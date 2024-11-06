Bilecik\'teki AVM Süreci Kabusa Dönüştü

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Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik'te durumu adeta yılan hikayesine dönen AVM için "AVM'nin sürecini hepimiz biliyoruz. Bilecik için hala kullanılmayan bu yapı bir kabusa dönmüş durumda" dedi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik ticari, ekonomik ve sosyal yaşantısında birçok kez yer alan şehir merkezindeki AVM inşaatı hakkında meclis üyeleri ve vatandaşları bilgilendirdi. O bölgenin kendisinden büyükler tarafından iyi bilindiğini hatırlatan Başkan Subaşı, "1984 yılında Seven Pasajı'nın bulunduğu alanda bir han ve müştemilat var olduğu bu yapının 1986 yılında parsel üzerinde tescillendiği ancak tescillendiğinde yapının yıkılmış olduğunun tespit edildiği " ifadesini kullandı.

"Yapılara ait tescil kaydı tapuya işlenmemiş ve buna ilişkin tapuya herhangi bir şerh düşülmemiş"

Söz konusu parseller üzerine Mehmet Seven zamanında betonarme Seven Pasajı yapıldığını anlatan Subaşı, "2016 yılında 6306 sayılı Yasaya göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden izinler alınarak yıkılıyor ve 2018 yılında bugünkü AVM ve otopark yapısı ruhsatlandırılarak yapılıyor. AVM'nin sürecini hepimiz biliyoruz. Bilecik için hala kullanılmayan bu yapı bir kabusa dönmüş durumda. Eski dönemleri geçip hemen kendi dönemime geçiyorum. 30 Mayıs 2024 tarihinde ihalesi olacak şekilde bir kez satmaya kalktık. AVM'yi satacağımız zaman yapım müteahhidinden bir iki açıklama yapıldı. Açıklama yapılmasının ardından bizden dosya alacak kişiler doğal olarak emin olamadılar. Bir tedirginlik yaşadılar. Bu tereddütle AVM'nin satış ihalesine kimse girmedi. Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Parsel üzerinde 1984 yılında bulunan ancak yerinde bulunmayan ve üzerine iki kez yapılaşılan bu parsellere eski eser şerhinin düşülmesi gerektiğini kararını aldılar .Karara belediyemiz tarafından yapılan itirazlara rağmen 24.07.2024 tarihinde parsellerin tapusuna 1984 yılında bulunan yapının tescil kaydının düşülmesine karar verdiler. Yine verilen bu karara Ankara'da bulunan Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'na iletilmek üzere itirazda bulunulmuştur" dedi.

"Bir taraftan da 8 Ağustos'ta ara karar verildi ve bir teminat mektubu bulmamız gerektiğini söylediler"

Subaşı, açıklamasının devamında, "Yapım müteahhitti ile görülmekte olan davada 8 Ağustos tarihinde adli tatilin olduğu tarihte bir karar verildi. Alacaklı olan ALVE inşaata mahkeme 'Evet Bilecik Belediyesi senin paranı ödemek zorunda' dedi. Şimdi bir tarafta müteahhit haklı. Müteahhit orada bir yatırım yapmış. Sonuna kadar haklı. Bir taraftan da 8 Ağustos'ta ara karar verildi ve bir teminat mektubu bulmamız gerektiğini söylediler" ifadelerine yer verdi.

"Burası şimdiye kadar çok enerjimizi aldı"

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, AVM'nin bugüne kadar çok ciddi şekilde enerjilerini aldığını anlatarak, "Ama artık bu bilgileri paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Gitmediğimiz banka kalmadı ve bu rakam da öyle küçük bir rakam değil. Yani alacağa konu 150 milyon gibi bir rakamı bankaya teminat olarak göstermemiz gerekiyor. Çok üzgünüm. Çünkü her şey olmuş ve bitmiş. Hiçbir noktada bizim imzamız yok. Sadece satıp Bilecik'te bir AVM'nin canlandırılmasını istiyoruz. Yani tek amacımız bu. Burasının yüzde 65'i bitmiş, piyasa araştırması yapılarak bir değer biçildi. Encümenimiz 220 milyon gibi bir değer biçti. Tabi müteahhittin harcadığı rakam 70-80 milyon diye öngörülürse her gün bir zam var. O da 150 milyonlara falan ulaşır muhtemelen. Henüz gerekçeli karar bize tebliğ edilmedi. Tebliğ edilmesin diye de dua eder durumdayız. Tebliğ edildikten sonra Bilecik Belediyesi teminat mektubu veremezse Bilecik Belediyesi'nin mallarımıza bloke konuluyor" dedi. - BİLECİK