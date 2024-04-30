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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da havaların ısınmasıyla besiciler, Kars ve Ardahan yaylalarına gitmek için yola çıktı. Besici Mehmet Uzunaras "Bir çobanın aylığı 70 -80 milyar (bin) olmuş. Atam yaylayı bir trilyona (milyon) yakın parayla alıyor. Peki adam nasıl kurtarsın, kurtarmaz ki. 4-5 ay duracağız. Devlet büyükleri yetkilileri yaylalara el atması lazım" dedi.

Ağrı Dağı eteklerindeki küçükbaş hayvan sürüsünün meraya zorlu ve tozlu yolculuğu devam ediyor. Araçla yaylalara gitmenin maliyetli olduğunu belirten besiciler, yüksek maliyetler nedeniyle hayvanlarını yaya olarak yaylalara götürüyor.

Yaylaya hayvanlarını götüren besici Mehmet Uzunaras şunları söyledi:

"Kars Kağızman'a yaylaya gidiyoruz. Havalar sıcak otlar sararmaya başlayacak mecbur serin yerlere gidiyoruz. Fiyatlar iyi olsa da boş. Çünkü maliyetini kurtarmıyor. Maliyetini kurtarsa iyi. Gerçekten de 1 kilo et 500 lira olmuş. 1 kilo baklava 750 lira olmuş. Bunun emeğini karşılaman gerek. Kilosu 3 bin lira olacak ki maliyetini kurtarsın. Benim tanıdığım 20 kişi akrabalarım hayvanlarını sattı. Niye satıyor? Olmuyor. Bir çobanın aylığı 70 -80 milyar (bin) olmuş adam yayla alıyor. Yaylayı bir trilyona (milyon) yakın parayla alıyor. Peki adam nasıl kurtarsın, kurtarmaz ki. 4-5 ay duracağız. Devlet büyükleri yetkilileri yaylalara el atması lazım adamlar fazla fiyata yaylaları satıyorlar. Adamlar bir trilyon, üç trilyon istiyorlar. Bin 500 koyuna bir sezonluk 3 trilyon (milyon) para veriyor. Bu nasıl kurtaracak, kurtaramaz kesinlikle. Hayvancılık olmasa otlar ne olacak? Peki hayvancılık bitince bu ilaç firmaları bu ilaçları kime satacaklar onlar da batmayacaklar mı? Bunları düşünmeleri lazım devlet büyükleri buna kesinlikle el atmaları lazım. Veterinerler ne olacak. Çözüm için devlet bu çiftçilere destek vermeleri lazım yaptıkları faaliyetlere destek vermelidirler. Şimdi ben arabaya yükleyeceğim 7 milyar- 8 milyar (bin) arabaya vereceğim, 70 milyar da çobana vereceğim, bana ne kalıyor niye yapayım ki yaya gittiğim içinde yolda ceza yiyeceğim. Şu yasa bu yasa diyorlar. Buna çözüm bulunmalı. Mazotun litresi olmuş 50 lira adam Kağızman'a 8-9 milyara gidiyor 4 araba yüklesen düşün maliyeti."

Bir başka vatandaş ise "Iğdır'dan getirip Kağızman'a gidiyoruz. 250 koyun var Iğdır'da yayla yok mecbur gidiyoruz" dedi.