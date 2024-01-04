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Bayraklı'ya Kuvayı Milliye Meydanı

İzmir'in en büyük Kent Meydanı Bayraklı'ya kazandırılıyor. Bayraklı Belediyesi, Kuvayı Milliye ismiyle yapılacak olan modern meydanın inşası için hazırlıklarını tamamladı. Meclis üyelerinin oy birliğiyle kararlaştırılan proje, CHP, AK Parti ve MHP'nin de desteğini aldı. Başkan Serdar Sandal, meydanın Bayraklı'ya çok yakışacağını belirtti.

Bayraklı\'ya Kuvayı Milliye Meydanı
04.01.2024 - 12:00,
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İzmir'in en büyük Kent Meydanı'nı Bayraklı'ya kazandırmak için hazırlıklarını tamamlayan Bayraklı Belediyesi, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçecek. Başkan Serdar Sandal, 17 bin metrekarelik alana kurulacak modern meydanın isminin Kuvayı Milliye olacağını söyledi. Meclise önerge olarak gelen konu, CHP, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin de desteğini alarak oy birliği ile kararlaştırıldı. Meclis üyeleri Başkan Sandal'a teşekkür etti. Başkan Sandal "Bizim gurur duyulacak bir milli mücadelemiz var. Kuvayı Milliye ismi Bayraklı'ya çok yakışacak" dedi.

BAŞKAN SANDAL'A TEŞEKKÜR

Bayraklı Belediyesinin Ocak ayı ilk meclisi Başkan Serdar Sandal öncülüğünde toplandı. Başkan Sandal, ilk kazması vurulan ve resmi prosedürlerin ardından yapım aşamasına geçilecek olan İzmir'in en büyük ve en modern Kent Meydanı'na Kuvayı Milliye isminin verileceğini söyledi. Önerge olarak meclis gündemine de getirilen isim verme konusu CHP'nin yanı sıra, AK Parti ve MHP meclis üyeleri tarafından da desteklendi ve karar oy birliği ile alındı. Bu sayede, Bayraklı'ya kazandırılacak yeni kent meydanının adı Kuvayı Milliye Meydanı oldu. MHP'li meclis üyesi Muhammet Şahin ve muhalif meclis üyeleri, alınan bu karar için Başkan Serdar Sandal'a teşekkür etti.

BAYRAKLI'YA ÇOK YAKIŞACAK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "İzmir'in en büyük ve en modern kent meydanını Bayraklı'ya kazandırmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlk kazmayı vurduk, tüm hazırlıklar tamam, resmi prosedürlerin ardından yapım aşamasına da geçeceğiz. Önerilen pek çok isim olabilirdi ancak bizim onur duyulacak bir milli mücadelemiz var. O yüzden meydanın adının Kuvayı Milliye olmasını çok istedik. Tüm siyasi partilerimiz de bu konuda hemfikir. Kuvayı Milliye Meydanı Bayraklı'ya çok yakışacak. Meydana ayrıca; Cumhuriyet Meydanı'ndaki atlı Atatürk heykelinin aynısını yerleştireceğiz. İzmir, Ankara ve Samsun olmak üzere Türkiye'de o heykelden sadece 3 tane var ve 4'üncüsü de Bayraklı'da olacak" dedi.

17 BİN METREKARELİK DEV MEYDAN PROJESİ

Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan 'Bayraklı Smyrna Höyüğü ve Yakın Çevresi Açık Alan Düzenlenmesi, Ziyaretçi Merkezi ve Kent Meydanı Projesi', Smyrna Meydanı ile Zabıta Müdürlüğü Binası'nın da bulunduğu Hakan Uysal Caddesi'ni kapsayan 17 bin metrekarelik alanda hayata geçiriliyor. İki bin metrekarelik tören alanı, modern kent mobilyaları, peyzaj düzenlemeleri, etkinlik alanları ile İzmir'in en büyük kent meydanlarından biri inşa edilecek. Proje tamamlandığında Smyrna Ören Yeri'nin görünürlüğü ve tanınırlığı da artacak.

Kaynak: ANKA
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