'Başkent'in beş beyazı' öğrencilerle buluşuyor - Son Dakika
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'Başkent'in beş beyazı' öğrencilerle buluşuyor

25.06.2022 12:56
'Başkent'in beş beyazı' öğrencilerle buluşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın önemli sembolleri arasında yer alan ve endemik türe sahip Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısını (Başkent'in 5 Beyazı) çocuklara tiyatro ile tanıtmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'nın önemli sembolleri arasında yer alan ve endemik türe sahip Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara kedisi ve Ankara arısını (Başkent'in 5 Beyazı) çocuklara tiyatro ile tanıtmaya başladı. Başkent'in 5 beyazını okullara götüren Büyükşehir Belediyesi, çocukların hayvanları canlı olarak görmesini de sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile iş birliği yaparak "Başkent'in 5 Beyazı"nı sahneye taşıyor. ABB, Başkent'in tarihi öneme sahip endemik hayvan türlerinden Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini Başkent Tiyatroları oyuncularının sahnelediği oyunla öğrencilere tanıtmaya başladı.

Öğrenciler başkent'in 5 beyazını canlı görme fırsatı buldu tiyatroyla pekiştirdi

Nesli tehlike altında olan ve Başkent'in önemli sembolleri arasında yer alan hayvanları korumak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi bu projeyle; Ankara tavşanı, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı ve Ankara kedisini gelecek nesillerin öğrenmesini amaçlıyor. Yeni eğitim döneminde de okullara gitmeye devam edeceklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'nın kadim değerlerine her zaman sahip çıkıyoruz. Ankara'nın 5 beyazı da o değerlerden biri. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları'nda Başkent'in 5 Beyazı'nı tanıtan bir oyun sergiledik. Aynı zamanda hayvanlarımızı da buraya getirdik. Çocukların yüzlerinin gülümsediğini görmek bizler için son derece büyük bir mutluluk."

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro etkinliğine katılan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt da düşüncelerini, "Başkent Tiyatroları oyuncularımızla kültür ve sanat etkinliklerimizi çoğaltarak devam ediyoruz. Çocuklara yönelik de bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Yeni sezonda da farklı etkinliklerle buluşacağız" sözleriyle paylaştı. Tiyatro oyununun hem yazarı hem de yönetmeni olan Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmen Yardımcısı Erdal Ozan Metin ise "Başkent'in 5 Beyazı'nın tanıtılması sürecinde sanatla desteklemek adına eğlenceli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çocuklarla heyecanla buluşuyoruz" diye konuştu.

Hedeflerden biri de hayvan sevgisini aşılamak

ABB'nin katkılarıyla öğrencilere hayvan sevgisini aşılamayı da amaçladıklarını ifade eden Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Hilal Erdinç, "Gerçekten Ankara'mızı en güzel şekilde bize tanıttılar. Bir taraftan hayvan sevgisi aşılanırken bir taraftan da okul bahçesinde hayvanları canlı görmek çok farklıydı, teşekkür ediyoruz" derken, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Eyidoğan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Üniversitemiz çok güzel iş birlikleri içerisinde her zaman. Bugünkü oyunda bu iş birliğinin çok güzel bir devamlılığı oldu. Ankara'nın değerlerini öğrencilerimizin tanıması amacıyla çok önemli bir konuydu" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Başkent'in beş beyazı' öğrencilerle buluşuyor - Son Dakika

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