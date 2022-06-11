Baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta içeri alınmadı - Son Dakika
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Baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta içeri alınmadı

11.06.2022 18:23

Esenyurt'ta dün gece saatlerinde hastane önünde skandal anlar yaşandı. Baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta, "Yer yok" denilerek hastaneye alınmadı. Vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

Dün gece Esenyurt'ta bir özel hastanenin önünde gerçekleşen olayda, iddiaya göre, hastane kapısına yarı baygın bir şekilde giden Afrika uyruklu şahıs, tedavi olmak için saatlerce bekledi.

"YERİMİZ YOK" DİYEREK İÇERİ ALMADILAR

Hastane ise iddiaya göre "Yerimiz yok" diyerek şahsı içeri almadı. Yabancı uyruklu hastane kapısı önünde baygın bir şekilde yere uzandı.

Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü! Baygın şekilde kapıda yatan yabancı uyruklu hastayı içeri almadılar

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterip hastaya su dökerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Afrika, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta içeri alınmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta içeri alınmadı - Son Dakika
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