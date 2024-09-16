Efeler\'de Yeni Projeler Müjdesi

Yerel

Efeler'de hayata geçirecekleri birçok projeyi açıklayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kent lokantası, kız öğrenci yurdu, sosyal yardım ağı, sokak hayvanları için barınak, alışverişlerde indirim kolaylığı sağlayacak olan Efe Kart, başta olmak üzere birçok yeni projenin müjdesini verdi.

Bir televizyon programının konuğu olan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, röportajında birçok konuya açığa kavuşturdu. İmar Müdürlüğü'ndeki proje dosyaları ve belediye personeline mobbing yapılması gibi hakkında çıkan iddiaları da yanıtlayan Başkan Yetişkin, göreve geldikleri günden itibaren İmar Müdürlüğü'nde yaklaşık 450 proje dosyasının beklediğini ve bunları hızlı bir şekilde incelemeye aldıklarını belirterek, dosyaların bekleme nedenlerinin, yeni bir kadro oluşturulması ve mevcut personelin desteklenmesi ile ilgili olduğunu ifade etti. Kamuoyuna bu durumun bilgilendirildiğini ve gecikmenin yaklaşık 3 ay süren bir dönemi kapsadığını söyleyen Yetişkin, daha önceki dönemlerden kalan gecikmelerin de mevcut olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz Cuma günü belediye hizmet binası önünde yaşanan tatsız olaya konu olan müteahhitlerle ilgili de açıklama yapan Yetişkin, projelerinde küçük bir imla hatası bulunduğunu ve bu nedenle dosyaların düzeltilmesi talebinde bulunduklarını belirterek, "İmla hatasının düzeltilmesi talebimiz dosyalarının reddedilmesi olarak algılanmış. Olayın ardından yanlış anlamayı çözmek amacıyla belediyeye davet ettik ve durumu detaylı bir şekilde açıkladık. Daha sonra özür dilediler" diye konuştu. Gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için, e-proje sistemine geçiş yapılacağını açıklayan Başkan Yetişkin, bu sistemin önümüzdeki Ekim ayında faaliyete geçmesinin planlandığını belirtti. E-proje sistemi sayesinde projelerin elektronik ortamda sunulacağını ve daha hızlı ve şeffaf bir şekilde değerlendirileceğini duyurdu. Başkan Yetişkin, bu sistemin her şeyin bir sıralama ve skalaya göre değerlendirileceği, tüm sürecin objektif kriterlere dayandırılacağı bir sistem olacağını söyledi.

"İcra takipleri hizmeti engellemeye yönelik baskıdır"

Başkan Anıl Yetişkin, SGK'nın icra takipleriyle ilgili süreci değerlendirirken, borçların taksitlendirilmesi için yaptıkları girişimlerin yetersiz kaldığını söyledi. SGK'dan gelen icra emirlerinin ardından hemen görüşmelere başladıklarını belirten Yetişkin, borcu taksitlere bölme taleplerinin kabul edildiğini ancak öngörülen taksit miktarlarının çok yüksek olduğunu ve bu şartlarda ödeme yapmalarının mümkün olmadığını ifade etti. SGK borçlarını düzenlemeye çalışırken, Maliye Bakanlığı'ndan da bir tebligat aldıklarını ve 36 ay taksitlendirme talep etmelerine rağmen, sadece 3 aylık bir taksit planı sunulduğuna dikkat çekti. Yetişkin, bu süreçte belediyelerin karşı karşıya bırakıldığı zorlukların, hizmet vermelerini engellemeye yönelik bir baskı olduğunu ve belediyelerin çalışamaz duruma gelmesi istendiğini düşündüğünü ifade ederek, kaynak bulma çabalarının devam ettiğini vurguladı.

"Kesinlikle mobbing yapmadım"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediye çalışanlarına yönelik mobbing iddialarına dair yaptığı açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Başkan Yetişkin, belediye bünyesinde çalışan personelin farklı birimlerde değerlendirilmesinin mobbing olarak lanse edilmeye çalışıldığını belirterek, "Belediyede çalışan arkadaşlarımızı farklı bölümlerde görevlendirmemiz, çalışanlarımızı en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Dışarıda bu durumu mobbing olarak göstermeye çalışan bir ekip olduğunu görüyoruz. Ancak kesinlikle mobbing yapmadım ve yapmam" ifadelerini kullandı. Başkan Yetişkin, mesai arkadaşlarıyla birlikte uyum içinde çalışmaya kararlı olduklarını da ekledi.

"Sosyal belediyecilik projeleriyle vatandaşlara destek olacağız"

Başkan Yetişkin, sosyal belediyecilik projeleriyle vatandaşlara ekonomik anlamda destek olmayı hedeflediklerini belirterek, yeni kreşler, kent lokantası, kız öğrenci yurdu, sosyal yardım ağı ve Efe Kart projelerine yönelik çeşitli müjdeler verdi. Ekonomik krizin etkilerini hafifletmek adına ilk olarak kreşlerin düzenlenmesi ve yeni kreşlerin açılması için çalışmaların başlatıldığını ifade eden Başkan Yetişkin, vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir kent lokantası projesinin de yakında hayata geçirileceğini duyurdu. Ayrıca, Efeler'deki 38 bin üniversite öğrencisinin kentin tanıtımına katkıda bulunacak birer elçi olarak yetiştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Başkan Yetişkin, kentteki yurt açığının kapatılması için bir kız öğrenci yurdu projesi üzerinde çalıştıklarını ve 5 bin kişilik yurt ihtiyacının kısmen de olsa giderilmesi için adımlar attıklarını dile açıkladı. Psiko-sosyal Destek Merkezleri ile vatandaşlara ulaşmaya devam ettiklerini söyleyen Yetişkin, öfke problemlerine yönelik Türkiye genelinde yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini ve bu projenin büyük ilgi gördüğünü belirtti. Başkan Anıl Yetişkin ayrıca, yakında hayata geçirilecek olan EFESYA (Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı) ile vatandaşlara her türlü yardım ve destek sağlanacak; Efem Kart uygulamasıyla da vatandaşlara alışverişlerinde indirimler sunulacağını duyurdu.

"Rahatsız edilmek istemeseydim, belediye başkanı olmazdım"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşlarla iç içe olmanın kendisine büyük bir enerji verdiğini belirtti. Vatandaşların sorunlarını dinlemekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Yetişkin; "Rahatsız edilmek istemeseydim belediye başkanı olmazdım" diyerek, halkla yakın temasın kendisi için yorucu olmadığını vurguladı. Günde 5-6 saatini sahada vatandaşlarla geçirerek onların gerçek sorunlarını yakından öğrenme fırsatı bulduğunu söyleyen Yetişkin; "Halkın enerjisi beni daha çok çalışmaya teşvik ediyor" dedi.

"Mevcut yasa değişikliği travmatik ve üzücü"

Başkan Yetişkin, Hayvan Hakları Yasası hakkında düşüncelerini paylaşarak, "Üç kedim ve bir köpeğim var, hiçbirini satın almadım. Onları her zaman düşünüyorum. Mevcut yasa değişiklikleri travmatik ve üzücü oldu" dedi. Beklentisinin, barınağı olmayan belediyelere barınak yapılması ve bu barınakların işletmesinin belediyelere verilmesi yönünde olduğunu da sözlerine ekledi. Göreve geldiklerinde 14 dönüm üzerine kurulması planlanan bir barınak inşaatına başladıklarını ve bunun için önemli bir finans kaynağı gerektiğini söyledi. Uyutma uygulamasını kesinlikle kabul etmediklerini, bunun suç olarak algılanması durumunda sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Ayrıca, köpeklerin saldırgan olanlarını alıp, barınağın yakınında beslemeye aldıklarını, şehir içindeki rahatsızlıkları gidermek için çalışmalar yapacaklarını ve sahiplendirme projelerini yeniden başlatacaklarını sözlerine ekledi.

"Kurslarımız kış döneminde de sürecek"

Başkan, yaz boyunca ücretsiz olarak sunulan çocuk kurslarına dair görüşlerini paylaştı. Başkan Yetişkin, "Çok amaçlı bir salonumuz mevcut. Bu salonda, hem çocuklar hem de yetişkinler için çeşitli eğitimler gerçekleştirdik. Gelecek dönem için de programlama sürecine başladık. Aydın'da çocuklar için uygulanan 'felsefe' temelli bir eğitim sistemi var. Bu sistem üzerine çeşitli atölyeler kurduk ve bu atölyelerin kış döneminde de yenilenerek devam ettirilmesini planlıyoruz" diye konuştu.

"Yöresel ürünlerimizle Avrupa'ya açılacağız"

Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası hakkında da bilgi veren Başkan Yetişkin, "Fabrikamızda 6 ay gibi kısa bir sürede 13 ton enginar işledik. Bu ürünün tamamı satıldı. Ciddi bir satış ünitesi oluşturduk. Fabrikamız bu ay kar etti. Bizim hedefimiz yöresel ürünlerimizle Avrupa pazarında yer almak. Yöresel ürünlerimizi ne kadar ihraç edebilirsek o kadar büyüyebileceğimizi biliyoruz. Bu amaca ulaşmak için her gün daha çok çalışıyoruz" dedi.

"Belediyeler zor durumda bırakılıyor"

Belediyelerin özel bir işletme gibi değerlendirildiğini ve bu durumun hizmeti engellediğini söyleyen Başkan Yetişkin, "Bizim amacımız vatandaşlarımıza hizmet etmek. Tasarruf genelgesi gönderildi. Kentimizde yeni bir inşaat yapma yetkim yok. Hizmet yapmak için ilgili bakanlıktan izin almak zorundayız" ifadelerini kullandı. - AYDIN