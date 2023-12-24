Binlerce vatandaş Filistin için yürüdü

Ankara Filistin Dayanışma Platformu ve beraberindeki diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen "Gazze için Vicdan Buluşması"na katılan binlerce vatandaş, İsrail saldırısında hayatını kaybeden siviller için yürüdü.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu ve beraberindeki diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen "Gazze için Vicdan Buluşması"na katılan binlerce vatandaş, İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli siviller için Ankara'da toplandı.

AKM metro istasyonunda toplanarak Anadolu Meydanı'na yürüyen 7'den 70'e binlerce vatandaş, Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan ve hayatını kaybedenleri anmak için at arabasıyla temsili yaralı ve cenaze taşıdı.

Öte yandan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 kahraman Türk askeri için önce dua edildi, ardından da isimleri tek tek okundu.

Yürüyüş sırasında ise "Hamas'a Selam, Direnişe Devam", "Katil Amerika Orta Doğu'dan Defol", "Zulme Karşı Omuz Omuza", "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atıldı.

Ayrıca, yürüyüşe mesleki kıyafetleriyle katılan gazeteci, avukat ve sağlıkçılar da İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden meslektaşlarını andı.

Yürüyüşün Anadolu Meydanı'nda tamamlanmasının ardından, burada bir miting düzenlendi. Kur'an tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde, sanatçı Yücel Arzen sahne aldı. O sırada ise mitinge katılan binlerce vatandaş, ezgilere Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Mitingin sonunda okunan bildiride, Gazze'nin 78 gündür bombalandığına ve hala birçok Filistinlinin enkaz altında kaldığına dikkat çekilerek, ABD'nin de bu saldırıda İsrail'in ortağı olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Batı medeniyetinin ikiyüzlü olduğunun altı çizilen bildiride, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların son bulması için hep birlikte mücadele edilmesinin gerekliliği yinelendi. - ANKARA