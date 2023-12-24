 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Binlerce vatandaş Filistin için yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Binlerce vatandaş Filistin için yürüdü

Ankara Filistin Dayanışma Platformu ve beraberindeki diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen "Gazze için Vicdan Buluşması"na katılan binlerce vatandaş, İsrail saldırısında hayatını kaybeden siviller için yürüdü.

Binlerce vatandaş Filistin için yürüdü
24.12.2023 - 17:14,
Abone Ol

Ankara Filistin Dayanışma Platformu ve beraberindeki diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen "Gazze için Vicdan Buluşması"na katılan binlerce vatandaş, İsrail saldırısında hayatını kaybeden siviller için yürüdü.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu ve beraberindeki diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen "Gazze için Vicdan Buluşması"na katılan binlerce vatandaş, İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli siviller için Ankara'da toplandı.

AKM metro istasyonunda toplanarak Anadolu Meydanı'na yürüyen 7'den 70'e binlerce vatandaş, Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan ve hayatını kaybedenleri anmak için at arabasıyla temsili yaralı ve cenaze taşıdı.

Öte yandan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 kahraman Türk askeri için önce dua edildi, ardından da isimleri tek tek okundu.

Yürüyüş sırasında ise "Hamas'a Selam, Direnişe Devam", "Katil Amerika Orta Doğu'dan Defol", "Zulme Karşı Omuz Omuza", "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atıldı.

Ayrıca, yürüyüşe mesleki kıyafetleriyle katılan gazeteci, avukat ve sağlıkçılar da İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden meslektaşlarını andı.

Yürüyüşün Anadolu Meydanı'nda tamamlanmasının ardından, burada bir miting düzenlendi. Kur'an tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde, sanatçı Yücel Arzen sahne aldı. O sırada ise mitinge katılan binlerce vatandaş, ezgilere Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Mitingin sonunda okunan bildiride, Gazze'nin 78 gündür bombalandığına ve hala birçok Filistinlinin enkaz altında kaldığına dikkat çekilerek, ABD'nin de bu saldırıda İsrail'in ortağı olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Batı medeniyetinin ikiyüzlü olduğunun altı çizilen bildiride, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların son bulması için hep birlikte mücadele edilmesinin gerekliliği yinelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Ankara, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dış Politika, Terör, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Binlerce vatandaş Filistin için yürüdü - Son Dakika


17:13
Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:04
Özgür Özel'den 'bildiri' açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36
DEM Parti kongresinde teröristler için 'şehit' deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31
Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17
Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10
Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin

Son Dakika
17:13 Nefesler tutuldu! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:04 Özgür Özel'den "bildiri" açıklaması: Öyle yağma yok, biz bildiriye imza atıyoruz Erdoğan propaganda yapıyor
16:36 DEM Parti kongresinde teröristler için "şehit" deyip saygı duruşunda bulunan terör destekçilerine gözaltına
16:31 Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide forma giyemeyecek
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10 Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37 Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 17:58:06. #1.13#
SON DAKİKA: Binlerce vatandaş Filistin için yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement