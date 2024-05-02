Bilecik'i temsil eden 4 proje ekibi başarıyla döndü - Son Dakika
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Bilecik'i temsil eden 4 proje ekibi başarıyla döndü

Bilecik\'i temsil eden 4 proje ekibi başarıyla döndü

Bursa Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'TÜBİTAK 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' Bursa Bölge Finali'nde Bilecik'i temsil eden 4 proje ekibi başarılı bir performans sergiledi. Bilecik Borsa İstanbul Bilim Sanat Merkezi'nden üç proje ekibi, teknolojik ve interaktif yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Ayrıca, doğal bileşiklerin gıda koruma süreçlerindeki potansiyelini araştıran bir proje ve sokak hayvanları için çözümler geliştiren bir proje de başarılı oldu. Matematiksel düşünme ve analitik becerilerin harmanlandığı bir çalışma ise bölge ikinciliği elde etti.

02.05.2024 11:06
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Bilecik'i temsil eden 4 proje ekibi başarıyla döndü.

Bursa Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'TÜBİTAK 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' Bursa Bölge Finali gerçekleştirildi. Bölge finallerinde 4 proje ekibi Bilecik'i başarıyla temsil etti.

Bilecik Borsa İstanbul Bilim Sanat Merkezi'nden üç proje ekibi, araştırma ve bilimsel düşünme yeteneklerini sergiledi. 'UNITY ile Tasarlanan İnteraktif Kısa Filmin Hesaplamalı Düşünmeye, Bilecik İli ve Tarihine İlişkin Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi' projesi ile Damla Aydın, Ezgi Taşpınar ve Kerem Sina Çam; öğrenme süreçlerine teknolojik ve interaktif bir yaklaşım getirdiler. Danışmanları Elif Serim'in rehberliğinde, Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerini dijital bir platformda işlediler.

'Doğal Bileşiklerin Gıda Raf Ömrüne Olan Etkisinin İncelenmesi: Mandalina Örneği' projesi ile Duygu Berru Eryılmaz ve danışman öğretmeni Kübra Bilik Demirel; mandalina gibi doğal bileşiklerin gıda koruma süreçlerindeki potansiyelini araştırdılar. Bu çalışma, gıda bilimi alanında yenilikçi bir katkı sundu.

Edebali Ortaokulu'ndan 'GPS ile Sokak Hayvanlarının Beslenme ve Barınma Alanlarının Haritalandırılarak Düzenli Beslenmesinin Planlanması ve Olası Risklerin Belirlenmesi' projesi, toplum hizmeti ve teknolojiyi birleştiren bir yaklaşım sergiledi. Tunahan Uysal ve Ela Nur Diyar, danışman öğretmenleri Fatma Kübra Atlı ile sokak hayvanları için sürdürülebilir ve etkin çözümler geliştirdiler.

'Sihirli Kareler ile Pisagor Üçlüleri İlişkisi' projesi, matematiksel düşünme ve analitik becerilerin harmanlandığı bir çalışma olarak dikkatleri üzerine çekti. Zekiye Pınar Cihan danışmanlığında, Muhammed Ali Köse matematik teoremlerini iyi bir şekilde keşfetti. Bu proje, bölge ikinciliği elde etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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