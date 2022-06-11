Baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta içeri alınmadı

Dün gece Esenyurt'ta bir özel hastanenin önünde gerçekleşen olayda, iddiaya göre, hastane kapısına yarı baygın bir şekilde giden Afrika uyruklu şahıs, tedavi olmak için saatlerce bekledi.
Hastane ise iddiaya göre "Yerimiz yok" diyerek şahsı içeri almadı. Yabancı uyruklu hastane kapısı önünde baygın bir şekilde yere uzandı.
Çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterip hastaya su dökerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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