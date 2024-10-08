Başkan Yalçın'dan Bakan Kacır'a Kayseri OSB alanının genişletilmesi için çağrı - Son Dakika
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Başkan Yalçın'dan Bakan Kacır'a Kayseri OSB alanının genişletilmesi için çağrı

Başkan Yalçın\'dan Bakan Kacır\'a Kayseri OSB alanının genişletilmesi için çağrı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın OSB'lerde arsa tahsisleri konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

08.10.2024 11:30
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın OSB'lerde arsa tahsisleri konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB sanayicisinin artan arsa taleplerinin karşılanması noktasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a çağrıda bulunarak, bölge alanının genişletilmesi noktasında yardımlarını esirgemeyeceklerinden emin olduklarını belirtti. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarına ilişkin görüşlerini anlattı.

Başkan Yalçın, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile OSB'leri ilgilendiren önemli bir konuda müjde verdi. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Organize Sanayi Bölgelerinde yeni bir uygulama başlatılıyor. Bakanlık koordinasyonunda, 133 OSB'de 1484 fabrika için 20,1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi eşzamanlı ve çevrimiçi gerçekleştirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın yaptığı faaliyetleri özenle takip ediyoruz. Son açıklaması da sanayiciler olarak bizleri memnun etti" dedi.

Daha fazla üretim ve daha fazla ihracat için arsa tahsislerinin önemli bir konu olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, "Bu yönde alınan kararın ve uygulamanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Kayseri OSB yönetimi olarak da 1 yılı aşkın süredir, sanayicilerimizden gelen arsa taleplerinden dolayı, bölge alanımızın büyütülmesi konusunda çeşitli girişimlerimiz oldu. Ancak şu ana kadar ileri safhaya geçilemedi. Bakanımızın yaptığı bu önemli açıklama sonrasında, Kayseri OSB'nin alanının büyütülmesi için yeniden girişimlerde bulunacağız. Kayseri OSB sanayicisinin arsa talebinin karşılanması noktasında Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a çağrı da bulunmuş olmak istiyorum. Kayseri OSB'nin alanının genişletilmesi noktasında yardımlarını esirgemeyeceklerinden eminiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, bakanlığın yeni uygulamasının üretim, istihdam ve ihracata yansımasının nasıl olacağı yönünde de, "Ülkemiz son yıllarda sanayi ve ekonomide büyük hamleler gerçekleştirmektedir. Bu yönde ülkemizin önünü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Gelişen ve teknolojik olarak ileriye giden bir Türkiye'de ne kadar arsa tahsisi yapılır ve fabrika kurulursa o kadar da ihracatımız artacaktır. İhracatın artmasıyla, Türkiye'mizin cari açığının kapanmasına ve istihdamın artmasına büyük katkı sağlanacaktır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yalçın'dan Bakan Kacır'a Kayseri OSB alanının genişletilmesi için çağrı - Son Dakika

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