Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazası enkazının bulunma çalışmalarını anlattı - Son Dakika
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazası enkazının bulunma çalışmalarını anlattı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı Reisi\'nin öldüğü helikopter kazası enkazının bulunma çalışmalarını anlattı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası enkazının bulunması çalışmalarını anlattı. Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zorlu şartlarda gerçekleştirdiği kurtarma operasyonunun dünya tarafından takdir edildiğini belirtti.

21.05.2024 16:06
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazası enkazının bulunma çalışmalarını anlattı. Akıncı TİHA'nın zorlu şartlarda görevini yaptığını söyleyen Bayraktar, "TSK tüm dünyaya damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Bizim milletimizin hem inancının hem de gücünün ne olduğunu tüm dünya görmüş oldu" dedi.

İstanbul Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası enkazının bulunması çalışmalarını anlattı.

Operasyon sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teknik destek sağladıklarını söyleyen Bayraktar, "O gün özellikle meteoroloji açısından çok zorlu şartlar olduğundan, sınır dışında bir operasyon gerçekleşeceğinden ve böylesine önemli bir görev olduğundan gece silahlı kuvvetlerden teknik anlamda destek istendi. Gece 23.00 gibiydi. Hem Çorlu'da, hem Batman'da, hem Baykar'da, hem Van, hem Azerbaycan'daki ekip arkadaşlarımızla koordine olarak bütün görev boyunca çalıştık. TSK tüm dünyaya damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. O şartlarda 30 bin fitte 160 kilometreye yakın rüzgar vardı. Yere indiğinizde rüzgar çok azalıyor ve pus çöküyor. Kar tipi boran her türlü hava muhalefeti vardı. Bunu sınır dışında çok hızlı şekilde yapmanız gerekiyor. En hızlı şeklide çok kısa sürede hedef bölgesine ulaşıldı. Yoğun hava muhalefeti şartlarında zorlu bir coğrafyada vadilerin içine girerek görevi gerçekleştirmek durumunda kaldı Akıncı. O şartlarda insanlı hava aracının görev yapması mümkün değil, insansız hava aracı da dünyada bir tek Akıncı var gibi. Bu yetenekte hava aracı olsa dahi bunu bu şekilde hızlı kullanabilecek bir kuvvet de dünyada yok. Hali hazırda görevde olan silahlı bir Akıncı yönlendirildi. İran tarafı istemeyince hemen diğeri hazır edilip oraya sevk edildi. Bu operasyonel kabiliyet tüm dünyaya damgasını vurdu. Böylesine elim bir olayın yaşanması istenmez ama bizim milletimizin de hem inancının hem de gücünün ne olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Bu anlamda bu ülkenin bir mühendis evladı olarak hem TSK ile hem mühendis kardeşlerimize iftihar ettiğimi söyleyebilirim. Sabaha kadar bütün o faaliyet boyunca bizim de ekiplerimiz TSK ekipleri de çok büyük bir özveri ile çalıştı. Tekrardan İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı

Görev sırasındaki zorlu şartlara dikkat çeken Bayraktar, "Orada arazinin en yüksek zirvesi 9 bin 700 fit. Derin vadiler var. Siz o vadinin içine ancak girdiğinizde görüntü alabiliyorsunuz. 9 bin 700 fit altına da inerek o vadilerin arasında adeta manevra yaparak uçmak durumunda kaldı. Normalde insansız hava araçları bunu yapmaz. İnebilmek için de sizin uydu haberleşmesine ihtiyacınız var böylesine bir operasyonda. Türksat uyduları kullanıldı. Orada da en ufak bir aksaklık olmadan bu görev tamamlandı. Türkiye adına hem SİHA teknolojisi, hem bunu kullanma açısından dünyaya örnek olduğunu düşünüyorum. Teknolojik gelişmişlik ve bunu harekata dönüştürmek anlamında önemli bir operasyon olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazası enkazının bulunma çalışmalarını anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazası enkazının bulunma çalışmalarını anlattı - Son Dakika
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