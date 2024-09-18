Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Bilecik'te otomobil ve motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

18.09.2024 11:17
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde öğretmen evi önünde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Şehadettin K. idaresindeki 11 AAF 763 otomobil ile Mesut K. idaresindeki 35 AC 8655 motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ile Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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