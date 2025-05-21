BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye gerektiğinde hak ve menfaatlerini güç kullanarak da koruyacaktır" - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye gerektiğinde hak ve menfaatlerini güç kullanarak da koruyacaktır"

21.05.2025 17:16
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BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye gerektiğinde hak ve menfaatlerini güç kullanarak da koruyacaktır" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan'ın sözde 'Pontus soykırımı' çıkışına ilişkin, "Türkiye gerektiğinde hak ve menfaatlerini güç kullanarak da koruyacaktır.

BBP Genel Başkanı Destici: "Türkiye gerektiğinde hak ve menfaatlerini güç kullanarak da koruyacaktır"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan'ın sözde 'Pontus soykırımı' çıkışına ilişkin, "Türkiye gerektiğinde hak ve menfaatlerini güç kullanarak da koruyacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan'ın Türkiye'nin bu yürüyüşünü ya da durumunu engellemek için bulabildiği şeyin 'Pontus soykırımı' palavrası olması, acınacak durumlarının özetinden ibarettir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözde 'Pontus soykırımı'nın tanınması için uluslararası topluma çağrıda bulunmasını değerlendiren Destici, "Miçotakis, 19 Mayıs'ta yani Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günde şöyle bir açıklama yaptı; Avrupa Parlamentosu aracılığıyla İsrail ve Ermenistan'la iş birliği yaparak Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğini açıkladı. Baştan aşağı saçmalıklarla, Türkiye ve Türk tarihine iftiralarla dolu bu açıklamanın detaylarına girmeye tenezzül etmiyorum. Bugünlerde bu tip bir açıklamanın yapılmasının nedenlerinden birisi, belki de en önemlisi zaten konuşmanın bir bölümünde yer almakta. O da şu; Miçotakis diyor ki Ankara'nın bölgesel liderlik için saldırgan politika yürüttüğünü ve kendilerinin tedbir alması gerektiğini ifade ediyor. Yani korku dağları sarmış durumda. Evet Türkiye güçlüdür. Türkiye sadece bölgesinin en büyük gücü değil, aynı zamanda dünyanın da en büyük ve en güçlü devletlerinin başında gelmektedir. ve daha da güçlenecektir. Evet Türkiye gerektiğinde hak ve menfaatlerini güç kullanarak da koruyacaktır. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan'ın Türkiye'nin bu yürüyüşünü ya da durumunu engellemek için bulabildiği şeyin Pontus soykırımı palavrası olması acınacak durumlarının özetinden ibarettir" ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz"

Yeni bir dönem olarak adlandırılan 'Terörsüz Türkiye' süreci hakkında da konuşan Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi olarak milletin vicdanının yanında yer almaya devam edeceğiz. Hep milletimizin sağduyusunu, en çok da PKK terörünün mağdur ettiklerinin yanında olduk. Şehitlerimizin manevi şahsiyetinin şehitlerimize ve gazilerimize verdiğimiz sözlerin, onların ailelerinin yanındayız, arkasındayız ve sonuna kadar da yanlarında durmaya devam edeceğiz" dedi.

" Suriye'de bir terör devleti kurdurulmamasıyla ilgili tutumundan asla ve kat'a geri adım atmamalıdır"

Suriye'de tekrar bir iç çatışma ortaya çıkma ihtimalini değerlendiren Destici, "Hassasiyetlerimizi daha önce defalarca ayrıntılı bir şekilde paylaştık. Tekrar ayrıntılara girme lüzumu hissetmiyorum. Yalnız Türkiye, Suriye'de yaşananları dikkatle takip etmeli. Türkmenlerin, mazlumların güvenliği, Türkiye'nin sınırlarının korunması ve Suriye'de bir terör devleti kurdurulmamasıyla ilgili tutumundan asla ve kat'a geri adım atmamalıdır. Bunun için askeri harekat gerekiyorsa onu da gecikmeden yapmalıdır. Bize ve tüm siyasi partilere düşen de Suriye konusunda Türkiye Cumhuriyeti devletine ve onu yöneten hükümetine destek olmaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye gerektiğinde hak ve menfaatlerini güç kullanarak da koruyacaktır' - Son Dakika

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