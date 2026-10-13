Bingöl İdare Mahkemesi, 18 kilometrelik tünelli Birsu HES'in ÇED kararını iptal etti - Son Dakika
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Bingöl İdare Mahkemesi, 18 kilometrelik tünelli Birsu HES'in ÇED kararını iptal etti

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Bingöl İdare Mahkemesi, 18 kilometrelik tünelli Birsu HES\'in ÇED kararını iptal etti
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Bingöl İdare Mahkemesi, Sarım Çayı'ndaki Birsu HES projesine verilen ÇED Olumlu kararını iptal etti. Mahkeme, 18 kilometrelik tünellerle dere yatağının susuz bırakılacağını tespit ederken Avukat Barış Yıldırım, kararın Güneydoğu'da iptal edilen ilk HES projesi olduğunu söyledi.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Bingöl ve Diyarbakır sınırlarında yer alan Sarım Çayı üzerinde yapılması planlanan Birsu Hidroelektrik Santrali (HES) projesine verilen "ÇED Olumlu" kararı, Bingöl İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Mahkeme kararını değerlendiren avukat Barış Yıldırım, "Bu karar, Güneydoğu bölgesinde iptal edilen ilk HES projesi olma özelliğini taşıyor. Hem hukuki açıdan hem de ekolojik açıdan önemli bir karar" dedi.

Bingöl'ün Genç ilçesi ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi sınırlarında, Dicle Havzası'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sarım Çayı ve yan kollarını tehdit eden Birsu HES Projesi'ne karşı yürütülen hukuk mücadelesinde karar çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "ÇED Olumlu" kararına karşı bölge sakinleri adına avukat Barış Yıldırım tarafından açılan dava sonuçlandı.

Bingöl İdare Mahkemesi, hazırlanan ÇED Raporu'nun bilimsel ve teknik yeterlilikten uzak olduğu gerekçesiyle projeyi oy birliğiyle iptal etti.

18 KİLOMETRELİK TÜNEL VE DEVASA TESİSLER PLANLANIYORDU

Silvan Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan 88,886 MWM/ 86,279 MWE kurulu güce sahip Birsu HES Projesi, bölge ekosisteminde büyük bir tahribat öngörüyordu. Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, nehir tipi olarak tasarlanan proje kapsamında 2 regülatör, 3 bend, toplam uzunluğu 18 kilometreyi bulan 5 ayrı iletim tüneli, 3 kırma-eleme tesisi ve 3 hazır beton santralinin inşası hedefleniyordu. Ancak mahkeme; suyun büyük kısmının tünellere alınarak dere yatağının susuz bırakılacağını, ulaşım yolları ve hafriyat alanlarıyla orman örtüsünün ağır zarar göreceğini tespit etti.

HİDROLOJİK VE JEOLOJİK RİSKLER HESAPLANMADI

Bingöl İdare Mahkemesi'nin kararında, teknik bilirkişi heyetinin raporuna atıfta bulunularak, projedeki eksikler ve hukuka aykırılıklar sıralandı. Projede kullanılan su akış verilerinin havza içi ölçümlere dayanmadığı, ortalama debinin literatürle uyumsuz şekilde yüksek gösterildiği ve özellikle haziran-eylül dönemindeki ciddi kuraklık koşullarının dikkate alınmadığına yer verilen kararda, 18 kilometrelik tünel kazıları ve delme-patlatma faaliyetlerinin yer altı suyu sistemine, fay ve patlatma güvenliğine etkilerinin sayısal olarak modellenmediği, ÇED aşamasında bu risklerin üstünün kapatıldığı vurgulandı. Bölgenin yüksek eğimli topografyasına rağmen çığ, heyelan ve erozyon gibi doğal afet risklerine karşı alınacak tedbirlerin raporda yetersiz kaldığı ifade edildi.

Mahkeme kararında dikkat çekilen en kritik unsurlardan biri de bölgenin taşıdığı benzersiz biyolojik çeşitlilik oldu. Kararda, proje alanının dünyada neslinin yok olduğu sanılan ancak yakın dönemde bölgede varlığı tespit edilen Batman Bantlı Çöpçü Balığı ile koruma altındaki Su Samuru'nun yaşam alanı olduğu hatırlatıldı. Projenin hayata geçmesi durumunda bırakılacak "can suyunun" kurak dönemlerde sucul yaşamı sürdürmeye yetmeyeceği, orman ve alt bitki örtüsünün tahrip olması nedeniyle yörenin en önemli sosyo-ekonomik gelir kaynağı olan arıcılık/bal havzalarının yok olacağı, havza ölçeğinde bütüncül bir kümülatif etki değerlendirmesinin yapılmadığı kaydedildi.

DANIŞTAY YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE OY BİRLİĞİYLE İPTAL EDİLDİ

Bilirkişi raporundaki tespitleri haklı bulan Bingöl İdare Mahkemesi, oy birliğiyle aldığı kararla; çevre ve havza dengesini korumaktan uzak, bilimsellikten yoksun ÇED Olumlu kararını mevzuata ve kamu yararına aykırı bularak iptal etti. Karara karşı Danıştay nezdinde 15 gün içerisinde temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

Karar, Dicle Havzası'nın ve Sarım Çayı'nın ekolojik bütünlüğünün korunması adına tarihi bir adım olarak değerlendiriliyor. Mahkeme kararını değerlendiren avukat Barış Yıldırım, "Bu karar, Güneydoğu bölgesinde iptal edilen ilk HES projesi olma özelliğini taşıyor. Hem hukuki açıdan hem de ekolojik açıdan önemli bir karar" dedi.

Kaynak: ANKA
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