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Belediye-Üniversite iş birliğiyle bitkisel ürünler tanıtılacak - Son Dakika

Belediye-Üniversite iş birliğiyle bitkisel ürünler tanıtılacak

09.11.2021 11:05
Belediye-Üniversite iş birliğiyle bitkisel ürünler tanıtılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi; katma değeri yüksek olan aromatik bitkilerle, yöreye has özellik gösteren bitkilerin üretimini gerçekleştirmek amacıyla protokol imzaladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi; katma değeri yüksek olan aromatik bitkilerle, yöreye has özellik gösteren bitkilerin üretimini gerçekleştirmek amacıyla protokol imzaladı. Tohumdan üretime, AR-GE çalışmalarından tarımsal danışmanlığa kadar önemli işlere imza atan BAÇEM, üniversitelilerle birlikte ürünlerin tanıtımını ve satışını yapacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, belediye-üniversite iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalara her zaman önem veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş arasında imzalanan protokol kapsamında; Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Burhaniye Börezli'de hizmet veren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) ile Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) ortak çalışmalar gerçekleştirecek. Törene; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça ve Burhaniye uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban da katıldı.

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve AR-GE çalışmalarıyla ülke çapında öne çıkan BAÇEM; yüksekokul arazisinde belirtilen alanlarda, öğrencilerle birlikte aromatik bitkiler yetiştirecek ve bu bitkilerin yağını çıkaracak. Satışa hazır hale getirilen ürünler; yılda 30 bini aşkın misafir ağırlayan ve bin 500'e yakın öğrencisi bulunan BUBYO Uygulama Oteli'nde oluşturulacak alanlarda satışa sunulacak ve tanıtımı yapılacak.

BAÇEM'de de Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin yapacakları yemeklerde kullanılacak ürünler, Balıkesir'e has yöresel özellik gösteren bitkiler ve baharatların yetiştirileceği "Gastrobahçe" kurulacak. Gastronomi öğrencilerine, tohumdan hasata deneyim kazandıracak olan "Gastrobahçe"de yetişecek ürünlerden özel menüler oluşturulacak, Balıkesir'in gastronomi potansiyelinin tanıtımına katkı sağlanacak.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş; Büyükşehir Belediyesi'nin hem kurumsal kimliğiyle hem de Başkan Yücel Yılmaz'ın kişisel girişimleriyle üniversiteye katkılarının her zaman çok büyük olduğunu dile getirerek teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokoller çerçevesinde ortak çalışmaya ve birlikte hareket etmeye gayret gösterdiklerini söyleyen Rektör Kuş, yeni hayata geçecek proje için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Balıkesir Üniversitesi ile çok güzel bir protokole imza attıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Yücel Yılmaz, protokolün amacının; Balıkesir'de yetişen katma değeri yüksek olan aromatik bitkilerle, yöreye has özellik gösteren bitkilerin üretiminin BAÇEM ve üniversite iş birliğiyle yapılması ve tanıtılması olduğunu söyledi. BUBYO ile BAÇEM'de yetişecek yenilebilir ve aromatik bitkilerin bakımlarının; BAÇEM'in deneyimli personeli ve öğrenciler tarafından birlikte gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Yılmaz, üniversite ve BAÇEM'i birbirine entegre ederek verimli çalışmalar yapacaklarına inandıklarını söyledi.

Gastronominin, çağın en önemli meslek dallarından ve ilgi alanlarından bir tanesi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz "BUBYO Uygulama Oteli şehrimizde yetişen bitkiler ve bunlardan üretilen ürünlerin tanıtılması için büyük bir potansiyel barındırıyor. Burada öğrencilere de her şeyin en bilimsel en modern ve en uygun şeklini öğretiyorlar. Biz de aynı amaçtayız. İkisinin entegre olması, bölge halkının ekonomisine katkı sağlayacağı gibi bölgenin tanıtımı ve diğer bölgelerle rekabetinde avantaj sağlayacak. Bu protokolle şehrimize çok şey kazandıracağımızı düşünüyoruz." diye konuştu. - BALIKESİR

Belediye-Üniversite iş birliğiyle bitkisel ürünler tanıtılacak
Belediye-Üniversite iş birliğiyle bitkisel ürünler tanıtılacak
Belediye-Üniversite iş birliğiyle bitkisel ürünler tanıtılacak
Belediye-Üniversite iş birliğiyle bitkisel ürünler tanıtılacak
Belediye-Üniversite iş birliğiyle bitkisel ürünler tanıtılacak
Belediye-Üniversite iş birliğiyle bitkisel ürünler tanıtılacak

Balıkesir Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye-Üniversite iş birliğiyle bitkisel ürünler tanıtılacak - Son Dakika


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