Bayram öncesi Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunlaştı - Son Dakika
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Bayram öncesi Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunlaştı

Bayram öncesi Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunlaştı

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan yüz binlerce mülteci, Esad rejiminin çöküşü sonrası ülkelerine dönmeye devam ediyor.

26.03.2025 10:44
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Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan yüz binlerce mülteci, Esad rejiminin çöküşü sonrası ülkelerine dönmeye devam ediyor. Suriyelilerin dönüşü Ramazan Bayramı öncesi yoğunlaşırken Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte, yıllardır Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanırken, geri dönen mülteciler, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'de 13 yıl boyunca yaşayan Mustafa İbrahim, ülkesi için duyduğu özlemi dile getirerek, "İçimizden bir parça bırakarak gidiyoruz. Türkiye bize sadece bir sığınak olmadı, aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve güven sundu. Burada yıllarca yaşadık, arkadaşlarımız, komşularımız oldu. Ama vatanımızın yeniden inşası için artık dönme zamanı geldi" dedi.

"Buradan ayrılmak zor ama memleketimiz bizi bekliyor"

İbrahim, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca Ankara, İstanbul, Adana, İzmir ve Mersin gibi birçok şehri gezdiğini belirterek, "Hiçbir zaman dışlanmadık, herhangi bir sorun yaşamadık. Türkiye bize kucak açtı. Teyzem Adanalı biriyle evlendi, burada Türk akrabalarımız oldu. Buradan ayrılmak zor ama memleketimiz bizi bekliyor. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, inşallah en yakın zamanda tekrar görüşürüz" ifadelerini kullandı.

"Memleket gibi olmaz"

Türkiye'de 10 yıldır yaşayan Ahmet Eleyıd ise Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye dönenler arasında yer aldı. Ülkesine dönecek olmanın heyecanını yaşayan Eleyıd, "Türkiye'ye geldiğimde 20 yaşındaydım. Burada çok güzel günler geçirdik, kardeş gibi yaşadık. Ama insanın memleketi gibi olmaz. Kendi toprağımıza, ailemize, geçmişimize dönüyoruz. Bunu anlatmak zor, çünkü iki ülkeye de büyük bağlarımız oldu" diye konuştu.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda duygusal anların yaşandığı bu süreçte, dönüş yapan Suriyeliler, Türkiye'ye olan teşekkürlerini dile getirerek, kardeşlik bağlarının kopmayacağını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayram öncesi Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunlaştı - Son Dakika

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