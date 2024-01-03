Bilecik\'te bir öğretmen veli tarafından darp edildi

GÖKAY ŞİMŞEK

Eğitim sendikalarının Bilecik şubeleri, ortak açıklama yaparak geçen günlerde Osmangazi Mahallesi TOKİ Ortaokulu'nda bir öğretmenin veli tarafından darp edilmesine tepki gösterdi.

Bilecik'teki eğitim sendikaları yaptıkları ortak basın açıklaması ile Merkez Osmangazi Mahallesi TOKİ Ortaokulu'ndan bir öğretmenin veli tarafından darp edilmesini kınadı. Olayın yaşandığı TOKİ Ortaokulu'nda bugün yapılan ortak basın açıklamasına; Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Selöz, Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Veli Şahan, Eğitim- İş Sendikası Bilecik İl Başkanı Ali Yetkin, öğretmenler ve veliler katıldı.

"ÖĞRETMENLERE ŞİDDETİN SIRADANLAŞTIĞI BİR TOPLUM OLDUK"

Türk Eğitim Sen Bilecik İl Başkanı Veli Şahan tarafından okunan ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Üzüntümüz şudur ki 'bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' anlayışı ile bilgiye, bilgiyi öğretene saygıyı, medeniyetimizin ve kültürümüzün temel taşları haline getiren bir toplumdan, öğretmenlere şiddetin sıradanlaştığı bir topluma dönüşmüş olmamızdır. En son Bilecik Merkez TOKİ Ortaokulumuzda zorba bir velinin gerçekleştirmiş olduğu elim hadise, öğretmenlerimize karşı özellikle son dönemde artış gösteren bu ve bunun gibi şiddet olayları ile ilgili yetkililerin radikal kararlar almasını gerektiren üzücü bir örnektir. TOKİ Ortaokulumuzda öğrencilerin gözü önünde öğretmenin onur ve şerefini ayakları altına alan bu elim hadiseyi şiddetle kınıyor, bu şiddet yanlısı velinin cezalandırılması için idari ve hukuki sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Tüm bu süreçte öğretmenimizin daima yanında olacağız. Kutsal mesleğini bir sanatçı ideali ve inceliğiyle ilmek ilmek işleyen öğretmenlerimizin kaba bir muameleyle karşı karşıya kalmaları asla kabul edilemez. Buradan duyarlı velilerimizi, öğrencilerimizi ve kamuoyunu bu ve bunun gibi menfur olaylar karşısında net tavır almaya, eğitim kurumlarımızı el birliğiyle şiddetten, zorbalıktan arındırmaya davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Bilecik Merkez Osmangazi Mahallesi TOKİ Ortaokulu'nda görev yapan Fen Bilimleri Öğretmeni H. İ. bir kadın veli tarafından darp edilmiş ve ardından öğretmen Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Darp raporu olan öğretmen, veliden şikayetçi olmuştu.