düşeni yapsın. Büyükşehir Belediyesi daha fazla sorumluluk alacak. İlçe belediyelerinin de biraz veterinerlik hizmetlerini güçlendirmesine kesin olarak ihtiyaç var. Bildiğim kadarıyla 1 veteriner hekimi olan belki hiç olmayan ilçeler var. Bu doğru değil, bunu belediye başkanı arkadaşlarla konuşacağım, düzeltmelerini yeni istihdamda bulunmaları isteyeceğim. Bu şekilde daha güçlü olabiliriz. Hastane, ameliyathane, araç, gereç hepsini yaparız. Bakım evlerinin bölgelere ayrılması iyi fikir, aynı kanaatteyim. Bunu konuşabilir, tartışabiliriz. Siz eğer buna akıl yorup bu noktaya geldiyseniz doğrudur, bazı ilçelerin yeni gelişimler göstereceğini göz önünde bulundurmalıyız. Ulaşılabilirlik, motivasyon önemli. Bunları konuşarak çözebileceğimizi düşünüyorum."

"YAPAY ZEKA DAİRE BAŞKANLIĞI OLACAK"

İzmir'de belediye bünyesinde kurulacak yapay zeka daire başkanlığı ile her verinin kaydedilip, takip edileceğini ifade eden Tugay, hastalıkla hayvanların da bu şekilde izleneceğini bildirdi. Tugay, şunları söyledi:

"Mezbaha konusu çok hassas bir konu. Sağlıksız hayvanların kesilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Belediye mezbahalarının sayı ve kapasite artırımı, özel olanların da denetlenmesi talebiniz var. Ucuz hizmetin sağlıksız hayvanın kesilmesine engel olacağını düşünmüyorum. Onu denetleyerek önleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde yönetim anlayışımız şöyle olacak; Belediyenin İzmir Planlama Ajansı diye şu an var olan ama benim düşündüğüm şekilde çalışmayan bir birimi var. Ajans, ilgili tarafları bir araya getirerek, her birinin görüşünü alarak, çalıştay ortamını oluşturarak raporlayacak. Belediyeyi bu raporla yapılandıracak, ölçümünü yapıp değerlendireceğiz. 3 kişi toplandık, karar verdik şeklinde olmayacak. İzmir böyle yönetilmeyecek. Bir şeyi yapmak yetmez işleyip işlemediğini takip etmek gerekir. Hayati olan rakamlardır. Her şeyin ölçümü vardır, geriye yönelik analiz ettiğinizde yapılan iş doğru mu anlarsınız. Ben bilim adayım, doktorum. İzmir'de de böyle olacak. Her şeyi kayıt edip takip eden, yapay zeka daire başkanlığı olacak, İzmir'de tüm işleri onun üzerinden takip edeceğiz. Kim ne yaptı, kaç hastalıklı hayvan var, hepsini takip eden sistemi kuracağım. Sizin de takibinizle açık olacak, şeffaf olacak, doğru kararlar alınacak, kararların test edilme sürecinde verilerle işin iyi yürüyüp yürümeyeceğini göreceğiz."

"GERÇEK BİR HAYVANSEVERİM"

Gerçek bir hayvansever olduğunu vurgulayan Tugay, "Hayvanların kent yaşamında kimseye zarar vermeden yaşamaları konusunda benim de hassasiyetim var. Kemalpaşa'da Angel's Farm var, sivil bir hareket ama bence boşluğu dolduruyor. Onun gibi işleri desteklemeliyiz. Cleveland'da çalıştım ben, kent içinde geyikler geziyordu. Her yerde olur demiyorum ama medeni insanların, geleceğin insanlarının hayal etmesi gereken şeyler. Ekosistemin canlılığın olmadığı dünyanın yok olduğu dünyadır" dedi.