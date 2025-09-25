El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram

Haberin Videosunu İzleyin
El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram
25.09.2025 11:27  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram
Haber Videosu

Batman'da işlek bir yolun orta refüjünde uyuyan çocuğun görüntüleri yürekleri dağladı. Görüntülerin yayılması sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 kardeşi daha olduğu belirlenen çocuğu 7 kardeşiyle birlikte devlet korumasına aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batman'da sokakta uyuyan çocukla ilgili paylaşımlar üzerine harekete geçerek; görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edip, 7 kardeşi koruma altına aldı.

GÖRÜNTÜLER YÜREK DAĞLADI

Batman'da bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca görenlerin adeta yüreklerini dağlamıştı. Yol kenarında yere uzanmış bir şekilde uyuyan çocuğun görüntüleri üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram

7 KARDEŞ KORUMA ALTINDA

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntüler üzerine adres tespitinin yapılmasıyla birlikte il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ifade edildi.

El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme neticesinde görüntülerde yer alan çocuğun 6 kardeşi daha olduğu tespit edilmiş, sağlık kontrollerinin ardından 7 çocuk devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuklarımızın üstün yararını esas alan bir anlayışla, onların sağlıklı gelişimi ve güvenli bir ortamda büyümesi için gerekli tüm destek sağlanacaktır."

Batman'da Sokakta Uyuyan Çocuk ve Kardeşleri Devlet Korumasına Alındı
Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Güvenlik, Batman, Sağlık, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanga giydiğini unutan şarkıcı dev ekranda kendini görünce ne yapacağını şaşırdı Tanga giydiğini unutan şarkıcı dev ekranda kendini görünce ne yapacağını şaşırdı
4 aylık köpeği sopayla öldüresiye dövdü Valilik görüntüler sonrası harekete geçti 4 aylık köpeği sopayla öldüresiye dövdü! Valilik görüntüler sonrası harekete geçti
Ali Koç için lokma dağıtıldı Ali Koç için lokma dağıtıldı
CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK’nın kararını böyle öğrendi CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi
Bu akşamki maçta Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike Bu akşamki maçta Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Yediği kek 9 yaşındaki Eylül’ün sonu oldu Yediği kek 9 yaşındaki Eylül'ün sonu oldu
Gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş esip gürledi: Gökçek ve ailesi hapse girmeden... Gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş esip gürledi: Gökçek ve ailesi hapse girmeden...
Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı daha oynanmadan geceye damga vurdu Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı daha oynanmadan geceye damga vurdu
Bu ilçede üniversiteyi kazanan herkes 12 bin lira alacak Bu ilçede üniversiteyi kazanan herkes 12 bin lira alacak
Silahıyla restoranı kana buladı, cezaevinde kalp krizi geçirip öldü Silahıyla restoranı kana buladı, cezaevinde kalp krizi geçirip öldü

11:53
Hırvat basını haddini aştı Fenerbahçe için neler yazdılar neler
Hırvat basını haddini aştı! Fenerbahçe için neler yazdılar neler
11:37
Erzurum’da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
11:31
Rafa Silva’nın attığı 4. gol ortalığı karıştırdı: Bahis işine birilerinin odaklanması lazım
Rafa Silva'nın attığı 4. gol ortalığı karıştırdı: Bahis işine birilerinin odaklanması lazım
11:28
Tepki çeken atama Okul önünde toplanan öğrenciler ’’Tacizci istemiyoruz’’ sloganı attı
Tepki çeken atama! Okul önünde toplanan öğrenciler ''Tacizci istemiyoruz'' sloganı attı
11:07
Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın
Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın
10:45
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş
10:38
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim
10:37
Sadettin Saran’dan Volkan Demirel’e teklif
Sadettin Saran'dan Volkan Demirel'e teklif
10:19
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
09:29
Fenerbahçe taraftarı mağlubiyetin faturasını bir kişiye kesti: Bu takımdan git artık
Fenerbahçe taraftarı mağlubiyetin faturasını bir kişiye kesti: Bu takımdan git artık
09:23
MasterChef’te kriz Mehmet Şef stüdyodan kovdu, Çağatay öfkesine yenik düştü
MasterChef'te kriz! Mehmet Şef stüdyodan kovdu, Çağatay öfkesine yenik düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2025 12:07:09. #7.11#
SON DAKİKA: El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.