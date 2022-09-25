Bedava ev çekilişi Bingöllü vatandaşın yoğun ilgisini çekti! 2+1 evin kazananı 5 çocuk annesi bir kadın oldu - Son Dakika
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Bedava ev çekilişi Bingöllü vatandaşın yoğun ilgisini çekti! 2+1 evin kazananı 5 çocuk annesi bir kadın oldu

25.09.2022 23:03

Bingöl'de bir iş adamı, memleketinde yaptırdığı siteden 2+1 evi, bir hemşerisine hediye edeceğini duyurdu. Ev için kuraya 23 bin 700 kişi katılırken, evin yeni sahibi olan 5 çocuk annesi Zehra Yıldız, büyük mutluluk yaşadı.

Bingöllü Fesih Zeki Mert, memleketine gelerek yatırım yapmak istedi. İş adamı Fesih Zeki Mert, kentte konut alanında proje hayata geçirdi. Kamelyalarla donatılan terası, geniş sosyal alanları, akıllı ev sistemleri ve daha birçok önemli özelliği barındıran projenin açılışında sürpriz yapan Mert, 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz bir şekilde verileceğini açıkladı.

Bedava ev için izdiham oluşturdular! 2+1 evin sahibi olan kişi çığlık çığlığa sevindi

23 BİN 700 KİŞİ BAŞVURDU

Hiçbir ücret ödemeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alana geldi. 23 bin 700 kişinin başvurduğu çekiliş töreninde konuşan Mert, "Bir dairemiz inşallah Bingöl'de ihtiyaç sahibi bir ailemize vereceğiz. Bu arkadaşa huzurunuzda bedelsiz satış sözleşmesini ve anahtarını vereceğiz. İlk iş günü olan Pazartesi günü de tapusunu vereceğiz. Bu son olmayacak. İnşallah bundan sonrada her 3 ayda bir Türkiye'de böyle sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz. Kanada'da kazandığımız paranın yüzde 15'ini sosyal sorumluluk projelerine harcıyoruz. Burada da inşallah yüzde 20'sini bu tür projelere harcayacağız" dedi.

Bedava ev için izdiham oluşturdular! 2+1 evin sahibi olan kişi çığlık çığlığa sevindi

"BANA MI ÇIKACAK SANKİ DERKEN BANA ÇIKTI"

Bingöl halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından yapılan çekilişte talihli 48 yaşındaki Zehra Yıldız oldu. 5 çocuk annesi ve ev hanımı olan Zehra Yıldız, evin kendisine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ben gidecektim, bana mı çıkacak dedim şans bana çıktı" diye konuştu. İş adamı Mert'e teşekkür eden Yıldız ve beraberindekiler kurdele kestikten sonra kendisine çıkan evin içerisini gezdi.

Bedava ev için izdiham oluşturdular! 2+1 evin sahibi olan kişi çığlık çığlığa sevindi
Bedava ev için izdiham oluşturdular! 2+1 evin sahibi olan kişi çığlık çığlığa sevindi
Bedava ev için izdiham oluşturdular! 2+1 evin sahibi olan kişi çığlık çığlığa sevindi
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Kaynak: İHA

Bingöl, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bedava ev çekilişi Bingöllü vatandaşın yoğun ilgisini çekti! 2+1 evin kazananı 5 çocuk annesi bir kadın oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bedava ev çekilişi Bingöllü vatandaşın yoğun ilgisini çekti! 2+1 evin kazananı 5 çocuk annesi bir kadın oldu - Son Dakika
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