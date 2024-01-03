 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te bir öğretmen veli tarafından darp edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te bir öğretmen veli tarafından darp edildi

Bilecik Merkez Osmangazi Mahallesi TOKİ Ortaokulu'nda görev yapan bir öğretmen, bir veli tarafından darp edildi. Eğitim sendikaları olayı kınayarak öğretmenlere şiddetin sıradanlaştığı bir toplum olduğumuzu belirtti.

03.01.2024 - 16:45,  Güncelleme: 16:51
Abone Ol

GÖKAY ŞİMŞEK

Eğitim sendikalarının Bilecik şubeleri, ortak açıklama yaparak geçen günlerde Osmangazi Mahallesi TOKİ Ortaokulu'nda bir öğretmenin veli tarafından darp edilmesine tepki gösterdi.

Bilecik'teki eğitim sendikaları yaptıkları ortak basın açıklaması ile Merkez Osmangazi Mahallesi TOKİ Ortaokulu'ndan bir öğretmenin veli tarafından darp edilmesini kınadı. Olayın yaşandığı TOKİ Ortaokulu'nda bugün yapılan ortak basın açıklamasına; Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Selöz, Türk Eğitim-Sen Bilecik Şube Başkanı Veli Şahan, Eğitim- İş Sendikası Bilecik İl Başkanı Ali Yetkin, öğretmenler ve veliler katıldı.

"ÖĞRETMENLERE ŞİDDETİN SIRADANLAŞTIĞI BİR TOPLUM OLDUK"

Türk Eğitim Sen Bilecik İl Başkanı Veli Şahan tarafından okunan ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Üzüntümüz şudur ki 'bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' anlayışı ile bilgiye, bilgiyi öğretene saygıyı, medeniyetimizin ve kültürümüzün temel taşları haline getiren bir toplumdan,  öğretmenlere şiddetin sıradanlaştığı bir topluma dönüşmüş olmamızdır. En son Bilecik Merkez TOKİ Ortaokulumuzda zorba bir velinin gerçekleştirmiş olduğu elim hadise, öğretmenlerimize karşı özellikle son dönemde artış gösteren bu ve bunun gibi şiddet olayları ile ilgili yetkililerin radikal kararlar almasını gerektiren üzücü bir örnektir. TOKİ Ortaokulumuzda öğrencilerin gözü önünde öğretmenin onur ve şerefini ayakları altına alan bu elim hadiseyi şiddetle kınıyor, bu şiddet yanlısı velinin cezalandırılması için idari ve hukuki sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Tüm bu süreçte öğretmenimizin daima yanında olacağız. Kutsal mesleğini bir sanatçı ideali ve inceliğiyle ilmek ilmek işleyen öğretmenlerimizin kaba bir muameleyle karşı karşıya kalmaları asla kabul edilemez. Buradan duyarlı velilerimizi, öğrencilerimizi ve kamuoyunu bu ve bunun gibi menfur olaylar karşısında net tavır almaya, eğitim kurumlarımızı el birliğiyle şiddetten, zorbalıktan arındırmaya davet ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Bilecik Merkez Osmangazi Mahallesi TOKİ Ortaokulu'nda görev yapan Fen Bilimleri Öğretmeni H. İ. bir kadın veli tarafından darp edilmiş ve  ardından öğretmen Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Darp raporu olan öğretmen, veliden şikayetçi olmuştu.

Bilecik\'te bir öğretmen veli tarafından darp edildi
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Osmangazi, Bilecik, Şiddet, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te bir öğretmen veli tarafından darp edildi - Son Dakika


17:53
Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13
Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46
Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı

Son Dakika
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13 Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46 Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49 Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:42 Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 18:06:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te bir öğretmen veli tarafından darp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement