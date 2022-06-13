Birleşik Kamu-İş Trabzon'da Tüik'in Enflasyon Rakamlarını Protesto Etti - Son Dakika
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Birleşik Kamu-İş Trabzon'da Tüik'in Enflasyon Rakamlarını Protesto Etti

13.06.2022 18:24
Birleşik Kamu-İş Trabzon'da Tüik'in Enflasyon Rakamlarını Protesto Etti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK’in enflasyon rakamlarıyla Ankara’daki eylemde konfederasyon yöneticileri ve üyelerine yönelik polis şiddetini Trabzon’da protesto etti. Birleşik Kamu-İş Trabzon İl Başkanı Tamer Özlü, "Gerçek enflasyon oranının üzerinde biz neyi talep ediyoruz zam talep ediyoruz, haklı gerekçemiz budur" dedi.

ESRA NUR PERVAN

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla Ankara'daki eylemde konfederasyon yöneticileri ve üyelerine yönelik polis şiddetini Trabzon'da protesto etti. Birleşik Kamu-İş Trabzon İl Başkanı Tamer Özlü, "Gerçek enflasyon oranının üzerinde biz neyi talep ediyoruz zam talep ediyoruz, haklı gerekçemiz budur" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, Trabzon Meydanı Atatürk Alanı'nda toplandı. Sendika üyeleri, "Zam zülüm işkence işte AKP", "Emekçiler burada TÜİK nerede" sloganları attılar. Burada açıklama yapan Birleşik Kamu-İş Trabzon İl Başkanı Tamer Özlü, "Artık yeter, AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz devam etmektedir edecektir. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi aslında kamu emekçilerine bu zulmü reva gören sonucu suç teşkil eden ve bu emri veren, uygulayan, valisinden güvenlik görevlisine, görevi aslında kamu güvenliğini sağlamak olan kişilerin ve çocuklarının da daha özgür ve demokratik bir Türkiye'de yaşamaları için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"SERT MÜDAHALE İLE KARŞILAŞTIK"

Tamer Özlü şunları söyledi:

"9 Haziran tarihinde Başkent Ankara'mızda, kurulduğu günden bu yana Atatürk ve cumhuriyet değerlerini kendine yol haritası yaparak emeğin ve emekçinin yanında olan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve bağlı sendikalarımızla birlikte, bizzat siyasi iktidar tarafından temmuz ayında maaşlarımıza yapılacak zammı belirleyecek olan enflasyon farkını düşük göstererek emekçilerin ekmeği ile oynayan TÜİK'in oyununu bozmak ve gerçek enflasyon oranlarını açıklaması için gittiğimiz Türkiye İstatistik Kurumu önünde, aslında kendilerinin de daha insanca bir yaşam hakkını savunduğumuz güvenlik güçlerimiz tarafından çok sert bir müdahale ile karşılaştık.

"TÜİK, KAMUOYUNU ALDATMAKTADIR"

TÜİK'in verileri gerçeği yansıtmamaktadır, ülke halkına karşı yalan söylemektedir kamuoyunu aldatmaktadır. Ancak verileri vatandaşlar pazarda öğreniyorlar, pazara gittiklerinde TÜİK'in yalanlarıyla karşı karşıya geliyorlar.  Yandaş konfederasyon ve sarı sendikalar içinde bulunduğumuz bu durumun baş sorumlusudur. Sarı sendikaların bu konudaki tutumunu tüm halkımız ve kamuoyu emekçiler biliyor masa başında her yıl olduğu gibi yetkiyi alan sendika masa başında eğitim emekçilerini kamu emekçilerini yine satmıştır. Gerçek enflasyon oranının üzerinde biz neyi talep ediyoruz zam talep ediyoruz, haklı gerekçemiz budur. ve diyoruz ki artık yeter, AKP iktidarı ülkeyi yönetmeye devam ettikçe ekonomideki kriz devam etmektedir edecektir. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi aslında kamu emekçilerine bu zulmü reva gören sonucu suç teşkil eden ve bu emri veren, uygulayan, valisinden güvenlik görevlisine, görevi aslında kamu güvenliğini sağlamak olan kişilerin ve çocuklarının da daha özgür ve demokratik bir Türkiye'de yaşamaları için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, bugün tüm Türkiye'de yaşanan bu zulmü protesto ediyor ve emeğimizin, alın terimizin hakkını aramak ve hak ettiğimiz insanca yaşam şartlarını tüm emekçilerin emeklilerin, memurun çiftçinin ve halkımızın alması için, ülkemiz üzerindeki bu karanlık dağılana kadar dün ve bugün olduğu gibi yarınlarda da mücadelemize her alanda kararlılıkla devam edeceğiz."

Birleşik Kamu-İş Trabzon'da Tüik'in Enflasyon Rakamlarını Protesto Etti
Birleşik Kamu-İş Trabzon'da Tüik'in Enflasyon Rakamlarını Protesto Etti
Birleşik Kamu-İş Trabzon'da Tüik'in Enflasyon Rakamlarını Protesto Etti
Birleşik Kamu-İş Trabzon'da Tüik'in Enflasyon Rakamlarını Protesto Etti

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Birleşik Kamu-İş Trabzon'da Tüik'in Enflasyon Rakamlarını Protesto Etti - Son Dakika

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